Mit Donauwalzer, Glücksbringern und Neujahrsschwimmen startet Österreich ins neue Jahr. Tradition und Leichtigkeit verschmelzen zu einem einzigartigen Jahreswechsel.

Silvester und Neujahr in Österreich verbinden überlieferte Bräuche mit modernen Feiern. Um Mitternacht ertönt der Donauwalzer, begleitet vom Klingen der Gläser und dem Blick auf bunte Feuerwerke über Städten und Dörfern. Traditionelle Silvester-Rituale wie Bleigießen und das Räuchern geben dem Jahreswechsel Tiefe und Bedeutung. Während heute zwar Zinn statt Blei gegossen wird, werft ihr dabei einen Blick in die Zukunft und das Räuchern bringt Glück und Schutz. Gleichzeitig entstehen immer neue Formen des Feierns: vom Neujahrsschwimmen in eisigen Seen bis hin zu großen Stadt-Events mit Konzerten und Lichtshows.

Diese Momente verbinden Generationen, lassen Jung und Alt gemeinsam feiern und erinnern daran, wie sehr Tradition und modernes Lebensgefühl in Österreich Hand in Hand gehen. Denn Silvester in Österreich vereint in dieser Nacht Gelassenheit und Lebensfreude, Brauchtum und Moderne. Ob ihr euch beim Tanzen im Freien treiben lasst, im Kaffeehaus auf das neue Jahr anstoßt oder den Schmäh einer Wirtin oder eines Wirten am Würstelstand erlebt – der Jahreswechsel zeigt Österreich von seiner charmantesten Seite.