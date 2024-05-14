FeelAustria Days
Programm am Samstag, 19.09.2026
Einleitung
Scribblen lernen, den Kochlöffel mit der ganzen Familie schwingen oder über Comics lachen – der Samstag wird bunt, genussvoll und gesellig.
Unten findet ihr das Gesamtprogramm des Tages. Seid ihr dabei?
Alle Events am Samstag auf einen Blick
Süsse-Knödel-Kochkurs für die ganze Familie
Lachen, spielen, geniessen: Am Samstag sorgen süsse Topfenknödel aus Serfaus-Fiss-Ladis für gute Laune und einen genussvollen Start ins Wochenende mit Jausen-Frühstück. Ab 8 Jahren.
How to Scribble: Mut zum Strich
Lerne zeichnen mit der Künstlerin Astrid Langer: Sie gibt Tipps, wie du mit Bleistift und Papier deine Ferien in Bildern festhältst. Alle können zeichnen! Ab 14 Jahren.
Verkostung: In Love with Austrian Beer
Österreich frisch vom Zapfhahn: Die junge Braumeisterin Jana Krammer ist gemeinsam mit ihrem Vater Peter das Gesicht der ältesten Brauerei Österreichs und für euch hat sie ihre Lieblingsbiere im Gepäck.
Kochkurs in Zürich: Knödln wie die Profis
Gemeinsam stellt ihr verschiedene Sorten her: Semmelknödel, Randenknödel, Spinatknödel, Peperoniknödel, Käseknödel. Der Kurs findet im Restaurant statt.
Ausstellung & Vernissage von Astrid Langer
Ihre Werke sind jung, unkonventionell und voller Charaktere, die einem noch lange im Kopf bleiben. Die Ausstellung beginnt am Mittwoch, Vernissage mit der Künstlerin am Samstag um 15 Uhr.
Leseperformance von Comic-Künstler Nicolas Mahler
Gemeinsam mit dem vielfach ausgezeichneten österreichischen Comic-Künstler Nicolas Mahler widmen wir uns einer Kunstform, die mit Leichtigkeit ganze Geschichten erzählt. Seid ihr bei 66 Minuten voller aberwitziger Zugänge dabei?
Guided Painting: Klimts Kuss
Bei diesem Event widmen wir uns einem der berühmtesten Kunstwerke der Welt: der Kuss von Gustav Klimt. Auch ohne Vorkenntnisse wirst du in die goldfarbene Welt abtauchen.
Kochkurs: Sound of Kaiserschmarrn
Zusammen kocht und geniesst ihr mit Kathrin Schwarz von Sound of Taste echte, süsse Alpenküche - inklusive fruchtigem Kompott, ein Familienrezept und ein Geschenk zum mit nach Hause nehmen.
Kochkurs: Süsse Knödel für die ganze Familie
Serfaus-Fiss-Ladis lädt zum Kinder-Kochkurs ein! Kinder lernen gemeinsam mit ihrer Begleitperson, wie aus einfachen Zutaten eine der beliebtesten Süssspeisen Österreichs entsteht. Unter fachkundiger Anleitung durch Kathrin Schwarz von Sound of Taste werden flaumig-frische Topfenknödel zubereitet und mit saisonalen Früchten gefüllt – mit fruchtigen Marillen und aromatischen Zwetschken. Dabei darf geknetet, geformt und natürlich auch genascht werden.
Bevor die Knödel ins Wasser kommen, stärken sich die kleinen und grossen Gäste bei einer gemütlichen Frühstücksjause (und jede Menge Kaffee für die Erwachsenen). Der Höhepunkt folgt zum Schluss: Gemeinsam werden die selbstgemachten Knödel genossen – mit viel Stolz auf das eigene Werk.
19. September 2026 // 9.15 bis 12.30 Uhr
Eintrittspreise: 50 CHF für Erwachsene + 25 CHF pro Kind (max. 2 Kinder ab 8 Jahren pro erwachsener Person)
Ort: DasProvisorium, Sihlquai 340, 8005 Zürich
How to Scribble: Mut zum Strich
Ein Blatt Papier, ein Bleistift und die Erlaubnis, einfach anzufangen: Gemeinsam mit der Kärntner Künstlerin Astrid Langer entdeckst du, wie viel Kreativität in einem einzigen Strich stecken kann – ganz ohne Vorkenntnisse. Neugier genügt!
Dabei teilt sie Tricks und Techniken aus ihrer eigenen künstlerischen Praxis: Wie entwickelt man einen lebendigen Strich? Wie bringt man mit wenigen Linien Ausdruck und Charakter aufs Papier? Und wie erzählt man mit einfachen Zeichnungen eine Geschichte? Denn genau das prägt Astrids Arbeit, in der Comic, Karikatur und Malerei mit viel Humor und einem genauen Blick auf die Welt verschmelzen.
19. September 2026 // 12 bis 15 Uhr
Eintritt: 20 CHF pro Person (ab 14 Jahren)
Ort: Photobastei, Sihlquai 125, 8005 Zürich
Brauerei Hofstetten: In Love with Austria Beer
Vom Saphir bis zum legendären Granitbock: Gemeinsam mit Jana Krammer, Braumeisterin, taucht ihr in die Welt der ältesten Brauerei Österreichs ein.
Bei dieser Verkostung präsentiert Jana gemeinsam mit ihrem Vater Peter, dem Gesicht der Familienbrauerei Hofstetten, eine Auswahl charakterstarker Biere. Sie erzählt von Handwerk, Rohstoffen und der Kunst des Brauens. Im Mittelpunkt stehen die Vielfalt und Innovationskraft der oberösterreichischen Bierkultur – von hopfenbetonten Spezialitäten bis zu kräftigen Bockbieren. Kommt einfach ab 14 Uhr vorbei – es hat, solange es hat!
19. September 2026 // 14 bis 20 Uhr // freier Eintritt
Ort: BIERlab, Grüngasse 7, 8004 Zürich
Kochkurs: Herzhafte Knödel
David führt euch Schritt für Schritt durch den Prozess, zeigt euch, welche Zutaten ihr braucht, und verrät seine besten Knödel-Geheimnisse. Kein Zerfallen im Wasser, keine Knödel-Katastrophen – nur fluffige, köstliche Meisterwerke.
Und wenn unsere Knödel dann erst einmal im Topf tanzen, setzen wir uns zusammen, geniessen das Ergebnis und diskutieren bei einem gemütlichen Essen die wirklich wichtigen Fragen des Lebens: Welche Knödelsorte ist die beste? Und was macht das perfekte Knödel-Erlebnis aus?
19. September 2026 // 10 bis 13 Uhr // 140 CHF pro Person
Ort: Restaurant Knödl, Brauerstrasse 78, 8004 Zürich
Ausstellung & Vernissage von Comic-Künstlerin Astrid Langer
Astrid Langer wurde in Klagenfurt geboren und lebt bis heute in Kärnten. Ihre Kunst lebt vom genauen Hinschauen, vom Zuspitzen und Reduzieren – und von einer grossen Portion Selbstironie. Mit expressiven Farben, markanten Linien und einem feinen Gespür für Absurditäten des Alltags entstehen Arbeiten, die zum Schmunzeln, Nachdenken und manchmal auch zum lauten Lachen anregen.
Bei einem Glas Wein und inspirierenden Gesprächen erleben wir bei der Vernissage am Samstag, 19.09.2026, in der Photobastei ihre nahbare Kunst. Astrid Langers Kunst ist eine Einladung, die Welt mit anderen Augen zu sehen – neugierig, offen und mit einem Augenzwinkern.
Ausstellung:
17. bis 22. September 2026 // freier Eintritt
Vernissage mit der Künstlerin:
19. September 2026 // 15 bis 16 Uhr // freier Eintritt
Ort: Photobastei, Sihlquai 125, 8005 Zürich
Leseperformance von Nicolas Mahler
Unter dem Titel "Meine ersten 66 Bücher in 66 Minuten" präsentiert Nicolas Mahler sein Schaffen. Ob Adaptionen von literarischen Schwergewichten wie Thomas Bernhard, Friederike Mayröcker, Elfriede Jelinek oder James Joyce, philosophische Strips um den Mann mit der Heizdecke oder "Feel Good bzw. Feel Bad Funnies" - Mahler macht und kann einfach alles.
In der Buchhandlung Never Stop Reading zeigt Mahler sein Werk als Leseperformance im Schnelldurchlauf.
19. September 2026 // 17.30 bis 18.36 Uhr // 15 CHF pro Person
Ort: Buchhandlung Never Stop Reading, Spiegelgasse 18, 8001 Zürich
Guided Painting: Klimts Kuss
Bei diesem Event widmen wir uns einem der berühmtesten Kunstwerke der Welt: Der Kuss von Gustav Klimt. Mit seinen goldenen Ornamenten, den leuchtenden Farben und seiner einzigartigen Symbolik gilt das Gemälde bis heute als Ikone des Jugendstils und als Sinnbild für Liebe, Verbundenheit und Schönheit.
Gustav Klimt war einer der bedeutendsten österreichischen Künstler seiner Zeit. Seine Werke vereinen Eleganz, Sinnlichkeit und eine faszinierende Detailverliebtheit, die bis heute Menschen auf der ganzen Welt begeistert.
19. September 2026 // 14 bis 17 Uhr // 79 CHF
Ort: PaintEvents, Limmatstrasse 73, 8005 Zürich
Kochkurs: Sound of Kaiserschmarrn
Beim Kaiserschmarrn – der an einen Palatschinken erinnert – handelt es sich um einen Mehl- und Süssspeisen-Klassiker aus der Alpenküche. Übrigens: Der Name des »zerrissenen« Desserts geht auf Kaiser Franz Joseph I. zurück. Der mochte ihn besonders gern.
19. September 2026 // 14 Uhr // 120 CHF pro Person
Ort: SHL Schweizerische Hotelfachschule Luzern, Adligenswilerstrasse 22, 6006 Luzern, Schweiz
Kochkurs: Sound of Wiener Schnitzel
In diesem Kurs lernt ihr nicht nur die Techniken zur Zubereitung eines perfekten Wiener Schnitzels – begleitet von Erdäpfelsalat und traditioneller Preiselbeermarmelade, sondern taucht auch in die authentische österreichische Kochkultur ein Mhhh, guat!
19. September 2026 // 18 Uhr // 170 CHF pro Person
Ort: SHL Schweizerische Hotelfachschule Luzern, Adligenswilerstrasse 22, 6006 Luzern, Schweiz
Noch mehr österreichische Kulinarik in Zürich
Österreichische Tapas in Oerlikon
Palatschinken, Käsekrainer und Schnitzel: Mit der 11er Tram direkt nach Österreich ins Gasthaus Hofwiesen.
Kaiserschmarrn & Backhendl in Alt-Züri
Im Restaurant Wilder Kaiser Wienzeile warten die Klassiker der österreichischen Küche auf Genussmenschen.
Originale Knödl im Langstrassenquartier
Gemütliches Knödl-Restaurant mit hausgemachter Küche und herzlichem Service. Freitag & Samstag: Knödl-Kochkurse.
Österreich lesenVom 16. bis zum 20. September: In diesen Zürcher Buchhandlungen findet ihr immer, aber besonders auch während der FeelAustria Days lesenswerte Literatur über Österreich und von österreichischen Autor:innen. Schaut vorbei und besorgt euch eure nächste Ferienlektüre!
An fünf Tagen ganz viel Österreich erleben
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