Körper und Geist in luftiger Höhe auf die Probe stellen: In den Kletterparks und Hochseilgärten sind Spaß und Nervenkitzel garantiert.

Mit einem „Klick” hängt das Leben sicher an zwei Karabinern. Der Alltag hat hoch oben im Hochseilgarten Pause. Hier zählt einzig der Moment. Angst und Überwindung wechseln sich beim Anblick der pendelnden Baumstämme oder Parcours aus Hängebrücken ab. Noch einmal tief durchatmen und los geht's!

Der Mut wird beim Überschreiten seiner Grenzen mit einem neuen Körperbewusstsein und mentaler Stärke belohnt. Und nicht nur das: Kenner:innen wissen über einen weiteren, angenehmen Nebeneffekt Bescheid: Auf einen Adrenalinkick folgt der Höhenflug der Glücksgefühle!