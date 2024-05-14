Ohne Auto in die Ferien: Mit Bahn und Bus entspannt ankommen, vor Ort flexibel bleiben. Gut vernetzte Verbindungen bringen euch zum Hotel, zum See oder in die Berge.

Einsteigen, losfahren, abschalten – so beginnt ein Urlaub ohne Auto. Wer mit der Bahn anreist, erlebt schon unterwegs ein Stück Österreich: vorbeiziehende Bergpanoramen, Seen und Dörfer. Statt Stau und Stress bleibt Zeit zum Lesen, Träumen oder Planen.

Viele Reisende nutzen für die Anreise Bahn oder Bus und schätzen die entspannte Fahrt nach Österreich als Alternative zum Auto. Vom schnellen Railjet bis zum Nightjet: Moderne Züge verbinden europäische Städte direkt mit Österreichs Städten und Alpenregionen.

Vor Ort geht es flexibel weiter: Busverbindungen, Shuttleservices, Leihräder oder regionale Gästekarten erleichtern die Mobilität – auch ohne eigenes Auto. So gelingt die Reise nahtlos, vom Nightjet bis zum letzten Kilometer. Wer mit der Bahn reist, erlebt Österreich bewusst – entspannt, komfortabel und immer mit einem Auge auf Landschaft und Regionen entlang der Strecke.