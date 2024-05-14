FeelAustria Days
Programm am Sonntag, 20.09.2026
Einleitung
Heute könnt ihr in geselliger Runde Apfelstrudel backen, die Originale der österreichischen Küche nachkochen und beim Jazzbrunch Musik und Kulinarik geniessen.
Unten findet ihr das Gesamtprogramm des Tages. Seid ihr dabei?
Alle Events am Sonntag auf einen BlickUnten findet ihr nähere Beschreibungen zu den Events, die am Sonntag der FeelAustria Days stattfinden. Eure Plätze könnt ihr auf den Seiten der Locations und Veranstalter: innen buchen.
Jammen & schlemmen: Jazzbrunch mit Live-Musik
Guten Morgen aus Vorarlberg: Bei Jazzmusik von der Theresia Natter Band und Austrian-Asian-Fusion-Küche im CoinCoin begrüsst euch der Sonntagmorgen mit einer genussvollen Jamsession.
Kochkurs: Sound of Steirisches Backhendl
So unverwechselbar schmeckt steirisches Backhendl – knusprig gebacken und perfekt begleitet von einem g’schmackigen Erdäpfelsalat. Lerne die Techniken zur Zubereitung eines perfekten steirischen Backhendls.
Backkurs: Strudel-Atelier mit Lena Zachs
Ziehen, füllen, rollen, geniessen: Gemeinsam mit Patissière und Konditormeisterin Lena Zachs aus dem Burgenland entsteht ein echter österreichischer Klassiker – der Apfelstrudel.
Kochkurs: Sound of Kaiserschmarrn
Zusammen kocht und geniesst ihr mit Kathrin Schwarz von Sound of Taste echte Alpenküche – inklusive fruchtigem Kompott, Familienrezept und Erinnerungsgeschenk.
Kochkurs: Sound of Wiener Schnitzel
In diesem Kurs lernt ihr nicht nur die Techniken zur Zubereitung eines perfekten Wiener Schnitzels, sondern tauchst auch in die österreichische Kochkultur ein.
Ausstellung & Vernissage von Comic-Künstlerin Astrid Langer
Ihre Werke sind jung, unkonventionell und voller Charaktere, die einem noch lange im Kopf bleiben. Die Ausstellung beginnt am Donnerstag, Zeichenkurs mit Astrid am Samstag um 12 Uhr und die Vernissage am Samstag um 15 Uhr.
Jazzbrunch mit Live-Musik und Austrian-Asian-Cuisine
Guten Morgen aus Vorarlberg: Bei Jazzmusik der Theresia Natter Band und Austrian-Asian-Fusion-Küche im CoinCoin begrüsst euch der Sonntagmorgen mit einer genussvollen Jamsession.
Guter Jazz, gutes Essen und ein Sonntag, der sich Zeit nimmt: Im CoinCoin treffen Vorarlberger Jazzklänge auf kreative Kulinarik. Freut euch auf einen genussvollen Vormittag voller feiner Aromen, entspannter Atmosphäre und Live-Musik. Passend dazu serviert das Team vom CoinCoin einen Austrian-Asian Fusion Brunch in vier Gängen – Vorarlberger Spezialitäten inklusive. Österreichische Genusskultur trifft auf asiatische Aromen, traditionelle Zutaten auf neue Ideen.
20. September 2026 // 75 CHF pro Person inkl. Getränken
Für Frühe Vögel gibt´s den Jazzbrunch um 9 Uhr und für Nachteulen um 12 Uhr
Ort: CoinCoin, Ernst-Nobs-Platz 1, 8004 Zürich
Kochkurs: Sound of Steirisches Backhendl
Die steirische Küche wäre ohne Backhendl kaum denkbar. In diesem Kurs lernt ihr Schritt für Schritt die Zubereitung eines perfekten steirischen Backhendls mit knuspriger, goldbrauner Panade. Dazu servieren wir traditionell gebackene Petersilie und einen herrlich würzigen Erdäpfelsalat.
20. September 2026 // 10 Uhr // 140 CHF pro Person
Ort: SHL Schweizerische Hotelfachschule Luzern, Adligenswilerstrasse 22, 6006 Luzern, Schweiz
Strudel-Atelier mit Patissière Lena Zachs
Ziehen, füllen, rollen, geniessen: Gemeinsam mit Patissière und Konditormeisterin Lena Zachs aus dem Burgenland entsteht ein echter österreichischer Klassiker – der Apfelstrudel. Schritt für Schritt zeigt Lena, worauf es beim perfekten Strudelteig ankommt, wie saisonale Äpfel ihr volles Aroma entfalten und welche kleinen Handgriffe den Unterschied machen.
Mit frischen saisonalen Äpfeln aus der Region vom Kreisladen Küsnacht und nach einem original österreichischen Rezept.
20. September 2026 // 14 Uhr // 100 CHF pro Person
Ort: Biplano Showküche, Seestrasse 137, 8700 Küsnacht
Kochkurs: Sound of Kaiserschmarrn
Beim Kaiserschmarrn – der an einen Palatschinken erinnert – handelt es sich um einen Mehl- und Süssspeisen-Klassiker aus der Alpenküche. Übrigens: Der Name des »zerrissenen« Desserts geht auf Kaiser Franz Joseph I. zurück. Der mochte ihn besonders gern.
20. September 2026 // 14.30 Uhr // 120 CHF pro Person
Ort: SHL Schweizerische Hotelfachschule Luzern, Adligenswilerstrasse 22, 6006 Luzern, Schweiz
Kochkurs: Sound of Wiener Schnitzel
In diesem Kurs lernt ihr nicht nur die Techniken zur Zubereitung eines perfekten Wiener Schnitzels – begleitet von Erdäpfelsalat und traditioneller Preiselbeermarmelade, sondern taucht auch in die authentische österreichische Kochkultur ein Mhhh, guat!
20. September 2026 // 18 Uhr // 170 CHF pro Person
Ort: SHL Schweizerische Hotelfachschule Luzern, Adligenswilerstrasse 22, 6006 Luzern, Schweiz
Comic-Künstlerin Astrid Langer
Astrid Langer wurde in Klagenfurt geboren und lebt bis heute in Kärnten. Ihre Kunst lebt vom genauen Hinschauen, vom Zuspitzen und Reduzieren – und von einer grossen Portion Selbstironie. Ob Malerei, Zeichnung oder Comic: Astrid erzählt Geschichten.
Bei einem Glas österreichischem Wein und inspirierenden Gesprächen erleben wir Astrid und ihre Kunst live bei der Vernissage am Samstag, 19. September 2026, in der Photobastei. Astrid Langers Kunst ist eine Einladung, die Welt mit anderen Augen zu sehen – neugierig, offen und mit einem Augenzwinkern.
Ausstellung: 16. bis 23. September 2026 // freier Eintritt
How to Scribble mit Astrid: 19. September 2026 // 12 bis 15 Uhr // 15 CHF
Vernissage mit österreichischem Sekt und Jause: 19. September 2026 // 15 bis 16 Uhr // freier Eintritt
Ort: Photobastei, Sihlquai 125, 8005 Zürich
Bitte die Öffnungszeiten der Photobastei beachten.
Noch mehr österreichische Kulinarik in Zürich
Österreichische Tapas in Oerlikon
Palatschinken, Käsekrainer und Schnitzel: Mit der 11er Tram direkt nach Österreich ins Gasthaus Hofwiesen.
Originale Knödl im Langstrassenquartier
Gemütliches Knödl-Restaurant mit hausgemachter Küche und herzlichem Service. Freitag & Samstag: Knödl-Kochkurse.
Kaiserschmarrn & Backhendl in Alt-Züri
Im Restaurant Wilder Kaiser Wienzeile warten die Klassiker der österreichischen Küche auf Genussmenschen.
Österreich lesenVom 16. bis zum 20. September: In diesen Zürcher Buchhandlungen findet ihr immer, aber besonders auch während der FeelAustria Days lesenswerte Literatur über Österreich und von österreichischen Autor:innen. Schaut vorbei und besorgt euch eure nächste Ferienlektüre!
An fünf Tagen ganz viel Österreich erleben
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