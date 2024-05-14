Österreichs Bundesländer im Winter
Zwischen Skifahren und sanften Winteraktivitäten, alpiner Küche und Wellness
Einleitung
Winterurlaub in Österreich entfaltet sich in allen neun Bundesländern als bunte Mischung aus Skifahren, Winteraktivitäten, Kultur und Wellness. Tirol, Vorarlberg und das SalzburgerLand bieten familienfreundliche Skigebiete, Snowboardparks, Schneeschuhwanderungen und Panoramablicke. Die Steiermark und das Burgenland sind reich bestückt mit entspannenden Thermen, Spa-Hotels und regionaler Kulinarik. Kärnten, Niederösterreich und Oberösterreich sind die richtigen Regionen zum Langlaufen, Eislaufen und sanften Winterwandern. Wien, Graz oder das SalzburgerLand verbinden städtisches Flair mit kulturellen Highlights, Schlössern und Museen.
Ob Familienurlaub, Abenteuer mit Freund:innen oder ruhiger, erholsamer Rückzug – die Bundesländer in Österreich zeigen im Winter ihre ganze Vielfalt. Nachhaltige Mobilität, umweltfreundliche Unterkünfte und regionale Genüsse machen den Aufenthalt gleichermaßen bewusst und authentisch.
Österreichs Bundesländer im WinterurlaubNeun Bundesländer, neun Charaktere: Im Winter zeigt Österreich seine ganze Palette – von Skifahren bis Langlaufen, von Seen bis Wellness, von Alpenrezepten bis Haubenküche. Ein Land, das Familien, Paare, Freund:innen und Soloreisende gleichermaßen packt.
Österreichs Winterstädte, Kultur und SehenswürdigkeitenGenießt das winterliche Flair in Österreichs Städten mit all den kostbaren Sehenswürdigkeiten – historische Plätze, Schlösser, Museen und moderne Architektur. Jede Hauptstadt mit eigenem Rhythmus und Atmosphäre – spürbar in Kultur-Hotspots, Vierteln, Cafés.
Skiurlaub und Winterurlaub in den Bundesländern
Die Bundesländer in Österreich sind auch im Winter kunterbunte Erlebnisräume – perfekt für Ski, Wellness, Kultur und gemeinsame Winteraktivitäten. In Tirol, Vorarlberg und dem SalzburgerLand etwa verbindet ein Familienurlaub im Winter Skifahren für Kinder und Wiedereinsteiger:innen mit Erlebnissen abseits der Pisten – von Rodeln und Winterwandern bis Langlaufen für alle Altersgruppen. Schneeschuhwanderungen führen durch stille Wälder, Panoramablicke öffnen neue Horizonte. Thermen und Spa-Hotels stehen den Wellness-Fans zur Verfügung. Und Museen und Theater setzen kulturelle Akzente.
Skiurlaub und Winterurlaub in Österreich vereinen Sport, Abenteuer, Genuss und Begegnungen – und zeigen, wie unterschiedlich die Bundesländer im Winter ihren Charakter ausspielen.
Essen und Trinken in den BundesländernIn den Alpen, auf Almen, an Seen, entlang der Donau, in Wäldern und den Weinbergen sind Menschen mit einer Mission am Werk: wertvolle Produkte zu veredeln. Entdeckt, wie die Verbindung von Geschmack und Natur auf dem Teller schmeckt und erlebt die Originale Österreichs.
Wie können wir Klimaschutz und Winterurlaub vereinbaren?
nachhaltige Skigebiete wählen
umweltzertifizierte Hotels buchen
Winterurlaub am Bio-Bauernhof verbringen
Anreise mit dem Zug planen
nachhaltige Mobilität im Skiort nutzen
Skiausrüstung (mit Ökostandards) ausleihen
Auf der Piste bleiben (der Natur zuliebe)!
regional, saisonal und biologisch genießen
Slow-Winter-Aktivitäten ausprobieren