Steinalte Hohlräume im Naturpark Ötscher-Tormäuer Ötscher Tropfsteinhöhle

Am Ötscher im Mostviertel in Niederösterreich taucht ihr in eine geheimnisvolle Unterwelt der Tropfsteinhöhle ein, deren Formationen auf ein Alter zwischen 12.000 und 1,8 Millionen Jahren zurückgehen. Diese beeindruckende Höhle im Naturpark Ötscher-Tormäuer fasziniert mit bizarren Tropfsteinformationen und unterirdischen Formationen.

Zwei spannende Wege führen zum Eingang dieser beeindruckenden Unterwelt. Die Abenteuerlustigen unter euch wählen den wildromantischen Pfad vom Parkplatz des Gasthauses Schindlhütte durch den malerischen Roßkogelgraben. Der aufregende Erlebnissteig mit fünf Stiegen und zwei Brücken lässt euch die Natur hautnah erleben und mündet nach 45 Minuten an der geheimnisvollen Höhlenpforte. Wer mehr Zeit mitbringt, kann in einer gemütlichen zweistündigen Wanderung von Lackenhof zur Grotte gelangen.

Höhlenhüter Johann Scharner nimmt euch mit auf eine unvergessliche Entdeckungstour durch das 575 Meter lange Gangsystem. Mit Karbidlampen ausgerüstet, steigt ihr durch einen künstlich angelegten Stollen hinab in eine andere Welt. Mächtige Felsmauern umgeben euch, während ihr durch magische Räume wie den „Hohen Dom”, die „Halle der feurigen Zungen”, die „Märchenhalle” und den „Zaubergang” wandert.

In der mysteriösen Knochennische findet ihr die stummen Zeugen vergangener Jahrhunderte –Knochen von Tieren, die durch das Wetterloch in die Tiefe stürzten. Den krönenden Abschluss bildet ein 100 Quadratmeter großer See an der tiefsten Stelle der Höhle, der still in ewiger Finsternis ruht – ein magischer Moment, der euch den Atem rauben wird.