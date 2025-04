Rafting und Canyoning sind beides Abenteuersportarten, unterscheiden sich aber in der Umgebung und Art der Fortbewegung:

Beim Rafting fährt man in Gruppen auf einem Schlauchboot flussabwärts durch Stromschnellen. Das Ziel ist, gemeinsam im Team das Boot durch meist wilde Strömungen auf breiteren Flüssen zu steuern.

Canyoning findet in engen Schluchten und Klammen statt, wo man sich in unterschiedlichen Sportarten fortbewegt. Beim Canyoning wird geklettert, gesprungen, gerutscht oder sich abgeseilt, um voranzukommen. Es erfordert große körperliche Fitness und Techniken wie etwa das Abseilen. Canyoning ist also vielseitiger in der Bewegung als Rafting.