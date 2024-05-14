FeelAustria Days
Programm am Freitag, 18.09.2026
Einleitung
Mit Buch und Mikrofon ausgestattet feiern Autorinnen und Musikerinnen das österreichische Lebensgefühl mit uns. Dazu gibt´s Kochkurse für den genussvollen Start ins Wochenende. Unten findet ihr das Programm des Tages. Seid ihr dabei?
Alle Events am Freitag auf einen BlickUnten findet ihr nähere Beschreibungen zu den Events, die am Freitag der FeelAustria Days stattfinden. Eure Plätze könnt ihr auf den Seiten der Locations und Veranstalter:innen buchen. Wir haben sie direkt für euch verlinkt. Wir freuen uns auf euch!
Lesung mit Annemarie Andre und Birgit Birnbacher
Wie entstehen Familiengeschichten? Wer erzählt sie? Und was passiert mit jenen Menschen, die nicht in gesellschaftliche Normen passen? Annemarie Andre und Birgit Birnbacher geben Einblick in ihre Perspektiven.
Herzhafte Knödl-Kochkurs: Knödln wie die Profis
Gemeinsam stellt ihr verschiedene Sorten her: Semmelknödel, Randenknödel, Spinatknödel, Peperoniknödel, Käseknödel. Der Kurs findet im Restaurant statt. Start 18 Uhr.
Feiern und tanzen mit Ankathie Koi und AZE
Laut, einzigartig, energiegeladen: Mit starken Stimmen, markanten Sounds und viel Persönlichkeit bringen die beiden Bands eine unverwechselbare Show auf die Bühne.
Süsser Kochkurs: Sound of Kaiserschmarrn
Zusammen kocht und geniesst ihr mit Kathrin Schwarz von Sound of Taste echte Alpenküche – inklusive fruchtigem Kompott, Familienrezept und Erinnerungsgeschenk.
Ausstellung & Vernissage von Comic-Künstlerin Astrid Langer
Ihre Werke sind jung, unkonventionell und voller Charaktere, die einem noch lange im Kopf bleiben. Die Ausstellung beginnt am Donnerstag, Zeichenkurs mit Astrid am Samstag um 12 Uhr und die Vernissage am Samstag um 15 Uhr.
Lesung von Annemarie Andre & Birgit Birnbacher
In Nacktschnecken erzählt Annemarie Andre aus der Perspektive eines Kindes von Armut, Loyalität und einer Mutter, die nicht den gesellschaftlichen Vorstellungen entspricht. Birgit Birnbacher widmet sich in ihrem aktuellen Roman Sie wollen uns erzählen einer Mutter und ihrem Sohn mit ADHS sowie dem Recht auf die eigene Geschichte.
Ein Gespräch über Familie jenseits von Idealbildern, über Neurodivergenz und die Frage, wie Literatur sichtbar macht, was im Alltag übersehen wird.
Die Veranstaltung wird vom Österreichischen Kulturforum Bern unterstützt.
18. September 2026 // Start um 19 Uhr // 15 CHF pro Person
Ort: Buchhandlung Nievergelt, Franklinstrasse 23, 8050 Zürich
Kochkurs: Herzhafte Knödel
David führt euch Schritt für Schritt durch den Prozess, zeigt euch, welche Zutaten ihr braucht, und verrät seine besten Knödel-Geheimnisse. Kein Zerfallen im Wasser, keine Knödel-Katastrophen – nur fluffige, köstliche Meisterwerke.
Und wenn unsere Knödel dann erst einmal im Topf tanzen, setzen wir uns zusammen, geniessen das Ergebnis und diskutieren bei einem gemütlichen Essen die wirklich wichtigen Fragen des Lebens: Welche Knödelsorte ist die beste? Und was macht das perfekte Knödel-Erlebnis aus?
18. September 2026 // 10 bis 13 Uhr // 140 CHF pro Person
Ort: Restaurant Knödl, Brauerstrasse 78, 8004 Zürich
Konzert von Ankathie Koi und AZE
Sad and sexy: Mit Pop, R&B und elektronischen Einflüssen erzählt das Duo AZE von Identität, Freiheit und dem Mut, den eigenen Weg zu gehen. Die Songs von Ezgi Atas und Beyza Demirkalp sind ehrlich, modern und voller Energie. Extravagant und einzigartig: Ankathie Koi zählt zu den spannendsten Pop-Künstlerinnen Österreichs. Mit ihrer unverwechselbaren Stimme, schillernden Bühnenpräsenz und Songs zwischen Empowerment, Ironie und Exzess macht sie jedes Konzert zu einer Feier der Individualität.
Die Veranstaltung wird vom Österreichischen Kulturforum Bern unterstützt.
18. September 2026 // 20 Uhr // 35 CHF pro Person
Ort: Photobastei, Sihlquai 125, 8005 Zürich
Süsser Kochkurs: Sound of Kaiserschmarrn
Beim Kaiserschmarrn – der an einen Palatschinken erinnert – handelt es sich um einen Mehl- und Süssspeisen-Klassiker aus der Alpenküche. Übrigens: Der Name des »zerrissenen« Desserts geht auf Kaiser Franz Joseph I. zurück. Der mochte ihn besonders gern.
18. September 2026 // 18 Uhr // 120 CHF pro Person
Ort: SHL Schweizerische Hotelfachschule Luzern, Adligenswilerstrasse 22, 6006 Luzern, Schweiz
Comic-Künstlerin Astrid Langer
Astrid Langer wurde in Klagenfurt geboren und lebt bis heute in Kärnten. Ihre Kunst lebt vom genauen Hinschauen, vom Zuspitzen und Reduzieren – und von einer grossen Portion Selbstironie. Ob Malerei, Zeichnung oder Comic: Astrid erzählt Geschichten.
Bei einem Glas österreichischem Wein und inspirierenden Gesprächen erleben wir Astrid und ihre Kunst live bei der Vernissage am Samstag, 19. September 2026, in der Photobastei. Astrid Langers Kunst ist eine Einladung, die Welt mit anderen Augen zu sehen – neugierig, offen und mit einem Augenzwinkern.
Ausstellung: 16. bis 23. September 2026 // freier Eintritt
How to Scribble mit Astrid: 19. September 2026 // 12 bis 15 Uhr // 15 CHF
Vernissage mit österreichischem Sekt und Jause: 19. September 2026 // 15 bis 16 Uhr // freier Eintritt
Ort: Photobastei, Sihlquai 125, 8005 Zürich
Bitte die Öffnungszeiten der Photobastei beachten.
Kaiserschmarrn & Backhendl in Alt-Züri
Im Restaurant Wilder Kaiser Wienzeile warten die Klassiker der österreichischen Küche auf Genussmenschen.
Melange & Apfelstrudel am Bellevue
Mit Seeblick Melange, Weissen Spritzer und Apfelstrudel geniessen im ODEON Zürich - echtes Wiener-Kaffeehaus-Ambiente.
Österreichische Tapas in Oerlikon
Palatschinken, Käsekrainer und Schnitzel: Mit der 11er Tram direkt nach Österreich ins Gasthaus Hofwiesen.
Österreich lesenVom 16. bis zum 20. September: In diesen Zürcher Buchhandlungen findet ihr immer, aber besonders auch während der FeelAustria Days lesenswerte Literatur über Österreich und von österreichischen Autor:innen. Schaut vorbei und besorgt euch eure nächste Ferienlektüre!
An fünf Tagen ganz viel Österreich erleben
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