Mit der Bahn in die schönsten Urlaubsregionen Österreichs – das geht ganz einfach. Perfekt erreichbar und auf Gäste ohne Auto bestens eingestellt.

Mit rund 50 Direktverbindungen aus Deutschland und zahlreichen schnellen Umsteigeverbindungen seid ihr hervorragend mit der Bahn in Österreich – bei Tag & Nacht. Mit ÖBB-Nightjet oder Nacht-ICE sogar ganz entspannt im Schlaf. Oft ist das schneller und bequemer als mit dem Auto. Selbst aus Berlin, NRW oder Sachsen erreicht ihr Österreich meist mit nur einem Umstieg, von Berlin nach München etwa in nur 4 Stunden. Von dort geht es direkt weiter nach Tirol, Salzburg, Vorarlberg oder Kärnten. Besonders günstig wird die Anreise schon ab 19,99 € auf kurzen Strecken und 37,99 € auf langen Strecken (solange der Vorrat reicht). Top: Kinder bis 14 Jahre reisen kostenfrei in Begleitung einer mindestens 16-jährigen Person mit.

Ihr wisst noch nicht, wo ihr euren Sommerurlaub verbringen möchtet? Auf bahn.de/sommerrail findet ihr viele der schönsten Sommerziele Österreichs mit guter Bahnanbindung – und gesicherter Mobilität vor Ort auch ohne Auto: vom Bahnhofsshuttle über Wander- und Radbusse bis zu Bergbahnen. So findet ihr garantiert das passende Ziel für euren klimafreundlichen Sommerurlaub.