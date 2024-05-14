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FeelAustria Days
Programm am Freitag, 18.09.2026

Am Freitag schaffen wir mit euch Erinnerungen, die bleiben!

Mit Buch und Mikrofon ausgestattet feiern Autorinnen und Musikerinnen das österreichische Lebensgefühl mit uns. Dazu gibt´s Kochkurse für den genussvollen Start ins Wochenende. Unten findet ihr das Programm des Tages. Seid ihr dabei?

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Alle Events am Freitag auf einen Blick

Unten findet ihr nähere Beschreibungen zu den Events, die am Freitag der FeelAustria Days stattfinden. Eure Plätze könnt ihr auf den Seiten der Locations und Veranstalter:innen buchen. Wir haben sie direkt für euch verlinkt. Wir freuen uns auf euch!

Lesung mit Annemarie Andre und Birgit Birnbacher

19 bis 20.30 Uhr
Buchhandlung Nievergelt, Zürich

Wie entstehen Familiengeschichten? Wer erzählt sie? Und was passiert mit jenen Menschen, die nicht in gesellschaftliche Normen passen? Annemarie Andre und Birgit Birnbacher geben Einblick in ihre Perspektiven.

Bitte meldet euch an

Herzhafte Knödl-Kochkurs: Knödln wie die Profis

10 bis 13 Uhr
Restaurant Knödl, Zürich

Gemeinsam stellt ihr verschiedene Sorten her: Semmelknödel, Randenknödel, Spinatknödel, Peperoniknödel, Käseknödel. Der Kurs findet im Restaurant statt. Start 18 Uhr.

Jetzt Knödl-Kurs in Zürich buchen

Feiern und tanzen mit Ankathie Koi und AZE

Einlass 19 Uhr, Start 20 Uhr
Photobastei, Zürich

Laut, einzigartig, energiegeladen: Mit starken Stimmen, markanten Sounds und viel Persönlichkeit bringen die beiden Bands eine unverwechselbare Show auf die Bühne.

Tickets buchen

Süsser Kochkurs: Sound of Kaiserschmarrn

18 bis 20.45 Uhr
Schweizerische Hotelfachschule Luzern

Zusammen kocht und geniesst ihr mit Kathrin Schwarz von Sound of Taste echte Alpenküche – inklusive fruchtigem Kompott, Familienrezept und Erinnerungsgeschenk.

Kurs in Luzern buchen

Ausstellung & Vernissage von Comic-Künstlerin Astrid Langer

16. bis 23.09.2026
Photobastei, Zürich

Ihre Werke sind jung, unkonventionell und voller Charaktere, die einem noch lange im Kopf bleiben. Die Ausstellung beginnt am Donnerstag, Zeichenkurs mit Astrid am Samstag um 12 Uhr und die Vernissage am Samstag um 15 Uhr.

Zur Ausstellung in der Photobastei
Details zu den Events am Freitag, 18. September 2026
Buchhandlung Nievergelt

Lesung von Annemarie Andre & Birgit Birnbacher

In Nacktschnecken erzählt Annemarie Andre aus der Perspektive eines Kindes von Armut, Loyalität und einer Mutter, die nicht den gesellschaftlichen Vorstellungen entspricht. Birgit Birnbacher widmet sich in ihrem aktuellen Roman Sie wollen uns erzählen einer Mutter und ihrem Sohn mit ADHS sowie dem Recht auf die eigene Geschichte.

Ein Gespräch über Familie jenseits von Idealbildern, über Neurodivergenz und die Frage, wie Literatur sichtbar macht, was im Alltag übersehen wird.

Die Veranstaltung wird vom Österreichischen Kulturforum Bern unterstützt.

18. September 2026 // Start um 19 Uhr // 15 CHF pro Person

Ort: Buchhandlung Nievergelt, Franklinstrasse 23, 8050 Zürich

Bitte anmelden
Restaurant Knödl

Kochkurs: Herzhafte Knödel

David führt euch Schritt für Schritt durch den Prozess, zeigt euch, welche Zutaten ihr braucht, und verrät seine besten Knödel-Geheimnisse. Kein Zerfallen im Wasser, keine Knödel-Katastrophen – nur fluffige, köstliche Meisterwerke.

Und wenn unsere Knödel dann erst einmal im Topf tanzen, setzen wir uns zusammen, geniessen das Ergebnis und diskutieren bei einem gemütlichen Essen die wirklich wichtigen Fragen des Lebens: Welche Knödelsorte ist die beste? Und was macht das perfekte Knödel-Erlebnis aus?

18. September 2026 // 10 bis 13 Uhr // 140 CHF pro Person

Ort: Restaurant Knödl, Brauerstrasse 78, 8004 Zürich

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Photobastei

Konzert von Ankathie Koi und AZE

Sad and sexy: Mit Pop, R&B und elektronischen Einflüssen erzählt das Duo AZE von Identität, Freiheit und dem Mut, den eigenen Weg zu gehen. Die Songs von Ezgi Atas und Beyza Demirkalp sind ehrlich, modern und voller Energie. Extravagant und einzigartig: Ankathie Koi zählt zu den spannendsten Pop-Künstlerinnen Österreichs. Mit ihrer unverwechselbaren Stimme, schillernden Bühnenpräsenz und Songs zwischen Empowerment, Ironie und Exzess macht sie jedes Konzert zu einer Feier der Individualität.

Die Veranstaltung wird vom Österreichischen Kulturforum Bern unterstützt.

18. September 2026 // 20 Uhr // 35 CHF pro Person

Ort: Photobastei, Sihlquai 125, 8005 Zürich

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Schweizerische Hotelfachschule Luzern

Süsser Kochkurs: Sound of Kaiserschmarrn

Beim Kaiserschmarrn – der an einen Palatschinken erinnert – handelt es sich um einen Mehl- und Süssspeisen-Klassiker aus der Alpenküche. Übrigens: Der Name des »zerrissenen« Desserts geht auf Kaiser Franz Joseph I. zurück. Der mochte ihn besonders gern.

18. September 2026 // 18 Uhr // 120 CHF pro Person

Ort: SHL Schweizerische Hotelfachschule Luzern, Adligenswilerstrasse 22, 6006 Luzern, Schweiz

Zur Ticketbuchung
Photobastei

Comic-Künstlerin Astrid Langer

Astrid Langer wurde in Klagenfurt geboren und lebt bis heute in Kärnten. Ihre Kunst lebt vom genauen Hinschauen, vom Zuspitzen und Reduzieren – und von einer grossen Portion Selbstironie. Ob Malerei, Zeichnung oder Comic: Astrid erzählt Geschichten.

Bei einem Glas österreichischem Wein und inspirierenden Gesprächen erleben wir Astrid und ihre Kunst live bei der Vernissage am Samstag, 19. September 2026, in der Photobastei. Astrid Langers Kunst ist eine Einladung, die Welt mit anderen Augen zu sehen – neugierig, offen und mit einem Augenzwinkern.

  • Ausstellung: 16. bis 23. September 2026 // freier Eintritt

  • How to Scribble mit Astrid: 19. September 2026 // 12 bis 15 Uhr // 15 CHF

  • Vernissage mit österreichischem Sekt und Jause: 19. September 2026 // 15 bis 16 Uhr // freier Eintritt

Ort: Photobastei, Sihlquai 125, 8005 Zürich
Bitte die Öffnungszeiten der Photobastei beachten.

Zur Ausstellung & Vernissage

Kaiserschmarrn & Backhendl in Alt-Züri

Im Restaurant Wilder Kaiser Wienzeile warten die Klassiker der österreichischen Küche auf Genussmenschen.

Österreichisch Essen gehen

Melange & Apfelstrudel am Bellevue

Mit Seeblick Melange, Weissen Spritzer und Apfelstrudel geniessen im ODEON Zürich - echtes Wiener-Kaffeehaus-Ambiente.

Einfach vorbeigehen

Österreichische Tapas in Oerlikon

Palatschinken, Käsekrainer und Schnitzel: Mit der 11er Tram direkt nach Österreich ins Gasthaus Hofwiesen.

Tisch reservieren

Originale Knödl im Langstrassenquartier

Gemütliches Knödl-Restaurant mit hausgemachter Küche und herzlichem Service. Freitag & Samstag: Knödl-Kochkurse.

Essen gehen oder Kochkurs buchen

Österreich lesen

Vom 16. bis zum 20. September: In diesen Zürcher Buchhandlungen findet ihr immer, aber besonders auch während der FeelAustria Days lesenswerte Literatur über Österreich und von österreichischen Autor:innen. Schaut vorbei und besorgt euch eure nächste Ferienlektüre!

An fünf Tagen ganz viel Österreich erleben

Programm am Mittwoch, 16. September

Programm am Donnerstag, 17. September

Programm am Freitag, 18. September

Programm am Samstag, 19. September

Programm am Sonntag, 20. September

Startseite der FeelAustria Days

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