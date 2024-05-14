Panoramablick auf Bregenz mit Hafen, Bodensee und Alpen im Hintergrund, grüne Hügel im Vordergrund.
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Bregenz
Sommerurlaub am Bodensee mit Seebühne, Pfänder und Altstadt

Zum Winterurlaub
Bregenz am Bodensee verbindet Seebühne, moderne Architektur und Altstadtflair. Zwischen Pfänder und Hafen erlebt ihr Kultur, Natur und urbanes Lebensgefühl am Wasser.

Bregenz am Bodensee lebt von seiner Lage zwischen Wasser und Bergen. Seit Jahrhunderten kommen hier Menschen zusammen – Händler:innen, Reisende und Künstler:innen. Der See verbindet Regionen und bringt Austausch in die Stadt. Das zeigt sich bis heute: Bei den Bregenzer Festspielen auf der Seebühne, entlang der Hafenpromenade und in den Museen rund um den See.

Die kulturelle Dichte ist für eine kleine Stadt überraschend hoch. Das Kunsthaus Bregenz zeigt internationale Gegenwartskunst in einem markanten Glasbau, das Vorarlberg Museum verbindet Geschichte mit modernen Ausstellungen. Auch die Architektur charakterisiert das Bild der Stadt. Gebäude aus Holz, Glas und Beton prägen das Stadtbild zwischen Seeufer, Altstadt und Pfänder und setzen bewusst auf Reduktion und Funktionalität.

Zwischen Bodensee, Architektur und Altstadt entsteht ein Lebensgefühl, das sich leicht anfühlt: Kurze Wege, die Verbindung zur Natur, viel draußen sein und Kultur direkt am Wasser erleben.

Fakten zur Stadt
Einwohner:innen:ca. 29.500 (Stand 2025)
Landeshauptstadt:des Bundeslandes Vorarlberg
Fläche:ca. 29,50 km²
Seehöhe:427 m
Aussichtspunkt:Pfänder (1.064 m)

Die Bregenzer Festspiele begeistern jedes Jahr aufs Neue – mit spektakulären Kulissen, hochkarätigen Inszenierungen und Gänsehautmomenten direkt am Wasser.

Bregenz aus allen Perspektiven

Die Top Highlights

Pfänderbahn: Vom Hafen auf den Berg in 1.064 Metern

Kunsthaus Bregenz: Moderne Kunst, Architektur und Licht

Hafen Bregenz: Modernes Hafengebäude und Restaurant PIER 69

Vorarlberg Museum: Kunst, Geschichte und moderne Architektur

Martinsturm: Wahrzeichen mit Blick über die Stadt Bregenz

Festspielhaus und Seebühne: Architektonische Wahrzeichen

Aktivitäten in und um Bregenz

Die schönsten Touren

Bregenz Erlebnistour: Pfänder, Hirschberg und Panoramablick

Stadtführungen: Kulinarik, Geschichte, Nachtwächter-Touren

Schiffstouren ab Bregenz: Rundfahrten, Linien, Eventfahrten

Stadtrundgang Bregenz: Altstadt, Hafen und Seepromenade

Ausflugsziele rund um Bregenz

Besondere Events

Essen und Trinken in Bregenz

Fischersteg an der Bregenzer Hafenpromenade

Sonnenuntergang am Bodensee, Drinks direkt am Wasser und entspannte Atmosphäre auf dem Steg mit Blick auf See, Berge und die Abendstimmung in Bregenz.

Fischersteg

KUB Café Bar Kunsthaus Bregenz

Frühstück, Mittagsmenüs und Cocktails in designorientiertem Ambiente direkt beim Kunsthaus – vom Kaffee am Morgen bis zum Drink am Abend.

KUB Café Bar

Restaurant Mangold in Lochau bei Bregenz

Regionale Produkte, moderne österreichische Küche und mediterrane Einflüsse, serviert im Innenhof, in Stube oder Wintergarten, nahe dem Bodensee.

Restaurant Mangold

Regionale Rezepte

Vorarlberger Käsefondue

Vorarlberger Käse, köstliche Beilagen und ein frischer Rotkrautsalat. Mit diesem Rezept gelingt das Festessen bestimmt.

Vorarlberger Käsefondue

Kleinwalsertaler Käsknöpfle

Jede Talschaft in Vorarlberg hat ihre eigene Käsknöpfle-Variante. Im Kleinwalsertal mag man sie mit viel würzigem Bergkäse.

Kleinwalsertaler Käsknöpfle

Hokkaido-Kürbis mit Petersilie, Sesam und Chiliöl

Franziska Hiller vom Biohotel Schwanen kombiniert Kürbis mit Sesamcreme, Petersilie und hausgemachtem Chiliöl aus dem eigenen #wildeweibergarten.

Hokkaido-Kürbis mit Petersilie, Sesam und Chiliöl

Besondere Unterkünfte

Grand Hotel Bregenz: Im Zentrum, 4 Sterne Superior

Hotel Schwärzler: Mit Spa, 4 Sterne

Hotel Germania: In der Nähe vom See, 4 Sterne

Kleiner Löwe: Stadthotel mit Ausblick auf Berg und See

Hotel Lamm: Am grünen Stadtrand und bio in Küche und Keller

Veranstaltungen mit Umweltzeichen

Festspielhaus Bregenz

Direkt am Bodensee treffen im Festspielhaus Bregenz Kultur, Architektur und internationale Begegnungen aufeinander. Hier finden die Bregenzer Festspiele ebenso statt wie Kongresse, Tagungen und Veranstaltungen unterschiedlichster Art. Die Lage am Wasser und die Nähe zur Seebühne machen das Haus zu einem prägenden Ort der Stadt.

Bei der Planung von Veranstaltungen spielen auch Auszeichnungen und Zertifizierungen eine Rolle, die nach festgelegten Kriterien vergeben werden. So wurde die Kongresskultur Bregenz mit dem Gütesiegel „Green Meetings“ ausgezeichnet und ist im Rahmen des Programms „Ökoprofit“ zertifiziert. Auch das hauseigene Cateringunternehmen trägt Auszeichnungen wie das Österreichische Umweltzeichen. So gehören überprüfbare Kriterien und Zertifizierungen zu den Bereichen, die bei den Veranstaltungen berücksichtigt werden.

Festspielhaus Bregenz
Mit Bus und Bahn – flexibel ohne Auto

Gästekarte Bodensee-Vorarlberg

Mit der Gästekarte nutzt ihr ab der ersten Übernachtung Busse und Bahnen des Verkehrsverbunds Vorarlberg kostenlos: Das Angebot reicht bis zu Grenzorten wie Lindau, St. Anton oder St. Margrethen.

Die Karte ist digital über die Web-App Romi als QR-Code verfügbar und kann auch als Chipkarte genutzt werden. Sie gilt bereits am An- und Abreisetag, ist nicht übertragbar und wird über die Gästetaxe finanziert. So erreicht ihr viele Ausflugsziele in Vorarlberg mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Gästekarte Bodensee-Vorarlberg

FAQs

Bregenz, die Hauptstadt von Vorarlberg, bietet eine Vielzahl besonderer Sehenswürdigkeiten. Sie machen Bregenz zu einem spannenden Reiseziel mit einer Kombination aus Natur, Kultur und Geschichte.

Für aktuelle Informationen zu Events und Veranstaltungen in Bregenz besucht den Veranstaltungskalender.

Im Sommer verwandelt sich Bregenz in ein Eldorado für Outdoor-Fans. Diese sportlichen Aktivitäten lohnen sich:

  • Wandern

  • Mountainbiken und Radtouren

  • Baden im Bodensee

  • Klettern

  • Stand-up-Paddling

Bregenz ist gut angebunden: Per Bahn aus Wien, Zürich oder München sowie mit dem Auto über die A14 Rheintal-Autobahn. Nahegelegene Flughäfen sind Friedrichshafen (32 Kilometer), St. Gallen-Altenrhein (24 Kilometer), Memmingen (75 Kilometer) und Zürich (120 Kilometer). Im Sommer ist auch die Anreise per Bodensee-Schiff möglich.

Ein Tag reicht für die Highlights in der Stadt. Plant ihr zwei bis drei Tage ein, könnt ihr auch auf den Pfänder wandern oder mit der Pfänderbahn auf den Berg fahren, Museen besuchen und Ausflüge in die Umgebung machen.

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