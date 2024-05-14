Urlaub ohne Auto
Schnell, günstig, klimafreundlich
Einleitung
Mit rund 50 Direktverbindungen aus Deutschland und zahlreichen schnellen Umsteigeverbindungen seid ihr hervorragend mit der Bahn in Österreich – bei Tag & Nacht. Mit ÖBB-Nightjet oder Nacht-ICE sogar ganz entspannt im Schlaf. Oft ist das schneller und bequemer als mit dem Auto. Selbst aus Berlin, NRW oder Sachsen erreicht ihr Österreich meist mit nur einem Umstieg, von Berlin nach München etwa in nur 4 Stunden. Von dort geht es direkt weiter nach Tirol, Salzburg, Vorarlberg oder Kärnten. Besonders günstig wird die Anreise schon ab 19,99 € auf kurzen Strecken und 37,99 € auf langen Strecken (solange der Vorrat reicht). Top: Kinder bis 14 Jahre reisen kostenfrei in Begleitung einer mindestens 16-jährigen Person mit.
Ihr wisst noch nicht, wo ihr euren Sommerurlaub verbringen möchtet? Auf bahn.de/sommerrail findet ihr viele der schönsten Sommerziele Österreichs mit guter Bahnanbindung – und gesicherter Mobilität vor Ort auch ohne Auto: vom Bahnhofsshuttle über Wander- und Radbusse bis zu Bergbahnen. So findet ihr garantiert das passende Ziel für euren klimafreundlichen Sommerurlaub.
Dein Bahnsommer in den Bergen
Auf bahn.de/summerrail findet ihr die schönsten Sommerziele in Österreich mit guter Bahnanbindung und gesicherter Mobilität vor Ort: vom Bahnhofsshuttle über Wander- und Radbusse bis zu Bergbahnen. In vielen Regionen ist die Gästekarte euer „Öffi“-Ticket.
Rund 50 Bahn-Direktverbindungen täglich und zahlreiche gut getaktete Umsteigeverbindungen bringen euch schnell und günstig nach Österreich – auch mit dem ICE. Mit ÖBB-Nightjet oder Nacht-ICE sogar im Schlaf. Selbst aus Berlin, Hamburg, NRW oder Sachsen geht es oft mit nur einem Umstieg nach Österreich, von Berlin nach München z. B. in nur vier Stunden. Von dort ist es nicht weit nach Tirol, Salzburg, Vorarlberg oder Kärnten.
Mit der Bahn zu Österreichs Top Sommer-Regionen
Österreich ab 37,99 €
Schnell und günstig nach Österreich: Die Bahnanreise ist auch preislich attraktiv. Mit den Sparpreisen geht es schon ab 37,99 € aus Deutschland nach Österreich – solange der Vorrat reicht.
Mit dem Super Sparpreis sind kürzere Strecken, z. B. von München nach Wien, Tirol oder ins SalzburgerLand, bereits ab 19,99 € verfügbar.
Tickets sind bis zu 6 Monate im Voraus buchbar. Familientipp: Kinder bis einschließlich 14 Jahre reisen kostenfrei in Begleitung einer Person ab 15 Jahren. Mit der BahnCard 25 oder 50 spart ihr auf dem deutschen Streckenanteil zusätzlich 25 % auf den Sparpreis Europa.
Familienfreundlich reisen
Familien freuen sich auf spezielle Abteile im ICE, Platz zum Spielen, kleine Überraschungen und kinderfreundliche Services. Zudem gibt es kostenlose Magazine und die Kinderwelt im ICE-Portal.
Mit den Sparpreisen und BahnCard-Rabatten ist die Bahnanreise auch preislich attraktiv. Wer eine BahnCard 25 oder 50 hat, spart auf dem deutschen Streckenanteil 25 % auf den Sparpreis Europa. Zudem gibt’s mit der BahnCard für alle FlexTickets auf dem Streckenanteil in Österreich 15 % Rabatt.
Bike-Verleih für eure Urlaubsabenteuer
Warum schwer schleppen? Leiht euch euer Wunschbike einfach vor Ort. Bei INTERSPORT Rent findet ihr eine große Auswahl an Fahrrädern und E-Bikes – vom Citybike bis zum E-Mountainbike. Als Bahnreisende profitiert ihr von 10 % Rabatt auf euren Bikeverleih. Online reservieren, ankommen und direkt losradeln.
Weitere Informationen zu Bahnreisen mit der DB
Über Nacht entspannt nach Österreich reisen
Mit dem ÖBB Nightjet in Kooperation mit der Deutschen Bahn reist ihr über Nacht komfortabel nach Wien, Innsbruck oder Tirol – stressfrei und klimafreundlich. Steigt abends ein und kommt ausgeruht am Morgen an. Wählt eure Komfortklasse: vom Liegewagen über das eigene Privatabteil bis zum Schlafwagen mit Dusche und WC. Frühstück inklusive!
Informationen Österreichische Bundesbahnen
Aktuelle Streckeninfos der ÖBB
Aktuelle Informationen zu Baustellen, Streckensperren und möglichen Fahrplanänderungen findet ihr auf der Website der ÖBB.
Bitte beachtet, dass es dadurch zu Einschränkungen im Bahnverkehr kommen kann und prüft eure Verbindung vorab.
Nachhaltig und komfortabel reisen mit den ÖBB
Zuganbindungen zu Österreichs Sommer-Urlaubsregionen
Sehr einfach (Top-Anbindung)
Gasteinertal: IC/EC-Bahnhöfe in Dorfgastein, Bad Hofgastein und Bad Gastein, sehr bequem erreichbar.
Zell am See: Bahnhof mit EC-Verbindungen aus Salzburg, Innsbruck und München, Busse in alle Täler.
Schladming-Dachstein: Bahnhof Schladming direkt im Ort, schnelle Zugverbindungen aus Salzburg und Wien.
Kitzbühel: Direkter Bahnanschluss mit IC/EC, ICE aus Deutschland und der Schweiz.
Stubaital: Ab Innsbruck direkt mit der Stubaitalbahn – die Tram fährt dann bis ins Tal.
Zillertal: Bahnhof in Jenbach, anschließend eigene Zillertalbahn und dichtes Busnetz.
Einfach (gut erreichbar, mit Umstieg)
Ötztal: IC/EC bis Ötztal Bahnhof, weiter per Bus tief ins Tal bis Gurgl.
Wilder Kaiser: Zug bis Wörgl oder Kufstein, weiter mit regelmäßigem Busverkehr.
Arlberg: Bahnhof St. Anton und Langen am Arlberg mit internationalen Railjet-Verbindungen.
Montafon: Zug bis Bludenz, weiter mit der Montafonerbahn bis Schruns, Busverbindungen im Tal.