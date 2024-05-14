Lachende Person mit blauem Helm und roter Jacke, umgeben von aufspritzenden Schneeflocken.
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Österreichs Bundesländer im Winter
Zwischen Skifahren und sanften Winteraktivitäten, alpiner Küche und Wellness

Österreichs Bundesländer im Sommer
Winterurlaub in Österreich ist eine bunte Vielfalt: Alle neun Bundesländer bieten unterschiedliche Angebote – von Skifahren bis Winterwandern, von Wellness bis Kultur.

Winterurlaub in Österreich entfaltet sich in allen neun Bundesländern als bunte Mischung aus Skifahren, Winteraktivitäten, Kultur und Wellness. Tirol, Vorarlberg und das SalzburgerLand bieten familienfreundliche Skigebiete, Snowboardparks, Schneeschuhwanderungen und Panoramablicke. Die Steiermark und das Burgenland sind reich bestückt mit entspannenden Thermen, Spa-Hotels und regionaler Kulinarik. Kärnten, Niederösterreich und Oberösterreich sind die richtigen Regionen zum Langlaufen, Eislaufen und sanften Winterwandern. Wien, Graz oder das SalzburgerLand verbinden städtisches Flair mit kulturellen Highlights, Schlössern und Museen.

Ob Familienurlaub, Abenteuer mit Freund:innen oder ruhiger, erholsamer Rückzug – die Bundesländer in Österreich zeigen im Winter ihre ganze Vielfalt. Nachhaltige Mobilität, umweltfreundliche Unterkünfte und regionale Genüsse machen den Aufenthalt gleichermaßen bewusst und authentisch.

Österreichs Bundesländer im Winterurlaub

Neun Bundesländer, neun Charaktere: Im Winter zeigt Österreich seine ganze Palette – von Skifahren bis Langlaufen, von Seen bis Wellness, von Alpenrezepten bis Haubenküche. Ein Land, das Familien, Paare, Freund:innen und Soloreisende gleichermaßen packt.

Österreichs Winterstädte, Kultur und Sehenswürdigkeiten

Genießt das winterliche Flair in Österreichs Städten mit all den kostbaren Sehenswürdigkeiten – historische Plätze, Schlösser, Museen und moderne Architektur. Jede Hauptstadt mit eigenem Rhythmus und Atmosphäre – spürbar in Kultur-Hotspots, Vierteln, Cafés.

Bundesländer- und Städte-Cards

Ski, Winteraktivitäten und Kultur

Skiurlaub und Winterurlaub in den Bundesländern

Die Bundesländer in Österreich sind auch im Winter kunterbunte Erlebnisräume – perfekt für Ski, Wellness, Kultur und gemeinsame Winteraktivitäten. In Tirol, Vorarlberg und dem SalzburgerLand etwa verbindet ein Familienurlaub im Winter Skifahren für Kinder und Wiedereinsteiger:innen mit Erlebnissen abseits der Pisten – von Rodeln und Winterwandern bis Langlaufen für alle Altersgruppen. Schneeschuhwanderungen führen durch stille Wälder, Panoramablicke öffnen neue Horizonte. Thermen und Spa-Hotels stehen den Wellness-Fans zur Verfügung. Und Museen und Theater setzen kulturelle Akzente.

Skiurlaub und Winterurlaub in Österreich vereinen Sport, Abenteuer, Genuss und Begegnungen – und zeigen, wie unterschiedlich die Bundesländer im Winter ihren Charakter ausspielen.

Ski- und Winterurlaub in Österreich

Essen und Trinken in den Bundesländern

In den Alpen, auf Almen, an Seen, entlang der Donau, in Wäldern und den Weinbergen sind Menschen mit einer Mission am Werk: wertvolle Produkte zu veredeln. Entdeckt, wie die Verbindung von Geschmack und Natur auf dem Teller schmeckt und erlebt die Originale Österreichs.
Klimaschutz-Tipp

Wie können wir Klimaschutz und Winterurlaub vereinbaren? 

  • nachhaltige Skigebiete wählen

  • umweltzertifizierte Hotels buchen

  • Winterurlaub am Bio-Bauernhof verbringen

  • Anreise mit dem Zug planen

  • nachhaltige Mobilität im Skiort nutzen

  • Skiausrüstung (mit Ökostandards) ausleihen

  • Auf der Piste bleiben (der Natur zuliebe)!

  • regional, saisonal und biologisch genießen

  • Slow-Winter-Aktivitäten ausprobieren

Nachhaltiger Winterurlaub

FAQs

Dezember bis März ist die Hauptsaison für Winterurlaub in Österreich. Je nach Region locken vor Weihnachten Adventmärkte, im Januar und Februar perfekte Schneeverhältnisse und im März besonders sonnige Skitage.

Besonders groß ist das Thermenangebot im Burgenland und in der Steiermark. Hier verbindet ihr entspannende Wellnessangebote mit regionaler Kulinarik.

Wellness in Österreich

Viele Destinationen sind bequem mit dem Zug erreichbar. Vor Ort gibt es Skibusse und regionale Mobilitätsangebote, die einen autofreien Urlaub möglich machen.

Urlaub ohne Auto

Ja! Neben Skifahren und Snowboarden könnt ihr in Österreich spannende Wintersportarten wie Snowkiten, Fatbiken, Airboarding oder Eisklettern. Einige Regionen bieten diese neuen Aktivitäten für Abenteuerlustige an.

Fatbiken und Funsportarten

Die meisten Skigebiete liegen in Tirol und im SalzburgerLand. Hier findet ihr bekannte Wintersportregionen wie Kitzbühel, St. Anton, Ischgl, Saalbach oder Obertauern.

Vorarlberg, Steiermark und Kärnten bieten ebenfalls zahlreiche Skidestinationen – von familienfreundlich bis hochalpin.

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