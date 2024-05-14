Gondel mit Aufschrift „Ikarus" an Seilbahn, umgeben von Lärchen, felsige Bergkulisse im Hintergrund.
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Seilbahnen in Österreich: Wege zu mehr Nachhaltigkeit
Bergerlebnisse und Panoramablick mit der Bergbahn

Viele Seilbahnen in Österreich nutzen erneuerbare Energien und effiziente Technologien. Genießt Panorama und Skispaß – und erfahrt mehr über die Entwicklungen dahinter.

Mit der Seilbahn in die Höhe! Österreichs Bergbahnen ermöglichen eindrucksvolle Erlebnisse mit Bergpanorama, spektakulären Aussichtsplattformen und freiem Blick auf die Alpen. Mit der Gondelbahn wird der Weg zum Gipfel für viele Menschen einfacher – oder überhaupt erst zugänglich. Barrierefreie Bergbahnen und die Möglichkeit, den Hund in der Seilbahn mitzunehmen, sorgen für unkomplizierten Komfort.

Zahlreiche Projekte zeigen, welche Maßnahmen Seilbahnbetriebe umsetzen – etwa im Bereich Energie, Technik und Zusammenarbeit. Dazu zählen Investitionen in erneuerbare Energie, energieeffizientere Anlagen sowie Kooperationen mit regionalen Partner:innen. Seilbahnen werden elektrisch betrieben, und in vielen Regionen tragen Photovoltaik- oder Wasserkraftanlagen zur Energieversorgung bei. Viele Beispiele geben Einblick, wie Seilbahnen und Bergbahnen ihre Anlagen Schritt für Schritt weiterentwickeln – damit ihr bequem auf den Berg gelangt – im Winter zum Skifahren und das ganze Jahr, um die Aussicht von oben und die Schönheit der Natur in Österreich zu genießen.

Innovation, Technologie, Pioniergeist

Welche Ansätze setzen Seilbahnen in Österreich um?

Zahlreiche österreichische Seilbahnen setzen seit Jahren auf Innovationen und technische Lösungen:

  • Geringerer Stromverbrauch: Durch Modernisierung der Anlagen konnte der Energieverbrauch der Branche in den letzten 10 Jahren um rund 20 % reduziert werden.

  • Erneuerbare Energien: In mehreren Skigebieten kommt Strom aus Wasserkraft zum Einsatz, ergänzt durch Photovoltaikanlagen auf Gebäuden und Bergstationen.

  • Digitale Schneemessung: GPS-Schneehöhenmessung steuert gezielt Beschneiung und Pistenpflege.

  • Photovoltaik in Skigebieten: Anlagen auf Dächern und Stationen erzeugen Strom vor Ort.

  • Anreise ohne Auto: Skibusse, Bahnanschlüsse und E-Ladestationen ermöglichen eine alternative Anreise in vielen Skigebieten.

  • CO₂-Bilanz im Blick: Ein brancheninterner CO₂-Rechner unterstützt Seilbahnen dabei, Emissionen zu erfassen.

Quelle: WKO

8 nachhaltige Seilbahnen im Sommer und im Winter

Von Photovoltaik und energieeffizienter Technik bis zu neuen Mobilitätslösungen: In vielen Skigebieten werden Projekte umgesetzt, die den Seilbahnbetrieb und die Infrastruktur technisch weiterentwickeln und energieeffizienter gestalten.

Schmittenhöhebahnen in Zell am See-Kaprun

100 % Ökostrom, Photovoltaikanlagen und effiziente Beschneiung kommen zum Einsatz. GPS-Schneehöhenmessung unterstützt einen bewussteren Umgang mit Energie.

Schmittenhöhebahnen

Gasteiner Bergbahnen im Gasteiner Tal

Photovoltaik, ein Solarpark bei der Schlossalmbahn und alternative Treibstoffe für Pistengeräte. Bahnanschluss und E-Mobilität erleichtern die Anreise ohne Auto.

Gasteiner Bergbahnen

Zillertal Arena

Photovoltaikanlagen, Strom aus erneuerbaren Quellen und E-Ladestationen gehören hier zum Umweltprogramm. Ein kostenloses Skibusnetz unterstützt die Anreise ohne Auto.

Zillertal Arena

Silvrettaseilbahn in Ischgl

100 % Ökostrom aus Wasserkraft, Photovoltaik und Geothermie. Energieeffiziente Anlagen, modernes Schneemanagement und ein dichtes Skibusnetz.

Silvrettaseilbahn

Klimaberg Katschberg

Klimawanderwege, interaktive Stationen und sanfte Mobilität machen die Zusammenhänge von Klima, Natur und Bergen direkt erlebbar.

Katschberg

Erlebnisberg Golm im Montafon

Die erste solarbetriebene Seilbahn und digitales Energiemanagement nutzen gezielt Energie: 100 % Ökostrom aus Wasserkraft und Photovoltaik versorgen die Anlagen.

Golm im Montafon

Leoganger Bergbahnen

Photovoltaikanlagen, erneuerbare Energie und energieeffiziente Technik. Guter Anschluss an die Bahn sowie E-Mobilität sind der Schlüssel für relaxten Urlaub ohne Auto.

Leoganger Bergbahnen

SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental

Mit Photovoltaik, erneuerbarer Energie und energieeffizienter Technik wird Energie bewusst genutzt. Ergänzt durch E-Mobilität und modernes Schneemanagement.

Wilder Kaiser-Brixental

10 Skiregionen mit Energie- und Mobilitätsprojekten

Viele Skiregionen zeigen, wie Wintersport und Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit zusammen gedacht werden. Von Wasserkraft und Photovoltaik bis zu öffentlicher Anreise und effizienter Beschneiung entstehen neue Ansätze im alpinen Skisport in Österreich.

Zell am See-Kaprun

Für den Skisport stammt die Energie für Lifte und Anlagen aus 100 % Ökostrom. Bahnanschluss und Mobilitätsangebote erleichtern die Anreise ohne Auto.

Zell am See-Kaprun

Stubaier Gletscher

Skifahren am Stubaier Gletscher trifft auf Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit: Photovoltaik, energieeffiziente Anlagen und Anreise mit Bus oder Bahn.

Stubaier Gletscher

Saalbach Hinterglemm

Beim Skifahren in Saalbach Hinterglemm spielen erneuerbare Energie, E-Mobilität und regionale Kreisläufe eine Rolle im Umgang mit Ressourcen in der Bergregion.

Saalbach Hinterglemm

Zillertal Arena

Photovoltaikanlagen, CO₂-reduzierter Strom und ein gratis Skibusnetz kommen beim Skifahren zum Einsatz. E-Ladestationen erleichtern die Anreise ohne Auto.

Zillertal Arena

St. Anton am Arlberg

Rund ums Skifahren spielen Energieprojekte und Mobilitätsangebote eine Rolle – Beispiele dafür, wie Nachhaltigkeit in der Bergregion umgesetzt wird.

St. Anton am Arlberg

Skigebiet Nassfeld

Erneuerbare Energie, moderne Beschneiung und Maßnahmen zur Anreise mit Bus oder Bahn zeigen Wege für einen bewussteren Umgang mit Ressourcen.

Nassfeld

Serfaus-Fiss-Ladis

In Serfaus-Fiss-Ladis stehen effiziente Beschneiung, digitale Schneehöhenmessung und Wassermanagement im Mittelpunkt.

Serfaus-Fiss-Ladis

Riesneralm Donnersbachwald

Beim Skifahren auf der Riesneralm stammt der Strom für die Anlagen aus eigener Wasserkraft. So wird Energie für Lifte und Infrastruktur direkt in der Region erzeugt.

Riesneralm

Snow Space Salzburg

Teile der Energie stammen aus erneuerbaren Quellen. Energieeffiziente Anlagen und Mobilitätsangebote ergänzen den Umgang mit Ressourcen.

Snow Space Salzburg

Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental

Photovoltaik, erneuerbare Energie und energieeffiziente Technik prägen hier das Skifahren. E-Mobilität und modernes Schneemanagement ergänzen das Energiebewusstsein.

Wilder Kaiser-Brixental
Mit dem Vierbeiner auf den Gipfel

Hunde in der Seilbahn

Hunde im Urlaub sind eine großartige Begleitung beim Wandern. In den meisten Seilbahnen können die Vierbeiner mitgenommen werden. Vergesst nie Maulkorb und Leine in der Seilbahn und auf der Wanderung – und erst recht nicht das „Gassi-Sackerl“! In den alpinen Gebieten hat der Schutz von Natur und Tieren schließlich oberste Priorität.

  • In den Sommer-Bergbahnen in der Tiroler Region Wilder Kaiser, mit Ausblick auf die Kitzbüheler Alpen, sind Hunde willkommen: Hartkaiserbahn Ellmau, Brandstadlbahn Scheffau und die Gondelbahnen Söll-Hochsöll und Hochsöll-Hohe Salve.

  • In der Region Dachstein Salzkammergut in Oberösterreich gibt es gleich mehrere hundefreundliche Seil- und Gondelbahnen: Bergbahnen Dachstein-Krippenstein, Gosaukammbahn Zwieselalm und Salzbergbahn Hallstatt.

  • In der Vorarlberger Region Montafon geht’s ganzjährig mit den hundefreundlichen Bergbahnen Montafon auf die Gipfel von Muttersberg, Kristberg, Hochjoch und Co.

Öffentlich erreichbare Seilbahnen

Anreise mit der Bahn

Viele Seilbahnen befinden sich in der Nähe von Bahnhöfen der ÖBB oder stellen Shuttle-Services zur Verfügung. Die Mobilitätsprogramme der Pionierstädte und Modellregionen ermöglichen außerdem die bequeme Anreise mit Bus und Bahn – nichts wie rein ins abwechslungsreiche Vergnügen! Besonders gut per Zug und Bus ans öffentliche Netz angebunden sind folgende Seilbahnen und Regionen:

Was bedeutet Reisen mit Blick auf Umwelt und Region?

Ein verantwortungsbewusster Urlaub bedeutet, inspiriert zu werden, Schönes zu erleben – und gleichzeitig Rücksicht auf Natur, Klima und Menschen zu nehmen:

  • Landschaft und Natur

    Wer im Urlaub achtsam unterwegs ist, nimmt Rücksicht auf Natur, Landschaft und Menschen in der Region.

  • Unterkünfte und Mobilität

    Wer nachhaltig reist, wählt Unterkünfte mit Nachhaltigkeitszertifikat und sanfte Mobilität.

  • Barrierefreiheit

    Wer Urlaub ohne Hürden erwartet, kann in Österreich auf Barrierefreiheit und kulturelle Inklusion zählen.

Urlaub mit Blick auf Umwelt

FAQs

Seilbahnen können viele Menschen gleichzeitig transportieren und benötigen dabei im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln relativ wenig Energie – in den letzten 10 Jahren konnte die Branche den Energieverbrauch um rund 20 % reduzieren. Viele Anlagen werden elektrisch betrieben und nutzen teilweise Strom aus erneuerbaren Quellen. Zudem können sie dazu beitragen, den Autoverkehr in alpinen Regionen zu verringern.

Schon im 3. Jahrhundert v. Chr. wurden in China einfache Seilsysteme zum Transport von Materialien über schwieriges Gelände genutzt. Im Jahr 1644 konstruierte ein niederländischer Ingenieur die erste funktionstüchtige Materialseilbahn Europas, die von Pferden angetrieben wurde. Die erste von einem eigenen Zugseil bewegte Bahn wurde schließlich durch einen deutschen Ingenieur im 19. Jahrhundert verwirklicht.

Die höchste Seilbahn Österreichs ist die Pitztal Wildspitzbahn in Tirol: Ihre Bergstation liegt auf einer Höhe von etwa 3.440 Metern.

In Österreich gibt es derzeit in jedem Bundesland außer Wien und Burgenland Seilbahnen. Die meisten Seilbahnen sind in Tirol.

In Österreich gibt es rund 1.100 Seilbahnanlagen.

In Österreich verschafft eine große Auswahl an Sommer-Bergbahnen Zugang zu hohen Gipfeln und spektakulären Aussichtsplattformen. Am Dachstein könnt ihr per Seilbahn zur berühmten Aussichtsplattform Dachstein Sky Walk. Mit der historischen Großglockner Gletscherbahn ist die Pasterze erreichbar, der größte Gletscher der Ostalpen – ewiges Eis, überragt vom Großglockner, mit 3.798 Metern der höchste Berg Österreichs. Und das Kitzsteinhorn in Kaprun bietet eine Seilbahn, die Gästen auf einer Höhe von über 3.000 Metern einen wunderbaren Blick auf die umliegende Gletscherlandschaft ermöglicht.

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