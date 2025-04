Kultur und Natur fließen in Niederösterreich nahtlos ineinander: vom Museum zum Heurigen, von Schlössern und Burgen in den Wald oder zu den Seen.

Wofür ist Niederösterreich bekannt? Das größte Bundesland Österreichs liegt im Nordosten an der Donau – was für ein reiches kulturelles Erbe, was für eine Naturschönheit! Äcker, Wälder, Flusstäler, Berggipfel – die landschaftlichen Unterschiede geben Niederösterreich seine charmante Charakteristik. In der führenden Weinbauregion Österreichs liegen Heurige und Weinschenken neben hunderten prunkvollen Schlössern, Burgen und Klöstern. Und eine lebendige Kultur- und Kunstszene putzt den historischen Teil erfrischend auf. Gemütlich und genussvoll Das Lebensgefühl in Niederösterreich in nur einer Eigenschaft beschrieben? – Genießerisch! Ausflüge sind hier stets begleitet von kulinarischen Zwischenstopps. Da ist immer irgendwo ein Heuriger oder eines der beliebten Gasthäuser mit Wirtshauskultur . Die Hauptrolle aber spielt der Wein . Den schätzen die Niederösterreicher:innen besonders – deshalb feiern sie ihren edlen Rebensaft sogar als fünfte Jahreszeit im sogenannten Weinherbst.