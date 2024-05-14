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FeelAustria Days
Programm am Sonntag, 20.09.2026

Am Sonntag steht alles im Zeichen eines genussvollen Abschlusses der FeelAustria Days.

Heute könnt ihr in geselliger Runde Apfelstrudel backen, die Originale der österreichischen Küche nachkochen und beim Jazzbrunch Musik und Kulinarik geniessen.
Unten findet ihr das Gesamtprogramm des Tages. Seid ihr dabei?

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Alle Events am Sonntag auf einen Blick

Unten findet ihr nähere Beschreibungen zu den Events, die am Sonntag der FeelAustria Days stattfinden. Eure Plätze könnt ihr auf den Seiten der Locations und Veranstalter: innen buchen.

Jammen & schlemmen: Jazzbrunch mit Live-Musik

Frühe Vögel 9 Uhr & Nachteulen 12 Uhr
CoinCoin, Zürich

Guten Morgen aus Vorarlberg: Bei Jazzmusik von der Theresia Natter Band und Austrian-Asian-Fusion-Küche im CoinCoin begrüsst euch der Sonntagmorgen mit einer genussvollen Jamsession.

Tisch reservieren

Kochkurs: Sound of Steirisches Backhendl

10 bis 13.30 Uhr
Schweizerische Hotelfachschule Luzern

So unverwechselbar schmeckt steirisches Backhendl – knusprig gebacken und perfekt begleitet von einem g’schmackigen Erdäpfelsalat. Lerne die Techniken zur Zubereitung eines perfekten steirischen Backhendls.

Kochkurs in Luzern buchen

Backkurs: Strudel-Atelier mit Lena Zachs

14 bis 17 Uhr
Biplano-Showküche, Küsnacht

Ziehen, füllen, rollen, geniessen: Gemeinsam mit Patissière und Konditormeisterin Lena Zachs aus dem Burgenland entsteht ein echter österreichischer Klassiker – der Apfelstrudel.

Backkurs in Küsnacht buchen

Kochkurs: Sound of Kaiserschmarrn

14.30 bis 16.45 Uhr
Schweizerische Hotelfachschule Luzern

Zusammen kocht und geniesst ihr mit Kathrin Schwarz von Sound of Taste echte Alpenküche – inklusive fruchtigem Kompott, Familienrezept und Erinnerungsgeschenk.

Kochkurs in Luzern buchen

Kochkurs: Sound of Wiener Schnitzel

18 bis 21.30 Uhr
Schweizerische Hotelfachschule Luzern

In diesem Kurs lernt ihr nicht nur die Techniken zur Zubereitung eines perfekten Wiener Schnitzels, sondern tauchst auch in die österreichische Kochkultur ein.

Zum Kochkurs in Luzern

Ausstellung & Vernissage von Comic-Künstlerin Astrid Langer

16. bis 23.09.2026
Photobastei, Zürich

Ihre Werke sind jung, unkonventionell und voller Charaktere, die einem noch lange im Kopf bleiben. Die Ausstellung beginnt am Donnerstag, Zeichenkurs mit Astrid am Samstag um 12 Uhr und die Vernissage am Samstag um 15 Uhr.

Zur Ausstellung in der Photobastei
Details zu den Events am Sonntag, 20. September 2026
CoinCoin

Jazzbrunch mit Live-Musik und Austrian-Asian-Cuisine

Guten Morgen aus Vorarlberg: Bei Jazzmusik der Theresia Natter Band und Austrian-Asian-Fusion-Küche im CoinCoin begrüsst euch der Sonntagmorgen mit einer genussvollen Jamsession.

Guter Jazz, gutes Essen und ein Sonntag, der sich Zeit nimmt: Im CoinCoin treffen Vorarlberger Jazzklänge auf kreative Kulinarik. Freut euch auf einen genussvollen Vormittag voller feiner Aromen, entspannter Atmosphäre und Live-Musik. Passend dazu serviert das Team vom CoinCoin einen Austrian-Asian Fusion Brunch in vier Gängen – Vorarlberger Spezialitäten inklusive. Österreichische Genusskultur trifft auf asiatische Aromen, traditionelle Zutaten auf neue Ideen.

20. September 2026 // 75 CHF pro Person inkl. Getränken
Für Frühe Vögel gibt´s den Jazzbrunch um 9 Uhr und für Nachteulen um 12 Uhr

Ort: CoinCoin, Ernst-Nobs-Platz 1, 8004 Zürich

Bitte Platz reservieren
Schweizerische Hotelfachschule Luzern

Kochkurs: Sound of Steirisches Backhendl

Die steirische Küche wäre ohne Backhendl kaum denkbar. In diesem Kurs lernt ihr Schritt für Schritt die Zubereitung eines perfekten steirischen Backhendls mit knuspriger, goldbrauner Panade. Dazu servieren wir traditionell gebackene Petersilie und einen herrlich würzigen Erdäpfelsalat.

20. September 2026 // 10 Uhr // 140 CHF pro Person

Ort: SHL Schweizerische Hotelfachschule Luzern, Adligenswilerstrasse 22, 6006 Luzern, Schweiz

Zur Ticketbuchung
Biplano Küchen, Küsnacht

Strudel-Atelier mit Patissière Lena Zachs

Ziehen, füllen, rollen, geniessen: Gemeinsam mit Patissière und Konditormeisterin Lena Zachs aus dem Burgenland entsteht ein echter österreichischer Klassiker – der Apfelstrudel. Schritt für Schritt zeigt Lena, worauf es beim perfekten Strudelteig ankommt, wie saisonale Äpfel ihr volles Aroma entfalten und welche kleinen Handgriffe den Unterschied machen.

Mit frischen saisonalen Äpfeln aus der Region vom Kreisladen Küsnacht und nach einem original österreichischen Rezept.

20. September 2026 // 14 Uhr // 100 CHF pro Person

Ort: Biplano Showküche, Seestrasse 137, 8700 Küsnacht

Zur Buchung
Schweizerische Hotelfachschule Luzern

Kochkurs: Sound of Kaiserschmarrn

Beim Kaiserschmarrn – der an einen Palatschinken erinnert – handelt es sich um einen Mehl- und Süssspeisen-Klassiker aus der Alpenküche. Übrigens: Der Name des »zerrissenen« Desserts geht auf Kaiser Franz Joseph I. zurück. Der mochte ihn besonders gern.

20. September 2026 // 14.30 Uhr // 120 CHF pro Person

Ort: SHL Schweizerische Hotelfachschule Luzern, Adligenswilerstrasse 22, 6006 Luzern, Schweiz

Zur Ticketbuchung
Schweizerische Hotelfachschule Luzern

Kochkurs: Sound of Wiener Schnitzel

In diesem Kurs lernt ihr nicht nur die Techniken zur Zubereitung eines perfekten Wiener Schnitzels – begleitet von Erdäpfelsalat und traditioneller Preiselbeermarmelade, sondern taucht auch in die authentische österreichische Kochkultur ein Mhhh, guat!

20. September 2026 // 18 Uhr // 170 CHF pro Person

Ort: SHL Schweizerische Hotelfachschule Luzern, Adligenswilerstrasse 22, 6006 Luzern, Schweiz

Zur Ticketbuchung
Photobastei

Comic-Künstlerin Astrid Langer

Astrid Langer wurde in Klagenfurt geboren und lebt bis heute in Kärnten. Ihre Kunst lebt vom genauen Hinschauen, vom Zuspitzen und Reduzieren – und von einer grossen Portion Selbstironie. Ob Malerei, Zeichnung oder Comic: Astrid erzählt Geschichten.

Bei einem Glas österreichischem Wein und inspirierenden Gesprächen erleben wir Astrid und ihre Kunst live bei der Vernissage am Samstag, 19. September 2026, in der Photobastei. Astrid Langers Kunst ist eine Einladung, die Welt mit anderen Augen zu sehen – neugierig, offen und mit einem Augenzwinkern.

  • Ausstellung: 16. bis 23. September 2026 // freier Eintritt

  • How to Scribble mit Astrid: 19. September 2026 // 12 bis 15 Uhr // 15 CHF

  • Vernissage mit österreichischem Sekt und Jause: 19. September 2026 // 15 bis 16 Uhr // freier Eintritt

Ort: Photobastei, Sihlquai 125, 8005 Zürich
Bitte die Öffnungszeiten der Photobastei beachten.

Zur Ausstellung & Vernissage

Noch mehr österreichische Kulinarik in Zürich

Österreichische Tapas in Oerlikon

Palatschinken, Käsekrainer und Schnitzel: Mit der 11er Tram direkt nach Österreich ins Gasthaus Hofwiesen.

Tisch reservieren

Originale Knödl im Langstrassenquartier

Gemütliches Knödl-Restaurant mit hausgemachter Küche und herzlichem Service. Freitag & Samstag: Knödl-Kochkurse.

Essen gehen oder Kochkurs buchen

Kaiserschmarrn & Backhendl in Alt-Züri

Im Restaurant Wilder Kaiser Wienzeile warten die Klassiker der österreichischen Küche auf Genussmenschen.

Österreichisch Essen gehen

Melange & Apfelstrudel am Bellevue

Mit Seeblick Melange, Weissen Spritzer und Apfelstrudel geniessen im ODEON Zürich - echtes Wiener-Kaffeehaus-Ambiente.

Einfach vorbeigehen

Österreich lesen

Vom 16. bis zum 20. September: In diesen Zürcher Buchhandlungen findet ihr immer, aber besonders auch während der FeelAustria Days lesenswerte Literatur über Österreich und von österreichischen Autor:innen. Schaut vorbei und besorgt euch eure nächste Ferienlektüre!

An fünf Tagen ganz viel Österreich erleben

Programm am Mittwoch, 16. September

Programm am Donnerstag, 17. September

Programm am Freitag, 18. September

Programm am Samstag, 19. September

Programm am Sonntag, 20. September

Startseite der FeelAustria Days

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