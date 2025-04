Mildes Klima, naturgeschützte Landschaft im Seewinkel, Weingärten, Dörfer mit traditionellen Streckhöfen – die pannonische Tiefebene ist ein besonderes Stück Österreich.

Das Burgenland

Im Burgenland treffen Landschaften, die Ruhe ausstrahlen, auf lebendige kulturelle Szenerien. Die Region punktet mit ihrer unverfälschten Natur und einer starken Verwurzelung in Traditionen, ohne dabei verstaubt zu wirken. Die sanften Hügel, weitläufigen Weinberge und idyllischen Seen laden zum Entspannen und Genießen ein. Traditionelle Feste und die Gastfreundschaft schaffen eine warme, einladende Atmosphäre. Hier ist das Moderne nahtlos mit dem Traditionellen verwoben, was das Burgenland zu einem Ort macht, der beständig überrascht und begeistert.

Pannonische Tiefebene

Ein innovativer Geist in Weinbau und Kulinarik zeigt sich in exzellenten Produkten. In den Landgasthöfen und Buschenschenken tischen Gastgeber:innen typisch pannonische Spezialitäten auf. Hier ist vom Klima in der Pannonischen Tiefebene die Rede, das als warm, trocken, mild und regenarm gilt.

„Land der Sonne“

Heiße Sommer und rund 300 Sonnentage im Jahr tragen dem Burgenland den Beinamen „Land der Sonne“ ein – davon profitieren auch die zahlreichen Wein- und Obstgärten. Die vielleicht berühmteste Region des Burgenlandes finden Besucher:innen rund um den Neusiedler See. Sie verdankt dem Steppensee ihren Ruf als Sehnsuchtsort und Sonnenhungrige und Wassersportler:innen finden im Nationalpark ihr Paradies. Allein 340 Vogelarten finden dort ihren artgeschützten Lebensraum. Auch zählt die Region seit 2001 zum UNESCO Welt- und Naturerbe.