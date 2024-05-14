Roter Railjet-Zug fährt durch grüne Sommerwiese unter blauem Himmel.
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Anreise mit Bahn und Bus nach Österreich
Urlaub ohne Auto – entspannt reisen und Österreich mit Leichtigkeit entdecken

Ohne Auto in den Urlaub: Mit Bahn und Bus entspannt ankommen, vor Ort flexibel bleiben. Gut vernetzte Verbindungen bringen euch zum Hotel, zum See oder in die Berge.

Einsteigen, losfahren, abschalten – so beginnt ein Urlaub ohne Auto. Wer mit der Bahn anreist, erlebt schon unterwegs ein Stück Österreich: vorbeiziehende Bergpanoramen, Seen und Dörfer. Statt Stau und Stress bleibt Zeit zum Lesen, Träumen oder Planen.

Viele Reisende nutzen für die Anreise Bahn oder Bus und schätzen die entspannte Fahrt nach Österreich als Alternative zum Auto. Vom schnellen Railjet bis zum Nightjet: Moderne Züge verbinden europäische Städte direkt mit Österreichs Städten und Alpenregionen.

Vor Ort geht es flexibel weiter: Busverbindungen, Shuttleservices, Leihräder oder regionale Gästekarten erleichtern die Mobilität – auch ohne eigenes Auto. So gelingt die Reise nahtlos, vom Nightjet bis zum letzten Kilometer. Wer mit der Bahn reist, erlebt Österreich bewusst – entspannt, komfortabel und immer mit einem Auge auf Landschaft und Regionen entlang der Strecke.

Aktuelle Streckeninfos der ÖBB
Aktuelle Informationen zu Baustellen, Streckensperren und möglichen Fahrplanänderungen findet ihr auf der Website der ÖBB.
Bitte beachtet, dass es dadurch zu Einschränkungen im Bahnverkehr kommen kann und prüft eure Verbindung vorab.

Mit den ÖBB nach Österreich: Verbindungen und Services

Reisen mit leichtem Gepäck

… nichts leichter als das! Einfach den ÖBB Gepäckversand für einen bequemen Urlaubsstart buchen und Koffer, Taschen oder Ski werden direkt ans Ziel geliefert.

ÖBB Gepäckservice

Mit dem Zug direkt ins Erlebnis

Mit der Bahn unterwegs und mehr erleben: ÖBB Plus bietet ermäßigte Eintritte für Thermen, Schifffahrten oder Kulturhighlights.

ÖBB Plus Angebote

ÖBB Nightjet der neuen Generation

Von A wie Amsterdam bis Z wie Zürich: Der ÖBB Nightjet verbindet 12 Länder über Nacht mit Österreich – mit Extras, hochmodernem Design und viel Komfort auf Schienen.

ÖBB Nightjet

Europa-Österreich in Hochgeschwindigkeit

Der Railjet verbindet die schönsten Städte Österreichs, direkte Verbindungen gibt es etwa aus Deutschland und der Schweiz.

Verbindung: Österreich und Europa

Mehr Österreich für weniger Geld

Mit der ÖBB Sparschiene reist ihr bequem und günstig durch Österreich – zu Städten, Bergen und Seen, ganz ohne eigenes Auto.

ÖBB Sparschiene

Aktuelle Streckeninfo ÖBB

Keine Überraschungen auf der Schiene: Ob Baustelle oder Betriebsstörung, die ÖBB-Streckeninformationen liefern aktuelle Hinweise zu Fahrzeiten und Verbindungen.

Streckeninformationen

Fünf Vorteilscards – ein Ziel: Smart reisen

Ob Classic, Jugend, Senior, Family oder Comfort: Mit den Vorteilscards reist ihr flexibel, nutzt zahlreiche Vorteile und spart bei jedem Ticket.

Vorteilscards der ÖBB

Reisen im eigenen Abteil

Wer Privatsphäre und Ruhe schätzt, bucht ein Privatabteil. Hier reist ihr ungestört durchs Land: exklusiv im Sitz-, Liege- oder Schlafwagen der Nightjets oder EuroNights.

Privatabteil buchen

Barrierefrei reisen mit der ÖBB

Ob mit Rollstuhl, Assistenzhund oder Begleitperson: Die ÖBB gestalten Reisen barrierefrei und unterstützen mit Services auf Bahnhöfen und im Zug.

Barrierefrei unterwegs

Aktuell unterwegs mit dem ÖBB Fahrplan

Reisen leicht gemacht: Ob Zugzeiten, Anschlüsse oder Nightjet-Verbindungen: Mit der digitalen ÖBB-Fahrplanauskunft bleibt ihr immer mobil – von der Stadt in die Alpen.

ÖBB Fahrplan

Reisen mit Stil: ÖBB First und Business Class

Mehr Platz, mehr Ruhe, mehr Service: In der ÖBB First- und Business Class beginnt euer Urlaub schon im Zug – mit persönlichem Komfort.

ÖBB Komfortklassen

Mit Zug und Bus durch Österreich von Ost nach West

Westbahn

Die Westbahn verbindet Städte und Alpenorte: von Wien über Salzburg bis Bregenz – mit Stopps in Innsbruck, Jenbach und St. Johann im Pongau. Und neu: Wien bis Villach.

Die Westbahn

Postbus

Wer die Bahnreise mit dem Postbus fortsetzen möchte, findet die richtige Verbindung im österreichweit bestens ausgebauten ÖBB-Postbus-Netz.

Postbus

FlixBus

Mit dem Flixbus seid ihr quer durch Europa unterwegs – günstig, bequem und flexibel von Stadt zu Stadt.

FlixBus

Flexibel unterwegs in den Sommer-Urlaubsregionen

Von regionalen Buslinien über Carsharing bis zu Gästekarten: In vielen Regionen bewegt ihr euch einfach ohne eigenes Auto und entdeckt Natur, Kultur und Kulinarik.

Unterwegs im Mostviertel mit Bahn, Rad und Mariazellerbahn

Mit Bus, Bahn und BAST um den Neusiedler See

Mobil im Katschberg Lieser-Maltatal – ohne eigenes Auto

Mit Tram, Bus, Schlossbergbahn und Flux durch Graz

Mobil mit E-LOIS, W3-Shuttle & Co in Werfenweng

Um den Weissensee: Ohne Auto zu See, Alm und Gipfel

Einsteigen, entdecken und sparen im Pitztal

Flexibel mobil mit dem Salzkammergut Shuttle-Service

Barrierefrei und autofrei am Wilden Kaiser

Mobil durchs Kleinwalsertal mit der Gästecard

Ankommen, umsteigen, durchatmen in der Region Pyhrn-Priel

Flexibel im Nationalpark Hohe Tauern mit Shuttles & eLINER

Mobil vor Ort in den Kitzbüheler Alpen

Zuganbindungen zu Österreichs Winter-Urlaubsregionen

Ob Skifahren, Winterwandern oder Wellness in den Bergen: Viele österreichische Winterziele erreicht ihr ohne Auto und stressfrei mit dem Zug – oft direkt, manchmal mit nur einmal Umsteigen – ohne Stau und ganz im Rhythmus der Jahreszeit.

Sehr einfach (Top-Anbindung)

  • Gasteinertal: IC/EC-Bahnhöfe in Dorfgastein, Bad Hofgastein und Bad Gastein, bequem erreichbar.

  • Zell am See: Bahnhof mit EC-Verbindungen aus Salzburg, Innsbruck und München, Busse in alle Täler.

  • Schladming-Dachstein: Bahnhof Schladming direkt im Ort, schnelle Zugverbindungen aus Salzburg und Wien.

  • Kitzbühel: Direkter Bahnanschluss mit IC/EC, ICE aus Deutschland und der Schweiz.

  • Stubaital: Ab Innsbruck direkt mit der Stubaitalbahn – die Tram fährt dann bis ins Tal.

  • Zillertal: Bahnhof in Jenbach, anschließend eigene Zillertalbahn und dichtes Busnetz.

Einfach (gut erreichbar, mit Umstieg)

  • Ötztal: IC/EC bis Ötztal Bahnhof, weiter per Bus tief ins Tal bis Gurgl.

  • Wilder Kaiser: Zug bis Wörgl oder Kufstein, weiter mit regelmäßigem Busverkehr.

  • Arlberg: Bahnhof St. Anton und Langen am Arlberg mit internationalen Railjet-Verbindungen.

  • Montafon: Zug bis Bludenz, weiter mit der Montafonerbahn bis Schruns, Busverbindungen im Tal.

FAQs

Nach Österreich führen zahlreiche Direktverbindungen mit der Bahn – bequem und oft schneller als gedacht. Von Städten wie München, Berlin, Zürich oder Mailand reist ihr direkt nach Wien, Innsbruck oder Salzburg – oft ohne Umsteigen.

Auch viele weitere europäische Städte sind täglich angebunden. Besonders entspannt unterwegs seid ihr mit dem Nightjet der ÖBB: Über Nacht direkt in Städte und Urlaubsregionen in Österreich.

In vielen österreichischen Regionen ist die Weiterreise vom Bahnhof ganz einfach. Zahlreiche Orte bieten Shuttles, Skibusse oder regionale Busverbindungen, die direkt zu Hotels, Ferienwohnungen oder Bergbahnen führen. Mit einer Gästekarte seid ihr oft sogar kostenlos mobil – viele Karten beinhalten die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel im Urlaubsort. So startet ihr komfortabel und stressfrei in eure Auszeit, ganz ohne eigenes Auto.

Tipp: Manche Unterkünfte holen euch auch direkt vom Bahnhof ab – fragt einfach nach.

Viele Städte in Deutschland, der Schweiz und Italien sind bequem angebunden.

Von München seid ihr in rund 4 Stunden in Wien, von Zürich in etwa 3,5 Stunden in Innsbruck und von Berlin in ungefähr 7 Stunden in Salzburg.

Direktverbindungen und Nightjet-Strecken machen die Anreise besonders komfortabel.

Regionen mit gut ausgebauten Mobilitätsangeboten, etwa mit Bus, Bahn oder Shuttle-Services, sind unter anderem:

Burgenland

Kärnten

Niederösterreich

Oberösterreich

SalzburgerLand

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Ja, beides ist möglich.

Für Fahrräder braucht ihr eine eigene Reservierung, die ihr gleich beim Ticketkauf online oder in der ÖBB-App buchen könnt. Hunde reisen mit einem eigenen Ticket und kleine Tiere in einer Transportbox sogar kostenlos.

Wer in den Urlaub fährt, reist mit den ÖBB entspannt und bequem ans Ziel. Mit der Vorteilscard gibt es bis zu 50 % Ermäßigung auf ÖBB-Standard-Tickets. Die Vorteilscard gibt es als:

  • ÖBB Vorteilscard 66/Classic – für alle (online)

  • ÖBB Vorteilscard Jugend – für alle unter 26

  • ÖBB Vorteilscard Family – für Fahrten mit Kindern

  • ÖBB Vorteilscard Senior:in – für alle ab 65

Eine längere Reise ist geplant? „Nur noch einmal schlafen bis zum Ziel“ heißt es im ÖBB Nightjet. Wer rechtzeitig bucht, bekommt die Tickets mit der Sparschiene.

Sparschiene-Tickets der ÖBB sind ausschließlich online oder über die ÖBB-App erhältlich. Die günstigen Tickets sind stark kontingentiert, daher lohnt sich frühes Buchen – bis zu sechs Monate im Voraus. Die Sparschiene-Tickets gelten für einen konkreten Zug und sind eine preiswerte Möglichkeit, nachhaltig durch Österreich zu reisen.

Tipp: Wer flexibel bleiben möchte, kann auch ein Sparschiene-Komfortticket wählen – mit inkludierter Sitzplatzreservierung und mehr Freiheit bei der Reiseplanung.

Mit der Bahn nach Österreich Komfortabel mit dem Zug angereist, geht es vor Ort dank gut abgestimmter Mobilität weiter zum Hotel und zum Ausflugsziel – ganz ohne eigenes Auto.

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