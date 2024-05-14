Der Bodensee in Vorarlberg
Badesee, Schifffahrt und Radfahren entlang des Ufers
Einleitung
In Vorarlberg, wo sich die Alpen und der Bodensee begegnen, liegt der österreichische Teil des Sees – ruhiger und kleinräumiger als die Nachbarufer, aber reich an eigenen Geschichten. Bregenz, die Landeshauptstadt, bespielt mit den Bregenzer Festspielen, die Seebühne mitten im Wasser: Bis zu 7.000 Gäste pro Aufführung erleben hier Oper und Schauspiel vor der Kulisse des Sees. Wer höher hinaus will, nimmt die Pfänderbahn – in wenigen Minuten hinauf auf 1.064 Meter, wo sich der Blick über den Bodensee und bis zu 240 Alpengipfel öffnet.
Am Ufer laden Strandbäder zum Baden ein, der Bodensee-Radweg zieht seine Bahn rund um den See, Wanderwege verbinden Stadt und Berge. Wer die Stille sucht, findet sie im Rheindelta: Seit 1976 steht das Gebiet unter Naturschutz, Heimat für rund 330 Vogelarten – ein Rückzugsort mit einem 300 Meter langen Badestrand. Schifffahrten, Kunstinstallationen und zeitgenössische Architektur ergänzen das Bild: Der Bodensee in Österreich ist das ganze Jahr über ein Erlebnisort.
Der Bodensee aus allen Perspektiven
Strandbäder und Badeplätze
Strandbad Hard
Weite Liegewiesen, Granderwasser im Becken, der Bodensee als natürliche Kulisse: Das Strandbad Hard vereint auf 40.000 m² Ruhe, Spiel und Wasser für alle Sinne.
Strandbad Bregenz
Direkt am Bodenseeufer liegt das Strandbad Bregenz: 50-Meter-Sportbecken, Sprungbretter in drei Höhen, Wasserrutschen und Liegewiese mit Blick auf die Berge.
Seebad Bregenz
Auf Holzpfählen steht das „Mili“ in der Bregenzer Bucht: Einst Militärschwimmbad, heute Bühne für Sprungbrett, Stand-Up-Paddling, Floß und Wasserball.
Die Top Highlights am Bodensee
Essen und Trinken am Bodensee
Am österreichischen Bodensee bestimmt der Tagesfang die Speisekarte. Süßwasserfisch kommt frisch aus dem See auf den Teller – von der klassischen Felchenpfanne bis zu Sushi von der Bodensee-Forelle. Rund 30 Fischarten leben in den Tiefen des Sees: Je nach Jahreszeit prägen Felchen, Flussbarsch, Wels, Güster, Äsche oder Rotauge die Küche der Region. Wer mag, verkostet den Fang direkt auf der Seeterrasse, mit Blick auf das Wasser, aus dem er stammt. Daneben bringen Restaurants und Cafés je nach Saison kreative Speisen und Snacks auf den Tisch, die mit Produkten aus der Region entstehen.
Restaurant Mangold in Lochau: 1 Stern, 3 Hauben
Hotel-Restaurant Schönblick in Eichenberg: 2 Hauben, mit Bodenseeblick
Restaurant Guth in Lauterach: 1 Stern, 3 Hauben
Badehaus Lochau, Seehotel am Kaiserstrand: Sundowner-Bar und Snacks
KUB Café im Kunsthaus in Bregenz: Terrasse und Bar Blackbox
Besondere Events
5 Dinge, die ihr über den Bodensee wissen solltet
Gästekarte für Entdecker:innen
Die digitale Gästekarte ermöglicht ab der ersten Übernachtung die Nutzung von Bus und Bahn in Vorarlberg, gibt Veranstaltungs- und Ausflugstipps und schlägt Aktivitäten in der Nähe vor.
Architektur zwischen See und Stadt
Hochwertige Baustoffe wie Holz, Stein und Metall treffen auf zeitgemäße Baukunst: Vom Kunsthaus Bregenz KUB bis zum Festspielhaus Bregenz mit Seebühne.
Tagesausflugstipps in die Regionen
In Vorarlberg sind alle Regionen in unmittelbarer Nähe. Besucht die Alpenregion, den Bregenzerwald, das Kleinwalsertal, Lech, Zürs und Stuben am Arlberg oder das Montafon.
Abkühlung an heißen Sommertagen
An heißen Sommertagen sorgen kühle Schluchten und schattige Wälder, die sich auf Wanderwegen entdecken lassen, für Erfrischung.
Der Rohrspitz im Rheindelta
Der 300 Meter lange, flach abfallende Strand machen den Rohrspitz zu einem ruhigen Ort am österreichischen Bodenseeufer. Besonders beliebt ist er bei Familien, weil die Kinder meterweit im seichten Wasser laufen können.
Besondere Unterkünfte
Das Rheindelta am Bodensee
Dort, wo der Alpenrhein in den Bodensee mündet, liegt das Rheindelta – seit 1976 Naturschutzgebiet, seit 1982 Ramsar-Gebiet von internationaler Bedeutung und ältestes Naturschutzgebiet Vorarlbergs. Ein Ramsar-Gebiet ist ein Feuchtgebiet, das im Rahmen der Ramsar-Konvention als „Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung" anerkannt ist.
Rund 2.000 Hektar Schilfröhricht, Auwald und Kiesufer – zwei Drittel davon Wasserfläche – bieten Lebensraum für 330 beobachtete Vogelarten, für Biber und seltene Amphibien. Die Landschaft verändert sich fortlaufend: Rheinablagerungen und wechselnde Wasserstände prägen Ufer und Röhricht von Jahr zu Jahr neu. Wanderwege führen entlang des Gebiets, mehrere Beobachtungstürme ermöglichen Birdwatching, und am Rohrspitz liegt ein rund 300 Meter langer Badestrand direkt am Bodensee.