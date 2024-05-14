Diese Saison wird auf der Loipe richtig was los sein!

Unsere vier Partnerregionen Achensee, Ischgl – Galtür, Saalfelden Leogang und Seefeld laden euch zu unvergesslichen Langlauferlebnissen ein. Freut euch auf stimmungsvolle Nachtläufe, sportliche Wettkämpfe, Technik-Workshops, Musik, Kulinarik und echte Gemeinschaft im Schnee.

Hier findet ihr alle Termine, bei denen ihr Teil der Langlauf-Community werdet – ob als Teilnehmer:in oder einfach zum Anfeuern und Genießen.