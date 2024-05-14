Bregenz im Winter
Winterurlaub in Bregenz: Tradition, moderne Architektur und urbane Vielfalt in perfekter Harmonie
Einleitung
Der Bodensee liegt still und geheimnisvoll vor der Stadt, als hielte er den Atem an. An der Seepromenade leuchtet warmer Schein, Kerzen flackern in den Fenstern, und über den Gassen liegt ein Hauch von Vorfreude. Am Kornmarktplatz funkeln die Lichter, während ein Nachtwächter mit seiner Laterne Geschichten von früher erzählt. Sagen und Mythen wehen durch die Nacht – und doch spürt man, dass Bregenz längst im Heute lebt.
Die Stadt am See war immer offen für neue Einflüsse. Seit Jahrhunderten bringt der Bodensee frischen Wind und Ideen von nah und fern. Heute zeigt sich diese Offenheit in einer Architektur, die Tradition und Moderne verbindet: viel Holz, klare Linien, elegante Schlichtheit. So vereinen sich Winterstimmung und zeitgenössisches Lebensgefühl zu einem Zauber, der Bregenz einzigartig macht.
Bregenz im Winter aus allen Perspektiven
Die Top Highlights
Winter-Aktivitäten in und um Bregenz
Die schönsten Touren
Besondere Events
Regionale Rezepte
Vorarlberger Käsefondue
Vorarlberger Käse, köstliche Beilagen und ein frischer Rotkrautsalat. Mit diesem Rezept gelingt das Festessen bestimmt.
Kleinwalsertaler Käsknöpfle
Jede Talschaft in Vorarlberg hat ihre eigene Käsknöpfle-Variante. Im Kleinwalsertal mag man sie mit viel würzigem Bergkäse.
Besondere Unterkünfte
Soziale Nachhaltigkeit im Mangold am Bodensee
Im Restaurant Mangold in Lochau am Bodensee trifft Tradition auf Moderne, und das spürt man bei jedem Bissen. Die Küche setzt auf eine neu definierte Regionalität, bei der frische, lokale Zutaten innovativ interpretiert werden. Neben der kulinarischen Qualität legt das Restaurant besonderen Wert auf soziale Nachhaltigkeit – auch bei den Arbeitszeiten.
Das Restaurant wird seit Jahren von einem leidenschaftlichen Paar geführt, das seine Vision, Gäste zu begeistern, nie aus den Augen verloren hat. Wer seinen nächsten Urlaub in Vorarlberg plant, sollte unbedingt einen Besuch im Mangold einplanen, um sich von der einzigartigen Atmosphäre und dem exzellenten Service verwöhnen zu lassen.
Gästekarte für Entdecker:innen
Ihr seid mit der Gästecard ab der ersten Übernachtung nachhaltig mobil: Busse und Bahnen des Verkehrsverbunds Vorarlberg – bis zu Grenzorten wie Lindau, St. Anton oder St. Margrethen – sind kostenlos nutzbar.
Die Karte ist digital über die Web-App Romi als QR-Code verfügbar, analog auch per Chipkarte. Sie gilt bereits am An- und Abreisetag, ist nicht übertragbar und wird automatisch über die Gästetaxe finanziert – so entdeckt ihr Vorarlberg frei und klimafreundlich