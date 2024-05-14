Seilbahnen in Österreich: Wege zu mehr Nachhaltigkeit

Viele Seilbahnen in Österreich nutzen erneuerbare Energien und effiziente Technologien. Genießt Panorama und Skispaß – und erfahrt mehr über die Entwicklungen dahinter.

Mit der Seilbahn in die Höhe! Österreichs Bergbahnen ermöglichen eindrucksvolle Erlebnisse mit Bergpanorama, spektakulären Aussichtsplattformen und freiem Blick auf die Alpen. Mit der Gondelbahn wird der Weg zum Gipfel für viele Menschen einfacher – oder überhaupt erst zugänglich. Barrierefreie Bergbahnen und die Möglichkeit, den Hund in der Seilbahn mitzunehmen, sorgen für unkomplizierten Komfort.

Zahlreiche Projekte zeigen, welche Maßnahmen Seilbahnbetriebe umsetzen – etwa im Bereich Energie, Technik und Zusammenarbeit. Dazu zählen Investitionen in erneuerbare Energie, energieeffizientere Anlagen sowie Kooperationen mit regionalen Partner:innen. Seilbahnen werden elektrisch betrieben, und in vielen Regionen tragen Photovoltaik- oder Wasserkraftanlagen zur Energieversorgung bei. Viele Beispiele geben Einblick, wie Seilbahnen und Bergbahnen ihre Anlagen Schritt für Schritt weiterentwickeln – damit ihr bequem auf den Berg gelangt – im Winter zum Skifahren und das ganze Jahr, um die Aussicht von oben und die Schönheit der Natur in Österreich zu genießen.