Wer fürchtet sich vor der „Wilden Jagd“?

Die Rauhnächte sah man lange Zeit als besonders bedrohlich an. Das liegt an den Überlieferungen der germanischen Mythologie, wonach in den Rauhnächten etwa auch die „Wilde Jagd“ unterwegs sein soll: eine ganze Heerschar an Dämonen, die durch die Lüfte jagt und Unglück bringt. Bis heute hält sich in vielen Regionen Österreichs der alte Winterbrauch, man dürfe zwischen Weihnachten und Neujahr keine Wäsche aufhängen, weil sich die Wilde Jagd in der Wäsche verfängt.

Nicht weniger gefürchtet ist die „Habergoaß“, ein ziegenähnlicher Dämon, der bei Perchtenumzügen im SalzburgerLand mit einem Tragekorb dargestellt wird. Man sagt, dass das gehörnte Wesen damit gerne die Kinder mit sich fortträgt.

Zweige bringen Glück

Die Zeit um Weihnachten ist natürlich nicht nur eine Zeit des Schreckens – es gibt auch schöne heidnische Winterbräuche: Die Mistel steht als Grundzutat des Zaubertranks nicht nur in den Asterix-Comics im Fokus. Auch in der germanischen Mythologie war sie Symbol des Glücks. Deswegen werden zu Weihnachten auch Mistelzweige im Türrahmen aufgehängt. Genau dort küssen sich Paare, um Glück in der Liebe zu haben.

Am 4. Dezember, dem Namenstag der Heiligen Barbara, werden abgeschnittene Obstzweige (traditionell Kirschzweige) in eine Vase gestellt. Blühen am Heiligen Abend die „Barbarazweige“, darf man für das neue Jahr Glück erwarten.