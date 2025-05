Von Wellness in der Therme bis zu Eislaufen oder winterlichen Spaziergängen am Neusiedler See: Das Burgenland ist der Ruhepol Österreichs.

Wellness und Thermen: Vielfalt mit Wohlgefühl Die heilende Kraft des Wassers, die in Thermalbädern genutzt wird, hat im Burgenland geradezu Tradition. Unter den zahlreichen Thermen können Wellness-Fans ihre bevorzugten Wassertypen auswählen: Schwefelhaltiges Wasser wie etwa in der Allegria Resort Therme Stegersbach stärkt das Immunsystem, ein Solebad beispielsweise in der St. Martins Therme wirkt beruhigend und entspannend. Dessen Wirksamkeit wurde übrigens wissenschaftlich nachgewiesen. Ruhesuchende Paare und Einzelgäste haben natürlich andere Vorstellungen eines erholsamen winterlichen Thermenbesuchs als Familien oder Saunarunden. Die Thermen im Burgenland bieten maßgeschneiderte- Leistungen und unterschiedliche Angebote. Ob nun Gesundheit, Fitness und Sport im Vordergrund stehen oder sich alles ums Abschalten, Genießen und Sich-verwöhnen-Lassen dreht: In einer Therme im Burgenland sprudeln die Lebensgeister im wohlig warmen Thermalwasser wieder auf – am besten nach einem langen Winterspaziergang oder einer Eislaufrunde.