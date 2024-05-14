Tirol weiß, wie es geht: Geschickt und über viele Generationen hinweg verbindet das Land Tiroler Spezialitäten mit neuen, ideenreichen Kreationen.

Tiroler Käse, Butter und Speck gehören nicht nur zur Brettljause auf der Alm. Die Küche des Landes setzt auf klare Aromen und Zutaten, die direkt aus der Region kommen – auf Almen und Hütten genauso wie in traditionellen Gasthäusern oder feinen Restaurants. Unterwegs warten Gröstl mit Spiegelei, Kaspressknödel in kräftiger Suppe oder Zillertaler Krapfen auf euch. In kleinen Sennereien, bei Obstbäuer:innen oder in Bäckereien formen Einheimische mit viel Hingabe jene Momente, die ihr als Tiroler Genuss in Erinnerung behaltet.

Dass hier oben erstklassige Lebensmittel entstehen, spürt ihr mit allen Sinnen: Auf Sennalmen erlebt ihr Berggastlichkeit und seht, wie Tiroler Almkäse entsteht. Und im Brennereidorf Stanz verkostet ihr Edelbrände mitten im höchstgelegenen Obstanbaugebiet Europas.