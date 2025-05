Das größte Bundesland Österreichs, mit der Bundeshauptstadt St. Pölten, liegt im Nordosten an der Donau – was für ein reiches kulturelles Erbe, was für eine Naturschönheit! Alpine, pannonische sowie nord- und südeuropäische Einflüsse mischen alle Landschaftstypen zu einem idyllischen Gesamtbild. Ackerflächen, Wälder, Flusstäler, Berggipfel – die landschaftlichen Unterschiede geben Niederösterreich den besonderen Mix in seiner Charakteristik. In der führenden Weinbauregion Österreichs liegen gemütliche „Heurige“ und Weinschenken neben prunkvollen Schlössern, Burgen und Klöstern. Und eine lebendige Kultur- und Kunstszene putzt den historischen Teil erfrischend auf.