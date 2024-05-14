Jazzbrunch mit Live-Musik und Austrian-Asian-Cuisine

Guten Morgen aus Vorarlberg: Bei Jazzmusik der Theresia Natter Band und Austrian-Asian-Fusion-Küche im CoinCoin begrüsst euch der Sonntagmorgen mit einer genussvollen Jamsession.

Guter Jazz, gutes Essen und ein Sonntag, der sich Zeit nimmt: Im CoinCoin treffen Vorarlberger Jazzklänge auf kreative Kulinarik. Freut euch auf einen genussvollen Vormittag voller feiner Aromen, entspannter Atmosphäre und Live-Musik. Passend dazu serviert das Team vom CoinCoin einen Austrian-Asian Fusion Brunch in vier Gängen – Vorarlberger Spezialitäten inklusive. Österreichische Genusskultur trifft auf asiatische Aromen, traditionelle Zutaten auf neue Ideen.

20. September 2026 // 75 CHF pro Person inkl. Getränken

Für Frühe Vögel gibt´s den Jazzbrunch um 9 Uhr und für Nachteulen um 12 Uhr



Ort: CoinCoin, Ernst-Nobs-Platz 1, 8004 Zürich