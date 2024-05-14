St. Pölten, die Hauptstadt Niederösterreichs an der Traisen, ist voller Gegensätze: Römische Spuren Einflüsse treffen auf Barock, Jugendstil und moderne Architektur.

St. Pölten besitzt das älteste verbriefte Stadtrecht Österreichs – verliehen 1159 von Bischof Konrad von Passau. Im 17. und 18. Jahrhundert wurde St. Pölten zur Bühne des Barock. Als Jakob Prandtauer 1689 hierher übersiedelte, setzte ein regelrechter Bauboom ein. Klöster, Kirchen und Bürgerhäuser erzählen bis heute von jener Epoche, in der Großzügigkeit und Handwerkskunst das Stadtbild prägten.

Gleichzeitig ist St. Pölten Österreichs jüngste Landeshauptstadt – und denkt konsequent nach vorn. Im Festspielhaus treffen klassische Musik, zeitgenössische Kompositionen, Tanz und Performance aufeinander. Das moderne Regierungsviertel mit dem markanten „Landtagsschiff“ setzt ein selbstbewusstes architektonisches Zeichen. Der Kulturbezirk mit Landesmuseum und Klangturm ergänzt den Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Rund um St. Pölten beginnt das Erlebnis direkt vor der Haustür. Radfahren am Traisental-Radweg, Baden in Naturseen, ein Ausflug mit der Mariazellerbahn oder ein Ausflug in die Wachau: Die Landschaft öffnet sich weit, Weingärten ziehen sanfte Linien, Flussufer laden zum Innehalten ein. Und mittendrin: eine Stadt, die auf historischem Fundament steht.