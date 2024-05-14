Kochkurs: Süsse Knödel für die ganze Familie

Serfaus-Fiss-Ladis lädt zum Kinder-Kochkurs ein! Kinder lernen gemeinsam mit ihrer Begleitperson, wie aus einfachen Zutaten eine der beliebtesten Süssspeisen Österreichs entsteht. Unter fachkundiger Anleitung durch Kathrin Schwarz von Sound of Taste werden flaumig-frische Topfenknödel zubereitet und mit saisonalen Früchten gefüllt – mit fruchtigen Marillen und aromatischen Zwetschken. Dabei darf geknetet, geformt und natürlich auch genascht werden.

Bevor die Knödel ins Wasser kommen, stärken sich die kleinen und grossen Gäste bei einer gemütlichen Frühstücksjause (und jede Menge Kaffee für die Erwachsenen). Der Höhepunkt folgt zum Schluss: Gemeinsam werden die selbstgemachten Knödel genossen – mit viel Stolz auf das eigene Werk.

19. September 2026 // 9.15 bis 12.30 Uhr

Eintrittspreise: 50 CHF für Erwachsene + 25 CHF pro Kind (max. 2 Kinder ab 8 Jahren pro erwachsener Person)

Ort: DasProvisorium, Sihlquai 340, 8005 Zürich