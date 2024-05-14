Kreative Köch:innen in Oberösterreich verarbeiten Hopfen, Kräuter und Gemüse zu feinen Gerichten in der Wirtshaus- und Haubenküche.

Nur aus guten Zutaten lässt sich auch Gutes zubereiten. Deshalb legen die Landwirt:nnen und kreativen Köch:innen aus Oberösterreich auf beste Qualität und kurze Transportwege besonders viel wert. Oberösterreich ist das Land der Biere, des Brotes und des Handwerks. Typisch für Oberösterreich ist es, mit einem regional gebrauten Bier am Wirtshaustisch anzustoßen, gemeinsam auf Kräuterwanderung zu gehen und zum Stanglfisch am Seeufer vom Traunsee einzuladen.

Zwischen dem Mühlviertel und dem Innviertel im Norden, der Donau und dem urbanen Großraum Linz, zwischen den Bergen und Seen im Salzkammergut bis hinauf zu hochalpinen Landschaften – nah dran sein zu dürfen, ist hier ein Versprechen, das sich zu entdecken lohnt.

Vom ältesten Salzbergwerk der Welt bis hin zum Fliegenfischen – die Kulinarik in Oberösterreich könnt ihr nicht nur schmecken, sondern auch erleben. Und das Beste daran ist: Einen Filter brauchen hier weder die Urlaubsbilder noch die Küche. Denn auch beim Kochen setzen Oberösterreichs Köch:innen auf das Echte. Das ist ohnehin so vielfältig, dass es keine Zusätze braucht