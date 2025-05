Die schönsten Sehenswürdigkeiten in Oberösterreich 

In den Bergen, an der Donau und am See Naturerlebnisse in Oberösterreich

Aussichtsplattform 5fingers Auf dem Plateau Dachstein Krippenstein ragt die Aussichtsplattform über einen 400 Meter tiefen Abgrund. Die fünf verschiedenen Stege ermöglichen spektakuläre Ausblicke auf die Seen des Salzkammerguts – ein Weitblick, der überwältigt. Die Plattform ist bis Mitternacht beleuchtet und kann daher von Weitem gesehen werden.