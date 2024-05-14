Paar auf einem Holzsteg am Traunsee, Abendlicht auf dem Traunstein im Hintergrund.
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Salzkammergut
Zwischen Seen, Bergen und Geschichte

Kristallklare Seen, Berge und Wiesen, gelebtes Handwerk und Kultur – das Salzkammergut zeigt, wie nah sich Mensch und Natur hier sind.

Das Salzkammergut ist ein Fest für eure Sinne. Türkisblaue Badeseen, Almen und Felswände und die Schönheit der alpinen Landschaft inspirieren zu neuen Perspektiven und Gedankengängen. Eine Reise ins Salzkammergut verändert: In Bad Ischl klingt kaiserliche Kulturgeschichte nach, Hallstatt glänzt als UNESCO-Weltkulturerbe mit jahrtausendealten Salzwelten. Am Traunsee, Wolfgangsee und Attersee paddelt ihr durch Morgennebel, schwebt mit der Gondel zur Dachstein-Erlebniswelt oder radelt von Seeufer zu Berggipfel – immer begleitet von flirrendem Wasserlicht und reiner Bergluft. Zwischendurch habt ihr die Wahl zwischen Almhütten, Aussichtsplattformen, Schlossfischereien und Bühnen, auf denen Kultur ganz nah passiert.

Jede Jahreszeit setzt eigene Reize: Sommerfrische am See, bunte Herbstwege, stille Wintertage mit Fernblick, ein Frühling, der nach Bergluft duftet. Wer einmal hier war, nimmt mehr mit als Fotos. Es sind Erlebnisse, die verändern. Solche Momente verknüpfen sich im Gehirn wie neue Synapsen – und machen das Salzkammergut zu einem inneren Ort, zu dem ihr gedanklich immer wieder zurückkehrt. Österreich bleibt.

Quick-Info zum Salzkammergut
Lage:zwischen Oberösterreich, dem SalzburgerLand und der Steiermark
Regionen:8
Seen:76
Skigebiete:7
Tiefster See: Traunsee (191 m)
Höchster Berg:Dachstein (2.995 m)
Anreise
Veranstaltungen

Die SalzkammergutCard gibt es im Sommer und im Winter mit 25 % Ermäßigungen auf beliebte Attraktionen, Sehenswürdigkeiten und Freizeitangebote.

Das Salzkammergut aus allen Perspektiven

Die Top Highlights

Bad Ischl: Zwischen Bergkulisse und Kaiserstadt

Salzwelten: Abenteuer Salzbergwerk

Aussichtsplattform „5 fingers“: Dachstein Krippenstein

Schafbergbahn: Steilste Zahnradbahn Österreichs

Frühstück am Holzboot (Plätte): Auf den Ausseerland Seen

Ausseerland Salzkammergut: Schifffahrt Grundlsee Toplitzsee

Schlossfischerei Fuschl: Einkehr am Fuschlsee

Grünau im Almtal: Bergsteigerdorf mit Almsee und Wildpark

Skiregion Dachstein West: Hochalpines Familienskigebiet

Aktivitäten im Salzkammergut

Besondere Events

Besondere Unterkünfte

Hotel Cortisen am Wolfgangsee: 4 Sterne Superior

Hotel Die Wasnerin in Bad Aussee: 4 Sterne Superior

Hotel Weisses Rössl am Wolfgangsee: 4 Sterne Superior

Brunnwirt am Fuschlsee: 4 Sterne

Villa Seilern Vital Resort in Bad Ischl: 4 Sterne Superior

Seehotel „Das Traunsee“ am Traunsee: 4 Sterne Superior

Schlosshotel Mondsee in Mondsee: 4 Sterne Superior

Familienhotel Sommerhof in Gosau

Salzkammergut

UNESCO Immaterielles Kulturerbe

Ob Handwerkskunst, Feste oder Naturwissen – immaterielles Kulturerbe lebt von Menschen, die es gestalten und weitergeben. Im Salzkammergut sind bereits 14 solcher Traditionen anerkannt, vom Goiserer Perchtenlauf bis zur alten Flößerei und dem Liebstattsonntag in Gmunden. Sie zeigen, wie eng Kultur und Alltag hier verwoben sind und wie Wissen über Generationen weiterfließt. So bleibt das, was Gemeinschaft prägt, lebendig und öffnet neue Perspektiven auf Geschichte und Gegenwart.

UNESCO Kulturerbe Salzkammergut

FAQs

Das Salzkammergut ist eine einzigartige Region mit über 70 Seen, UNESCO Welterbe Status und einer reichen Kulturgeschichte. Die Region erstreckt sich über drei Bundesländer – Oberösterreich, SalzburgerLand und die Steiermark – und bietet sowohl Naturerlebnisse als auch kulturelle Höhepunkte.

Die Region ist gut per Auto, Bahn und Bus erreichbar. Salzburg und Linz sind die nächstgelegenen Flughäfen. Bad Ischl ist der zentrale Verkehrsknotenpunkt.

Absolut! Die Region bietet Badeseen und Erlebnisbäder, Familienattraktionen, kinderfreundliche Wanderwege. Im Winter ist das Skigebiet Dachstein West in Gosau ein Tipp für Familien.

Das Salzkammergut, eines der wohl schönsten Plätze in Österreich, mit der Kulturhauptstadt Bad Ischl Salzkammergut 2024 teilt sich mit den Bundesländern Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark 8 Urlaubsregionen:

Der türkisfarbene Attersee, ein beliebter Badesee, ist der größte der Salzkammergut-Seen. Er wird von Segler:innen wegen des „Rosenwindes“ geschätzt – einem Nordostwind, der in früheren Zeiten angeblich den Duft von Rosen, die dort großzügig in Gärten gezüchtet wurden, über den See trug.

Das Salzkammergut ist reich an historischen Städten, die mit ihrer Geschichte und ihrem Charme verzaubern:

  • Bad Ischl, die einstige Sommerresidenz von Kaiser Franz Joseph I. und Kaiserin Sisi, glänzt mit imperialer Architektur und mit dem Titel Kulturhauptstadt Bad Ischl Salzkammergut 2024.

  • Gmunden am Traunsee beeindruckt mit einer bezaubernden Altstadt, der Gmundner Keramik und dem Land- und Seeschloss Ort. 

  • Hallstatt, UNESCO-Weltkulturerbe, beeindruckt mit seinen alten, zwischen Berg und Seeufer des Hallstätter Sees gedrängten Häusern und dem ältesten Salzbergwerk der Welt.

  • St. Wolfgang am Wolfgangsee begeistert mit Fachwerkhäusern und seiner jahrhundertealten Wallfahrtskirche und dem Wofgangseer Advent.

  • Badeseen mit Trinkwasserqualität laden zum Schwimmen, Segeln oder Stand-Up-Paddeln ein. An Ufern wie dem Wolfgangsee, Attersee, Traunsee und Fuschlsee lässt es sich rund um die Seen oder am Schiff entspannen. 

  • Wanderer finden in den Bergen mit seinen rund 70 Bergseen zahlreiche Touren, die besondere Ausblicke bieten – vom Dachstein bis zur Postalm.  

  • Kulturinteressierte besuchen Bad Ischl, die ehemalige Sommerresidenz der Habsburger:innen oder erkunden die UNESCO-Welterbestadt Hallstatt mit ihrer prähistorischen Salzgeschichte. 

  • In den Skigebieten wie Dachstein West, Feuerkogel und Loser seid ihr den den Berge ganz nah. 

  • Langläufer:innen ziehen auf der Postalm, einer der größten Almen Österreichs, ihre Spuren. 

  • Auch für Schneeschuhwanderungen, Winterwanderungen oder Skitouren gibt es Routen, die durch verschneite Wälder und Berglandschaften führen.  

  • Nach einem Tag im Schnee laden Thermen wie das EurothermenResort in Bad Ischl zum Aufwärmen und Entspannen ein. 

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