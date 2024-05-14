Lesung von Annemarie Andre & Birgit Birnbacher

In Nacktschnecken erzählt Annemarie Andre aus der Perspektive eines Kindes von Armut, Loyalität und einer Mutter, die nicht den gesellschaftlichen Vorstellungen entspricht. Birgit Birnbacher widmet sich in ihrem aktuellen Roman Sie wollen uns erzählen einer Mutter und ihrem Sohn mit ADHS sowie dem Recht auf die eigene Geschichte.

Ein Gespräch über Familie jenseits von Idealbildern, über Neurodivergenz und die Frage, wie Literatur sichtbar macht, was im Alltag übersehen wird.

Die Veranstaltung wird vom Österreichischen Kulturforum Bern unterstützt.

18. September 2026 // Start um 19 Uhr // 15 CHF pro Person

Ort: Buchhandlung Nievergelt, Franklinstrasse 23, 8050 Zürich