Die Burgenländer:innen leben auf der Sonnenseite: Das ist dem milden Klima zu verdanken, das sich auf die Küche, den Wein und auf die Gäste auswirkt.

Wer über die Küche des Burgenlands spricht, dem begegnet das Wort „pannonisch“. Auf den Speisekarten steht „Pannonische Fischsuppe“, ein Gericht mit Paprika und Zander oder Wels aus dem Neusiedler See. Hier ist vom Klima in der Pannonischen Tiefebene die Rede, das als warm, trocken, mild und regenarm gilt. Steppenrinder, Mangalitza-Schweine und Weidegänse, aber auch Gemüsesorten wie Paprika, Tomaten oder Chilis wachsen unter der Sonne. Ein Nährboden für kreative Köch:innen, die traditionelle Speisen mit regionalen Zutaten kombinieren.

Kraftvolle Rotweine wie die Rebsorte Blaufränkisch wachsen im Mittelburgenland und entfalten dank des Wissens und der Handfertigkeiten der Winzer:innen die Sonne im Glas. In den Landgasthöfen und Buschenschänken tischen Gastgeber:innen regionale Spezialitäten auf. Ob im Norden, in der Mitte oder im Süden: Burgenland bedeutet leben und genießen auf der Sonnenseite.