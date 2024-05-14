Johann Strauss (Vater), der Komponist des Radetzky-Marschs

Johann Strauss (Vater) wurde am 14. März 1804 in Wien als Sohn eines Bierwirts geboren. Bereits in jungen Jahren zog ihn die Musik an – besonders die „Linzer Geiger“ bewunderte er, die als fahrende Musikanten entlang des Donauufers aufspielten. Ab 1823 wirkte er in der Kapelle von Joseph Lanner mit und gründete 1827 sein eigenes Ensemble, mit dem er den später weltberühmten Wiener Walzer prägte.

Mit innovativen Vermarktungsstrategien und großen Festen – wie beispielsweise im Wiener Etablissement „Zum Sperl“ – erreichte er enorme Popularität. Johann Strauss unternahm Tourneen nach England und Frankreich und hinterließ über 250 Werke. Sein wohl bekanntestes Werk ist und bleibt der „Radetzky-Marsch“.