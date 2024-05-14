FeelAustria Days
Programm am Mittwoch, 16.09.2026
Einleitung
Gemeinsam mit österreichischen Künstler:innen, kulinarischen Stars und euch feiern wir Österreich in Zürich. Bei Workshops, Verkostungen, Lesungen, kulinarischen Events, Konzerten und Ausstellungen laden wir euch ein, Österreich aus der Schweiz aus kennenzulernen. Seid ihr dabei?
Alle Events am Mittwoch auf einen BlickUnten findet ihr nähere Beschreibungen zu den Events, die am Mittwoch der FeelAustria Days stattfinden. Eure Plätze könnt ihr auf den Seiten der Locations und Veranstalter buchen.
Beats & Beer: Live-Musik & Anzapfen im BIERlab
Es geht los! Mit unserem eigens gebrauten FeelAustria-Bier, Austropop von der Band PlusVierDrei & Brettljause starten wir gepflegt in die FeelAustria Days mit euch. Lernt Bier und Leute aus Österreich in gemütlicher Runde kennen! Kommt vorbei - Eintritt frei!
Schwarzer Adler meets Widder: Wildes 4-Hands-Dinner
Für die FeelAustria Days stehen die beiden 2-Sterne-Köche Johannes Nuding aus Hall in Tirol und Stefan Heilemann, Chefkoch im Widder Restaurant, gemeinsam am Herd für ein einmaliges 4-Hands-Dinner.
Salzburg trifft Steiermark: Wine&Dine und Live-Musik
Österreichische Genusskultur im höchsten Restaurant der Schweiz: Ein Abend, der Salzburg und die Steiermark verbindet, mit regionaler Kulinarik und steirischer Weinkultur – hoch über den Dächern von Zürich.
Ausstellung & Vernissage von Comic-Künstlerin Astrid Langer
Ihre Werke sind jung, unkonventionell und voller Charaktere, die einem noch lange im Kopf bleiben. Die Ausstellung beginnt am Donnerstag, Zeichenkurs mit Astrid am Samstag um 12 Uhr und die Vernissage am Samstag um 15 Uhr.
Beats & Beer: Eröffnung der FeelAustria Days mit Live-Musik
Die FeelAustria Days starten dort, wo man sich in Österreich am wohlsten fühlt: bei einem guten Bier, Austropop im Ohr und in bester Gesellschaft.
Im BIERlab schenken wir erstmals das eigens für die FeelAustria Days gebraute Bier aus – entstanden aus der Zusammenarbeit der ältesten Brauerei Österreichs, Hofstetten, und dem Zürcher BIERlab. Ab Mittwoch könnt ihr dann so lange das FeelAustria-Bier im BIERlab trinken, bis das Fass leer ist. Lernt das Team von Austria Tourism kennen, kostet unser Bier, tanzt zu Live-Musik von der Austropop-Coverband PlusVierDrei und stosst mit uns auf inspirierende Tage voller Events, Genuss und österreichischer Lebensfreude an. Denn die besten Gespräche beginnen bekanntlich oft mit den Worten: Setz di her, samma mehr!
16. September 2026 // freier Eintritt
17 Uhr: Einlass
17.20 Uhr: Eröffnungsworte & Bieranstich
18 - 20 Uhr: Live-Musik von PlusVierDrei
Ort: BIERlab, Grüngasse 7, 8004 Zürich
Schwarzer Adler meets Widder: Wildes 4-Hands-Dinner
Wenn Johannes Nuding vom Schwarzen Adler in Hall in Tirol und Stephan Heilemann vom Widder Restaurant Zürich gemeinsam am Herd stehen, treffen zwei der spannendsten kulinarischen Handschriften des Alpenraums aufeinander.
Johannes Nuding, geprägt von den grossen französischen Küchen rund um Pierre Gagnaire und ausgezeichnet für seine präzise, produktorientierte Haute Cuisine, begegnet Stefan Heilemanns unverwechselbarer Aromenküche, die klassische Technik mit internationalen Einflüssen kreativ verbindet.
Gemeinsam kreieren sie ein exklusives Menü voller Kontraste, kreativer Spannung und überraschender Geschmackserlebnisse – wild, raffiniert und nur für einen Abend.
16. September 2026 // 18.30 Uhr
6-Gänge-Dinner für 300 CHF pro Person
Ort: Widder Restaurant, Widdergasse 6, 8001 Zürich
Salzburg trifft Steiermark: Wine&Dine und Live-Musik
Freut euch auf einen Abend voller österreichischer Gastfreundschaft, regionaler Kulinarik und steirischer Weinkultur – hoch über den Dächern von Zürich. Günther Grahammer, Geschäftsführer des CLOUDS, gebürtiger Salzburger und leidenschaftlicher Koch, steht persönlich am Herd und kreiert ein exklusives Menü mit den besten Aromen Österreichs.
Im Service begleitet ihn Werner Fuchs, Gastgeber im DuPont und echter Steirer, gemeinsam mit dem Weingut Neumeister und Weinschloss Thaller durch einen genussvollen Abend und präsentiert ausgewählte Weine aus der Steiermark.
Für die musikalische Stimmung sorgt das Trio Die Steirerbuam mit traditioneller österreichischer Volksmusik und echter steirischer Lebensfreude.
16. September 2026 // 18 Uhr
5-Gänge-Dinner für 199 CHF pro Person inkl. Getränken
Ort: CLOUDS Kitchen, Maagplatz 5, 8005 Zürich
Comic-Künstlerin Astrid Langer
Astrid Langer wurde in Klagenfurt geboren und lebt bis heute in Kärnten. Ihre Kunst lebt vom genauen Hinschauen, vom Zuspitzen und Reduzieren – und von einer grossen Portion Selbstironie. Ob Malerei, Zeichnung oder Comic: Astrid erzählt Geschichten.
Bei einem Glas österreichischem Wein und inspirierenden Gesprächen erleben wir Astrid und ihre Kunst live bei der Vernissage am Samstag, 19. September 2026, in der Photobastei. Astrid Langers Kunst ist eine Einladung, die Welt mit anderen Augen zu sehen – neugierig, offen und mit einem Augenzwinkern.
Ausstellung: 16. bis 23. September 2026 // freier Eintritt
How to Scribble mit Astrid: 19. September 2026 // 12 bis 15 Uhr // 20 CHF
Vernissage mit österreichischem Sekt und Jause: 19. September 2026 // 15 bis 16 Uhr // freier Eintritt
Ort: Photobastei, Sihlquai 125, 8005 Zürich
Bitte die Öffnungszeiten der Photobastei beachten.
Noch mehr österreichische Kulinarik in Zürich
Kaiserschmarrn & Backhendl in Alt-Züri
Im Restaurant Wilder Kaiser Wienzeile warten die Klassiker der österreichischen Küche auf Genussmenschen.
Österreichische Tapas in Oerlikon
Palatschinken, Käsekrainer und Schnitzel: Mit der 11er Tram direkt nach Österreich ins Gasthaus Hofwiesen.
Melange & Apfelstrudel am Bellevue
Mit Seeblick Melange, Weissen Spritzer und Apfelstrudel geniessen im ODEON Zürich - echtes Wiener-Kaffeehaus-Ambiente.
Österreich lesenVom 16. bis zum 20. September: In diesen Zürcher Buchhandlungen findet ihr immer, aber besonders auch während der FeelAustria Days lesenswerte Literatur über Österreich und von österreichischen Autor:innen. Schaut vorbei und besorgt euch eure nächste Ferienlektüre!
An fünf Tagen ganz viel Österreich erleben
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