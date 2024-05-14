Langlauf-Events: Bewegung trifft Begeisterung
Ob sportlich, gesellig oder genussvoll – erlebt diesen Winter die spannendsten Langlauf-Events in ganz Österreich
Einleitung
Unsere vier Partnerregionen Achensee, Ischgl – Galtür, Saalfelden Leogang und Seefeld laden euch zu unvergesslichen Langlauferlebnissen ein. Freut euch auf stimmungsvolle Nachtläufe, sportliche Wettkämpfe, Technik-Workshops, Musik, Kulinarik und echte Gemeinschaft im Schnee.
Hier findet ihr alle Termine, bei denen ihr Teil der Langlauf-Community werdet – ob als Teilnehmer:in oder einfach zum Anfeuern und Genießen.
Januar 2026
Neues Jahr, neue Energie: Von Volksläufen bis Trainingsevents – der "Jänner" bringt Bewegung in die Loipe und verbindet sportlichen Ehrgeiz mit echtem Naturgenuss.
Nordic Combined Triple – Weltelite in Seefeld
Drei Tage Spitzensport pur: Beim Nordic Combined Triple in Seefeld trifft sich die Weltelite der Nordischen Kombination. Packende Bewerbe, Top-Stimmung und Wintersport auf höchstem Niveau – ein Pflichttermin für Fans und Sportliebhaber:innen.
Februar 2026
Die Saison läuft auf Hochtouren: Ob große Rennen, Nachwuchstalente oder Weltklassebewerbe – im Februar pulsiert das nordische Lebensgefühl in ganz Österreich.
Mini- & Special-Ganghoferlauf – Nachwuchs am Start
Von Zwergerl bis Schüler:innen – beim Mini- & Special-Ganghoferlauf in Leutasch zeigen die Jüngsten, wie viel Begeisterung im Langlauf steckt. Die Region Seefeld bietet dafür die perfekte Kulisse – familiär, herzerwärmend und professionell organisiert.
März 2026
Wenn die Sonne schon tiefer steht und der Schnee im Licht glitzert, wird’s Zeit fürs große Finale: Genießt den Saisonabschluss bei legendären Langlaufevents voller Emotion.
Ganghoferlauf – Tradition trifft Leidenschaft
Beim traditionsreichen Ganghoferlauf in der Region Seefeld gleitet ihr mit internationalen Langläufer:innen durch das malerische Leutaschtal. Seit über 50 Jahren steht dieses Rennen für Sport, Gemeinschaft und pures Wintergefühl – ein Fixpunkt für alle Langlauffans.
April 2026
Der Frühling steht vor der Tür – und ihr könnt die Wintersaison noch ein Stück verlängern! Beim Skirollertraining am Achensee gleitet ihr auf Rollen durch die frische Frühlingsluft und bleibt in Bewegung.
Achensee Skirollertraining Skating
Mit dem Skirollertraining Skating am Achensee könnt ihr eure Technik verfeinern und eure Kondition stärken. Zwischen See und Karwendel warten abwechslungsreiche Routen für Einsteiger:innen und Fortgeschrittene – perfekt, um den Winter stilvoll ausklingen zu lassen.
Ganzjährig
Nordischer Lifestyle das ganze Jahr über: Von Biathlon-Schnuppern bis Winterwandern – wer das Langlaufen liebt, findet hier seine Lieblingsmomente abseits des Wettkampfs.
Nordic Park Experience – Genuss am Ritzensee
Langlaufen wie ich will – am Ritzensee in Saalfelden-Leogang treffen sich Genießer:innen, Familien und Aktive. Loipen für jedes Level, Schnupper-Biathlon und viel Winterspaß machen den Nordic Park zur Adresse für nordischen Lifestyle mit Ausblick.