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FeelAustria Days
Programm am Mittwoch, 16.09.2026

Wir feiern mit euch Österreich – mit Kultur, Kulinarik und ganz viel Lebensgefühl.

Gemeinsam mit österreichischen Künstler:innen, kulinarischen Stars und euch feiern wir Österreich in Zürich. Bei Workshops, Verkostungen, Lesungen, kulinarischen Events, Konzerten und Ausstellungen laden wir euch ein, Österreich aus der Schweiz aus kennenzulernen. Seid ihr dabei?

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Alle Events am Mittwoch auf einen Blick

Unten findet ihr nähere Beschreibungen zu den Events, die am Mittwoch der FeelAustria Days stattfinden. Eure Plätze könnt ihr auf den Seiten der Locations und Veranstalter buchen.

Beats & Beer: Live-Musik & Anzapfen im BIERlab

Anstich um 17 Uhr
BIERlab, Zürich

Es geht los! Mit unserem eigens gebrauten FeelAustria-Bier, Austropop von der Band PlusVierDrei & Brettljause starten wir gepflegt in die FeelAustria Days mit euch. Lernt Bier und Leute aus Österreich in gemütlicher Runde kennen! Kommt vorbei - Eintritt frei!

Es hat, solangs hat

Schwarzer Adler meets Widder: Wildes 4-Hands-Dinner

18.30 Uhr
Restaurant Widder, Zürich

Für die FeelAustria Days stehen die beiden 2-Sterne-Köche Johannes Nuding aus Hall in Tirol und Stefan Heilemann, Chefkoch im Widder Restaurant, gemeinsam am Herd für ein einmaliges 4-Hands-Dinner.

Tisch reservieren

Salzburg trifft Steiermark: Wine&Dine und Live-Musik

18 Uhr
CLOUDS Kitchen, Zürich

Österreichische Genusskultur im höchsten Restaurant der Schweiz: Ein Abend, der Salzburg und die Steiermark verbindet, mit regionaler Kulinarik und steirischer Weinkultur – hoch über den Dächern von Zürich.

Zur Buchungsseite

Ausstellung & Vernissage von Comic-Künstlerin Astrid Langer

16. bis 23.09.2026
Photobastei, Zürich

Ihre Werke sind jung, unkonventionell und voller Charaktere, die einem noch lange im Kopf bleiben. Die Ausstellung beginnt am Donnerstag, Zeichenkurs mit Astrid am Samstag um 12 Uhr und die Vernissage am Samstag um 15 Uhr.

Zur Ausstellung in der Photobastei
Details zu den Events am Mittwoch, 16. September 2026
BIERlab

Beats & Beer: Eröffnung der FeelAustria Days mit Live-Musik

Die FeelAustria Days starten dort, wo man sich in Österreich am wohlsten fühlt: bei einem guten Bier, Austropop im Ohr und in bester Gesellschaft.

Im BIERlab schenken wir erstmals das eigens für die FeelAustria Days gebraute Bier aus – entstanden aus der Zusammenarbeit der ältesten Brauerei Österreichs, Hofstetten, und dem Zürcher BIERlab. Ab Mittwoch könnt ihr dann so lange das FeelAustria-Bier im BIERlab trinken, bis das Fass leer ist. Lernt das Team von Austria Tourism kennen, kostet unser Bier, tanzt zu Live-Musik von der Austropop-Coverband PlusVierDrei und stosst mit uns auf inspirierende Tage voller Events, Genuss und österreichischer Lebensfreude an. Denn die besten Gespräche beginnen bekanntlich oft mit den Worten: Setz di her, samma mehr!

16. September 2026 // freier Eintritt

  • 17 Uhr: Einlass

  • 17.20 Uhr: Eröffnungsworte & Bieranstich

  • 18 - 20 Uhr: Live-Musik von PlusVierDrei

Ort: BIERlab, Grüngasse 7, 8004 Zürich

Bussis, Bier & Brettljause
Widder Restaurant

Schwarzer Adler meets Widder: Wildes 4-Hands-Dinner

Wenn Johannes Nuding vom Schwarzen Adler in Hall in Tirol und Stephan Heilemann vom Widder Restaurant Zürich gemeinsam am Herd stehen, treffen zwei der spannendsten kulinarischen Handschriften des Alpenraums aufeinander.

Johannes Nuding, geprägt von den grossen französischen Küchen rund um Pierre Gagnaire und ausgezeichnet für seine präzise, produktorientierte Haute Cuisine, begegnet Stefan Heilemanns unverwechselbarer Aromenküche, die klassische Technik mit internationalen Einflüssen kreativ verbindet.

Gemeinsam kreieren sie ein exklusives Menü voller Kontraste, kreativer Spannung und überraschender Geschmackserlebnisse – wild, raffiniert und nur für einen Abend.

16. September 2026 // 18.30 Uhr
6-Gänge-Dinner für 300 CHF pro Person

Ort: Widder Restaurant, Widdergasse 6, 8001 Zürich

Jetzt Tisch reservieren
CLOUDS Kitchen

Salzburg trifft Steiermark: Wine&Dine und Live-Musik

Freut euch auf einen Abend voller österreichischer Gastfreundschaft, regionaler Kulinarik und steirischer Weinkultur – hoch über den Dächern von Zürich. Günther Grahammer, Geschäftsführer des CLOUDS, gebürtiger Salzburger und leidenschaftlicher Koch, steht persönlich am Herd und kreiert ein exklusives Menü mit den besten Aromen Österreichs.

Im Service begleitet ihn Werner Fuchs, Gastgeber im DuPont und echter Steirer, gemeinsam mit dem Weingut Neumeister und Weinschloss Thaller durch einen genussvollen Abend und präsentiert ausgewählte Weine aus der Steiermark.

Für die musikalische Stimmung sorgt das Trio Die Steirerbuam mit traditioneller österreichischer Volksmusik und echter steirischer Lebensfreude.

16. September 2026 // 18 Uhr
5-Gänge-Dinner für 199 CHF pro Person inkl. Getränken

Ort: CLOUDS Kitchen, Maagplatz 5, 8005 Zürich

Jetzt Tisch reservieren
Photobastei

Comic-Künstlerin Astrid Langer

Astrid Langer wurde in Klagenfurt geboren und lebt bis heute in Kärnten. Ihre Kunst lebt vom genauen Hinschauen, vom Zuspitzen und Reduzieren – und von einer grossen Portion Selbstironie. Ob Malerei, Zeichnung oder Comic: Astrid erzählt Geschichten.

Bei einem Glas österreichischem Wein und inspirierenden Gesprächen erleben wir Astrid und ihre Kunst live bei der Vernissage am Samstag, 19. September 2026, in der Photobastei. Astrid Langers Kunst ist eine Einladung, die Welt mit anderen Augen zu sehen – neugierig, offen und mit einem Augenzwinkern.

  • Ausstellung: 16. bis 23. September 2026 // freier Eintritt

  • How to Scribble mit Astrid: 19. September 2026 // 12 bis 15 Uhr // 20 CHF

  • Vernissage mit österreichischem Sekt und Jause: 19. September 2026 // 15 bis 16 Uhr // freier Eintritt

Ort: Photobastei, Sihlquai 125, 8005 Zürich
Bitte die Öffnungszeiten der Photobastei beachten.

Zur Ausstellung & Vernissage

Noch mehr österreichische Kulinarik in Zürich

Kaiserschmarrn & Backhendl in Alt-Züri

Im Restaurant Wilder Kaiser Wienzeile warten die Klassiker der österreichischen Küche auf Genussmenschen.

Österreichisch Essen gehen

Österreichische Tapas in Oerlikon

Palatschinken, Käsekrainer und Schnitzel: Mit der 11er Tram direkt nach Österreich ins Gasthaus Hofwiesen.

Tisch reservieren

Melange & Apfelstrudel am Bellevue

Mit Seeblick Melange, Weissen Spritzer und Apfelstrudel geniessen im ODEON Zürich - echtes Wiener-Kaffeehaus-Ambiente.

Einfach vorbeigehen

Originale Knödl im Langstrassenquartier

Gemütliches Knödl-Restaurant mit hausgemachter Küche und herzlichem Service. Freitag & Samstag: Knödl-Kochkurse.

Essen gehen oder Kochkurs buchen

Österreich lesen

Vom 16. bis zum 20. September: In diesen Zürcher Buchhandlungen findet ihr immer, aber besonders auch während der FeelAustria Days lesenswerte Literatur über Österreich und von österreichischen Autor:innen. Schaut vorbei und besorgt euch eure nächste Ferienlektüre!

An fünf Tagen ganz viel Österreich erleben

Programm am Mittwoch, 16. September

Programm am Donnerstag, 17. September

Programm am Freitag, 18. September

Programm am Samstag, 19. September

Programm am Sonntag, 20. September

Startseite der FeelAustria Days

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