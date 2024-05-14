Der Duft nach Moos, Vogelstimmen zwischen den Bäumen, Licht fällt durch die Kronen: Beim Waldbaden, Wandern und Spazieren erlebt ihr Österreichs Wälder mit allen Sinnen.

Wer durch den Wald geht, bewegt sich durch eine Welt aus Geräuschen, Gerüchen, Licht und wechselnden Perspektiven. Genau hier setzt Waldbaden an. Die aus Japan stammende Praxis Shinrin Yoku beschäftigt sich mit dem bewussten Eintauchen in die Atmosphäre des Waldes – ohne sportliches Ziel, dafür mit Zeit zum Sehen, Hören, Riechen und Fühlen. In Österreich findet ihr dafür unterschiedliche Schauplätze und Regionen: vom Böhmerwald und Waldviertel über den Wienerwald bis zu den Bergwäldern der Alpen.

Wer mehr Bewegung im Wald sucht, folgt Wanderwegen oder entdeckt Themen- und Erlebniswege. In Nationalparks sowie Natur- und Biosphärenparks führen Touren zu besonderen Waldgebieten und geben Einblick in ihre Tier- und Pflanzenwelt. Mal geht es durch Schluchten und Moore, mal unter alten Baumkronen hindurch – und jeder Wald erzählt seine eigene Geschichte.