Landschaften und Natur in Österreich
Alpen, Wälder, Seen und Wasserfälle
Einleitung
Eis, Wasser und Gestein formten Österreich über Millionen Jahre. So entstanden alpine Gebirge, Flusstäler, Badeseen, Wasserfälle und sanfte Hügellandschaften mit ganz unterschiedlichen Lebensräumen.
Im Westen reichen die Alpen mit Gipfeln, Almen und Wäldern weit ins Land hinein. Wanderwege führen durch Natur- und Nationalparks, in denen zahlreiche Tier- und Pflanzenarten vorkommen. Im Norden liegen das Granit- und Gneishochland sowie das Alpenvorland mit Wäldern, Feldern und Obstgärten. Im Osten bestimmen der Neusiedler See, Weinlandschaften und die pannonische Tiefebene das Landschaftsbild. Flüsse, Seen und Badeseen verbinden viele Regionen miteinander und schaffen Möglichkeiten zum Wandern, Radfahren, Baden und für weitere Aktivitäten am Wasser.
Die Alpen und Alpenregionen in ÖsterreichDie Alpen ziehen sich über sechs Bundesländer und nehmen rund zwei Drittel Österreichs ein. Berge, Gletscher, Almen und Täler formen diesen Landschaftsraum. Im Sommer führen Wege auf Gipfel und Almen, im Winter stehen Skifahren, Langlaufen und Skitouren im Mittelpunkt.
Das Alpenvorland und die See- und WanderregionenZwischen Alpen und Donau liegt das Alpenvorland: sanfte Hügel, weite Felder, fruchtbare Böden, Flüsse und Seen. Eine Kulturlandschaft mit bäuerlicher Prägung, Streuobstwiesen, Vierkanthöfen und Ausblicken über weite Landstriche.
Fuschlsee: Rundwanderweg, Baden, Bootfahren
Rund um den Fuschlsee führen Wander- und Radwege durch das Salzkammergut. Baden, Stand-up-Paddeln und Bootfahren ergänzen die Ausflüge am Wasser.
Quellenviertel: Thermen, Moor, Hügellandschaft
Heiße Thermalquellen, das Ibmer Moor und Radwege durch sanfte Hügellandschaften machen das Quellenviertel zu einer Region zwischen Bewegung und Erholung.
Mostviertel: Birnbaumblüte, Radfahren, Schmiedekunst
Bekannt für blühende Obstgärten und historische Schmiedekunst. Zwischen Donau und Alpen gelegen, bietet die Region Wanderungen, Radtouren und Kulinarik.
Salzburger Seenland: 4 Seen, Radfahren, Seenland-Schifffahrt
Vier Seen bestimmen das Salzburger Seenland. Radwege führen durch die sanfte Hügellandschaft, die Seenland-Schifffahrt verbindet Orte und ruhige Stunden am Wasser.
Das Granit- und GneishochlandIm Norden Österreichs liegt das Granit- und Gneishochland – uralt, still und rau. Wälder, Moore und mächtige Felsblöcke bestimmen das Landschaftsbild. Gesteine, die vor Millionen Jahren entstanden, erzählen von der langen Erdgeschichte und einer Landschaft voller Ruhe.
Das Wiener BeckenDas Wiener Becken liegt zwischen Alpenrand und Karpaten – eine weite Ebene mit fruchtbaren Böden, Lösshügeln und Thermalquellen. Hier mischen sich Stadt und Land, Weingärten und historische Orte, Geschichte und Gegenwart. Ein Raum voller Kontraste und Bewegung.
Die Pannonische TiefebeneRund um den Neusiedler See zeigt sich die pannonische Tiefebene mit weiten Ebenen, Salzlacken, Schilfgürteln und Weinlandschaften. Das trockene Klima unterscheidet sie deutlich von den alpinen Regionen Österreichs.
Aktiv in Österreichs Natur, Bergen, Seen und Wäldern
Urlaub auf der Alm
Almen gehören seit Jahrhunderten zur alpinen Kulturlandschaft Österreichs. In den Sommermonaten ziehen Senner:innen mit ihren Tieren auf die Hochweiden, melken Kühe, stellen Butter und Käse her und bewirtschaften die Almen bis zum Almabtrieb im Herbst. In Österreich gibt es tausende landwirtschaftlich bewirtschaftete Almen – von Kräuter- und Käsealmen bis zu Rinder-, Schaf- und Pferdealmen.
Wer Urlaub auf der Alm macht, erlebt diesen Alltag aus nächster Nähe und hat die Wahl zwischen einfachen Almhütten, komfortablen Chalets oder Almhüttendörfern. Viele Unterkünfte liegen in der Nähe von Wanderwegen oder Bike-Strecken. Das Läuten der Kuhglocken, Morgennebel über den Almwiesen und die Arbeit auf den Hochweiden begleiten den Tag.