Beats & Beer: Eröffnung der FeelAustria Days mit Live-Musik

Die FeelAustria Days starten dort, wo man sich in Österreich am wohlsten fühlt: bei einem guten Bier, Austropop im Ohr und in bester Gesellschaft.

Im BIERlab schenken wir erstmals das eigens für die FeelAustria Days gebraute Bier aus – entstanden aus der Zusammenarbeit der ältesten Brauerei Österreichs, Hofstetten, und dem Zürcher BIERlab. Ab Mittwoch könnt ihr dann so lange das FeelAustria-Bier im BIERlab trinken, bis das Fass leer ist. Lernt das Team von Austria Tourism kennen, kostet unser Bier, tanzt zu Live-Musik von der Austropop-Coverband PlusVierDrei und stosst mit uns auf inspirierende Tage voller Events, Genuss und österreichischer Lebensfreude an. Denn die besten Gespräche beginnen bekanntlich oft mit den Worten: Setz di her, samma mehr!

16. September 2026 // freier Eintritt

17 Uhr: Einlass

17.20 Uhr: Eröffnungsworte & Bieranstich

18 - 20 Uhr: Live-Musik von PlusVierDrei

Ort: BIERlab, Grüngasse 7, 8004 Zürich