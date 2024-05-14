Lebensgefühl Österreich – Skianfänger auf der Piste

Skigebiete für Anfänger:innen und Wiedereinsteiger:innen
Von null auf wedeln – hier rockt der Nachwuchs!

Ob Skinachwuchs, Anfänger:in oder Wiedereinsteiger:in – in Österreich wird Skifahren zum Abenteuer für alle, die Lust auf Bewegung und Spaß im Schnee haben.

Skifahren? Klingt erstmal nach wackeligen Knien, kalten Zehen und der Angst, sich zum Deppen zu machen. Aber genau hier fängt das Abenteuer an! Österreich ist der perfekte Ort für alle, die den ersten Schwung wagen wollen – egal ob Skinachwuchs, Anfänger:in oder Wiedereinsteiger:in. Jetzt nur keine Eile: Niemand wird als Skiprofi geboren. Und ehrlich gesagt geht’s gar nicht darum, perfekt zu sein. Sondern darum, draußen zu sein, Neues zu probieren und über sich selbst zu lachen – auch mal mit Schneeflocken auf der Nase.

Österreich macht den Einstieg leicht und zeigt: Skifahren ist ein Erlebnis für alle – voller Freude, Stolz und dem guten Gefühl, etwas gewagt zu haben. Wer mit dem Skifahren beginnt oder es nach längerer Pause wieder auffrischen will, fühlt sich in kleinen, überschaubaren Skigebieten meist wohler als in einem weitläufigen Skikarussell. Ohne lang die Pistenpläne studieren zu müssen, finden sich hier viele blaue Abfahrten, auf denen das Carven richtig gut gelingt.

Also: Mut zusammenpacken, Ski anschnallen und einfach loslegen – der Schnee wartet schon!

Top 10 Skigebiete für Anfänger:innen

Turracher Höhe

Das Hochplateau mit vielen sanften Pisten ist ideal für Anfänger:innen: schneesicher, 43 Pistenkilometer, 16 Liftanlagen und auf 2.200 Meter Seehöhe gelegen.

Turracher Höhe

Semmering Hirschenkogel

In nur einer Stunde von Wien auf die Piste: 14 Pistenkilometer, 2 Liftanlagen, beleuchtete Abfahrten und flexible Kurse für Wiedereinsteiger:innen.

Semmering Hirschenkogel

Dachstein West

Perfekt für abwechslungsreiche Skitage inmitten winterlicher Bergwelten: 160 Pistenkilometer, 8 Skigebiete und 70 Liftanlagen verbinden Salzburg und Oberösterreich.

Dachstein West

Almenwelt Lofer

Das idyllische Skigebiet im Saalachtal ist perfekt für Familien, Anfänger:innen und Schwünge im Schnee: mit 46 Pistenkilometern, 10 Liftanlagen und sanften Hängen.

Almenwelt Lofer

Radstadt-Altenmarkt

Das kompakte, familiäre und schneesiche Gebiet ist perfekt für entspannte Skitage für Groß und Klein: 17 Pistenkilometer, 7 Liftanlagen und sanfte Abfahrten.

Radstadt-Altenmarkt

Wildkogel-Arena

Ideal für entspannte Schwünge und genussvolle Wintertage: 75 Pistenkilometer, 20 Liftanlagen und Schneesicherheit bis auf 2.100 Meter Seehöhe.

Wildkogel-Arena

Kreischberg

Schneesicher und abwechslungsreich: 42 Pistenkilometer, 13 Liftanlagen und spezielle Übungsareale sorgen für Schneespaß bei Anfänger:innen und Wiedereinsteiger:innen.

Kreischberg

Hochzeiger

Ideal für entspannte Skitage im Pitztal mit der ganzen Familie bis auf 2.500 Meter Seehöhe: 54 schneesichere Pistenkilometer, 9 Liftanlagen und sonnige Hütten.

Hochzeiger

St. Johann in Tirol

Ein Geheimtipp für Genuss-Skifahrer:innen und Wiedereinsteiger:innen: 40 Pistenkilometer, 10 Liftanlagen und entspannte Abfahrten bis auf 1.604 Meter Seehöhe.

St. Johann in Tirol

Brandnertal

Perfekt für alle, die entspannt ins Skivergnügen einsteigen möchten: Sanfte Pisten, 3 Talabfahrten, öffentliches Förderband und 15 Liftanlagen auf 64 Pistenkilometern.

Brandnertal
Charlotte: Austria's youngest ski instructor
Taucht ein in die Skiwelt von Charlotte, Österreichs jüngster Skilehrerin mit nur 3 Jahren. In ihrem Video teilt sie nicht nur wichtige Skitipps, sondern auch entzückendes Insiderwissen über das Skifahren selbst, inklusive kulinarischer Empfehlungen.

Winterurlaub in Österreich

Österreich lockt mit einer Vielzahl von Skigebieten, die perfekt für Ski-Neulinge und -Wiedereinsteiger:innen geeignet sind. Hier können Anfänger:innen in entspannter Atmosphäre die Grundlagen erlernen und erste Schwünge auf den sanft geschwungenen Hängen genießen.

Burgenland

Ob „Pflug“ wie damals oder „Pizza“ wie heute: Die ersten Schwünge gelingen. Garantiert.

Winterurlaub im Burgenland

Kärnten

Hier finden Ski-Anfänger:innen und -Wiedereinsteiger:innen genau das, wonach sie suchen.

Winterurlaub in Kärnten

Niederösterreich

In 20 feinen Skigebieten kommen Anfänger:innen, Fortgeschrittene und Familien in Fahrt.

Winterurlaub in Niederösterreich

Oberösterreich

Ob vorsichtige Schneepflügler:innen oder neu eingestiegene Freerider:innen: Hier werden alle Bedürfnisse erfüllt.

Winterurlaub in Oberösterreich

SalzburgerLand

Modernste Bergbahnen und Skischaukeln: Alles ist für Wintersport ausgerichtet.

Winterurlaub im SalzburgerLand

Steiermark

Die ersten Spuren auf bestens präparierten Pisten ziehen und (wieder) in Schwung kommen.

Winterurlaub in der Steiermark

Tirol

Mehr als 80 Skigebiete mit über 3.000 Pistenkilometern lassen keine Wünsche offen.

Winterurlaub in Tirol

Vorarlberg

In der Wiege des alpinen Skifahrens die Liebe zum Wintersport (wieder-) entdecken.

Winterurlaub in Vorarlberg

6 Tipps zur Vorbereitung auf den Winterurlaub

Dranbleiben!

Wenn die Schwünge nicht gleich klappen, nicht enttäuscht sein. Es braucht etwas Zeit, bis sich das Pistengefühl einstellt.

Skiausrüstung überholen lassen

Nach Jahren der Pause sind Skier längst nicht mehr auf dem besten technischen Niveau. Fast in jedem Wintersportgebiet können die neuesten Skimodelle geliehen werden.

Skihelm einpacken!

Die Zeiten, in denen Stirnband oder Haube auf der Piste getragen wurden, sind vorbei. Ein Skihelm ist anzuraten und für Minderjährige bis 15 Jahre sogar verpflichtend.

Rechtzeitig mit dem Skitraining beginnen

Vorab darauf achten, speziell die Bein-, Bauch- und Rückenmuskulatur zu stärken – auch ein Ausdauertraining empfiehlt sich als Vorbereitung auf den Skiurlaub.

Ein sanftes Skigebiet auswählen

Leichte (= blaue) bis höchstens mittelschwere (= rote) Pisten wählen.

Einen Skikurs oder einige Unterrichtsstunden buchen

Warum ein Profi nicht nur für Anfänger:innen Sinn macht: Kaum zu glauben, wie rasch geprüfte Skilehrer:innen aus Anfänger:innen zünftige Skifahrer:innen machen!

Skischulen in Österreich

Sicherheit auf und abseits der Piste

Richtiges Verhalten auf der Piste

Klare Pistenregeln sorgen für Sicherheit und ein harmonisches Miteinander. Unfälle werden vermieden und alle können unbeschwert die Hänge hinuntergleiten.

Wichtige Pistenregeln

Achtsames Verhalten (auch) abseits der Piste

Abseits der Piste ist es wichtig, auf die Beschaffenheit des Geländes zu achten. Richtiges Verhalten trägt zum Schutz der Natur und zur eigenen Sicherheit bei.

Lawinen-Updates

Winter-Magazin: Skifahren, aktiv abseits der Piste und Wellness in den schönsten Regionen

Winter-E-Book

FAQs

Vom Burgenland bis nach Vorarlberg gibt es in Österreich zahlreiche Skigebiete, die sich für Anfänger:innen und Wiedereinsteiger:innen bestens eignen. Findet auf dieser Seite eine Auflistung jener Skigebiete, die sich den (Wieder-)Einstieg besonders optimal sind.

Ein Skihelm ist für alle Wintersportfans anzuraten. Für Minderjährige – unter 15 Jahren – ist er sogar verpflichtend.

  • Ein Skigebiet mit leichten (= blauen) bis höchstens mittelschweren (= roten) Pisten wählen.

  • Einen Skikurs oder einige Unterrichtsstunden buchen.

  • Rechtzeitig mit dem Skitraining beginnen.

  • Ausrüstung auf den neuesten Stand bringen.

Klimaschutz-Info

Nachhaltiger Winterurlaub

Winter und Skiurlaub in Österreichs Alpen ist legendär. Damit das so bleibt, ändert sich gerade vieles. Die Skiregion „Klimaberg“ Katschberg liegt mitten im „UNESCO-Biosphärenpark Salzburger Lungau & Kärntner Nockberge“ und ist mit dem Österreichischen Umweltzeichen und dem deutschen „Green Tourism Award“ ausgezeichnet. Im Skigebiet Zell am See fahren Seilbahnen mit 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien. Im Skigebiet Kaprun schützt Snowfarming den Gletscher. Der Schnee für den nächsten Winter wird aufbewahrt und die Eisfläche an der Gletscherzunge abgedeckt.

Die Skiregion Schladming-Dachstein setzt auf eine klimafreundliche Anreise mit dem Zug sowie auf Skibusse und E-Tankstellen vor Ort. In der Skiregion Wilder Kaiser wird jeder Gast, der mit der Bahn anreist, belohnt: mit kostenlosem Transfer zur Unterkunft, kostenloser Mobilität vor Ort und 10 Prozent Rabatt auf den Skiverleih. Die Vorteile auf einen Blick. In den Skigebieten Silvretta Montafon, Golm und Brandnertal buchen Ski-Gäste online ein Green Ticket. Das Ticket beinhaltet eine Ski-Tageskarte, eine Fahrkarte für die An- und Abreise mit dem Bus und der Bahn, 10 Prozent Rabatt auf Verleihausrüstung und einmal gratis Skiwachsen.

Nachhaltiger Winterurlaub
Mit der Bahn ins Skigebiet
Komfortabel mit dem Zug angereist, geht es vor Ort dank kluger Mobilität weiter zum Hotel und zum Ausflugsziel. Entlastung von Anfang an für Mensch und Umwelt.

