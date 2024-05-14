Österreich deckt seine Trinkwasserversorgung fast zu 100 % aus Grundwasser und Quellen. Erfahrt mehr über die kostbare Ressource, Qualität und Ausflugsziele am Wasser.

Kann man Leitungswasser in Österreich trinken? Ja. – Leitungswasser gehört in Österreich ganz selbstverständlich zum Alltag. Beinahe der gesamte Wasserbedarf der österreichischen Wasserversorgung wird aus Grund- und Quellwasser gedeckt.

Niederschläge und die Bergwelt der Alpen speisen Quellen, Bäche, Flüsse und Seen. Wasser ist damit auch im Urlaub allgegenwärtig – beim Wandern entlang von Bächen und zu Wasserfällen, beim Baden in Seen oder einfach beim Trinken aus der Leitung. Trinkwasser ist eine kostbare Ressource, deren Qualität regelmäßig kontrolliert wird. Die Überwachung reicht von Quellen und Brunnen bis zum Wasserhahn. Welche Anforderungen für die Trinkwasserqualität in Österreich gelten, regelt die Trinkwasserverordnung.

Quellen: Bundesministerium für Gesundheit, Bundesministerium für Wasserwirtschaft