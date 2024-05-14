Mann spielt Flügel im Freien mit Notenblatt, Schloss und blauem Himmel im Hintergrund, Sonnenstrahlen.
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Musik in Österreich
Von Opern- und Konzerthäusern bis zu Festivals und Locations für Live-Kultur im ganzen Land

In Österreich ist Musik Teil des Alltags. Sie füllt Säle, Plätze und Landschaften, verbindet Klassik mit neuen Sounds und schafft Momente – lebendig und vielfältig.

Österreich lebt Musik – nicht nur auf großen Bühnen, sondern überall dort, wo Menschen zusammenkommen. Historische Wurzeln treffen auf neue Perspektiven, klassische Werke auf zeitgenössische Ausdrucksformen. Musik prägt den Alltag, füllt prachtvolle Säle ebenso wie offene Landschaften und ist Teil der Identität.

Neben Wien, der „musikalischen Hauptstadt der Welt“, prägen Opernhäuser, Konzerthäuser, Spielstätten und Kulturzentren in allen Regionen das dichte Netz an Live-Kultur. Festivals wie die Salzburger Festspiele, die Bregenzer Festspiele, das Grafenegg Festival oder das Jazzfestival Saalfelden stehen für die Vielfalt zwischen klassischer Musik und modernen Formaten.

Komponisten wie Mozart, Schubert, Bruckner und Johann Strauss (Sohn) haben diesen musikalischen Boden geprägt – ihre Werke klingen bis heute nach und bilden das Fundament für eine lebendige Gegenwartskultur. Auch die echte Volksmusik spielt eine zentrale Rolle, in der die Klänge von Jodlern und „Stubenmusik“ tief verwurzelt sind in den alpinen Regionen.

Diese Bühnen Vielfalt macht Musik in Österreich aus. Ob Klassik, Jazz oder zeitgenössische Musik: Stile und Räume greifen ineinander. Musik in Österreich lebt vom Wechselspiel zwischen Stadt und Landschaft, Kultur, Hochkultur und zeitgemäßer Praxis.

Wo Musik in Österreich lebendig wird

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Kultur-Erlebnisse im Überblick

Österreichs Spielstätten: Bühnen für Musik

Dort, wo Musik Räume füllt, Säle zum Klingen bringt und unter freiem Himmel neue Perspektiven eröffnet – von großen Opernhäusern bis zu überraschenden Bühnen in Stadt und Land.
Wiener Musikverein
Volksoper
Burgtheater
Raimund Theater
Ronacher
Theater an der Wien
Haydnsaal Schloss Esterházy
Oper im Steinbruch
Schloss Halbturn
Seebühne Mörbisch
Schloss Kobersdorf
Schloss Grafenegg
Schloss Weitra
Schloss Kirchstetten
Burg Gars
Festspielhaus St. Pölten
Landestheater Linz
Schloss Lamberg
Burg Clam
Brucknerhaus Linz
Oper Graz
Schloss Eggenberg
Schloss Piber
Orpheum Graz
Stadttheater Klagenfurt
Domenig Steinhaus
Congress Center Villach
Burg Taggenbrunn
Großes Festspielhaus
Haus für Mozart
Kunsthaus Nexus
Castello
ICE CAMP Sonnendeck
Schloss Ambras
Tiroler Landestheater
Festspielhaus Erl
Angelika-Kauffmann-Saal – Schwarzenberg
Festspielhaus Bregenz
Seebühne Bregenz
Wiener Staatsoper

Volksoper

Die Volksoper Wien vereint Oper, Operette, Musical und Ballett auf einer Bühne – zugänglich, vielfältig und mit einer Atmosphäre, die große Kunst nahbar macht.

Burgtheater

Das Burgtheater Wien ist Österreichs Nationaltheater: ein Ort, an dem große Schauspielkunst, starke Stimmen und zeitgenössische Perspektiven aufeinandertreffen.

Raimund Theater

Über 130 Jahre Theatergeschichte prägen das Raimund Theater – heute eine der wichtigsten Adressen für Musicals mit internationalem Cast und großer Strahlkraft.

Ronacher

Als traditionsreicher Theatersaal verbindet das Ronacher Geschichte mit zeitgemäßem Musical und prägt Wiens Bühnen Vielfalt nachhaltig.

Theater an der Wien

Zwischen historischer Pracht und neuen Perspektiven prägt das Theater an der Wien die Opernlandschaft – von Mozart und Beethoven bis zu prägenden Musicalproduktionen.

Haydnsaal im Schloss Esterházy

Unter Deckenfresken entfaltet sich die Musik: ein Raum, der Geschichte, Architektur und Klang harmonisch vereint – und eng mit dem Wirken Joseph Haydns verbunden ist.

Oper im Steinbruch

Zwischen Felswänden und Abendhimmel entstehen Opernabende voller Dramatik – intensiv, bildgewaltig und getragen von Musik und Landschaft.

Schloss Halbturn

Wo einst kaiserliche Wohnkultur zuhause war, entsteht heute Musik ganz nah am Publikum: Ein besonderen Ort für Konzerte von Kammermusik bis Orchester.

Seebühne Mörbisch

Als eine der größten Open-Air-Operettenbühnen der Welt steht dieser Ort für Musicals und Operetten vor einzigartiger Naturkulisse am Neusiedler See.

Schloss Kobersdorf

Ein Renaissance-Arkadenhof wird zur Bühne: Unter freiem Himmel entstehen hier Theater- und Musikmomente mit Sommernachtsflair für Matineen oder Crossover-Events.

Schloss Grafenegg

Das Grafenegg Festival zählt zu den bedeutendsten Schauplätzen internationaler Orchester- und Musikkultur und gilt als Höhepunkt des niederösterreichischen Kultursommers.

Schloss Weitra

Historische Fresken, ein original Rokokotheater und sommerliche Festivals machen Schloss Weitra zu einem vielseitigen Ort für Musik zwischen Tradition und Jetzt.

Schloss Kirchstetten

Ob Barocker Freskensaal oder Ehrenhof unter Sternen: Schloss Kirchstetten steht für Kammerkonzerte, Belcanto-Opern und Open-Air-Formate im Weinviertel.

Burg Gars

Romantische Burgkulisse, unverstärkte Akustik und große Opernwerke machen diesen Ort zur zentralen Bühne für Open-Air-Events, Matinéen und Konzerten.

Festspielhaus St. Pölten

Wenn Bühne, Raum und Klang ineinandergreifen, entsteht Live-Kultur mit Nähe: Diese Spielstätte öffnet Räume für Konzerte, Tanz und Experimente von Klassik bis Jazz.

Landestheater Linz

Das Landestheater Linz am Volksgarten steht für Musiktheater der Gegenwart: modernste Technik, hoher Komfort und ein Programm, das Oper, Ballett und Musical neu denkt.

Schloss Lamberg

Wo Enns und Steyr zusammenfließen, entsteht Musik mit Atmosphäre beim Musikfestival Steyr - mit Open-Air-Bühne im Burggraben und stimmungsvollen Sälen für Konzerte.

Burg Clam

Vor mittelalterlicher Burgkulisse versammeln sich bei Clam Live tausende Musikfans – Open-Air-Konzerte mit Rock, Pop und Sommernachtsstimmung.

Brucknerhaus Linz

Hier trifft skandinavische Architektur auf musikalische Exzellenz. Als Heimstätte des Bruckner Orchesters prägt das Haus die Konzertkultur nachhaltig.

Oper Graz

Die Oper Graz verbindet, als zweitgrößtes Opernhaus Österreichs, neobarocke Pracht mit zeitgenössischen Inszenierungen und macht Musiktheater lebendig erlebbar.

Schloss Eggenberg

Barocke Prunkräume, Grotte und Park werden zu Resonanzräumen für Musik bei der styriarte und dem Klanglicht Festival – zwischen Geschichte, Gegenwart und Raumexperiment.

Schloss Piber

Zwischen barocken Arkaden und Gestüt verbinden die Schlossfestspiele Piber Klassik, Crossover und neue Konzertformate unter freiem Himmel.

Orpheum Graz

Als traditionsreiche Bühne mit moderner Ausstattung machen diese Spielstätte zu einer zentralen Location für Konzerte, Shows und Veranstaltungen in Graz.

Stadttheater Klagenfurt

Zwischen Jugendstil, Glas und Stahl entsteht Theater mit Haltung: ein Ort, an dem Tradition und Gegenwart auf einer Bühne zusammenfinden – mit Alpe-Adria-Flair.

Domenig Steinhaus

Zwischen Beton, Wasser und Musik: Günther Domenigs Steinhaus schafft beim Carinthischen Sommer einen intensiven Raum für exklusive Konzerte.

Congress Center Villach

Von Symphoniekonzerten bis zu spektakulären Live-Shows: Dieses Haus steht für musikalische Vielfalt in zeitgemäßer Architektur an der Drau.

Burg Taggenbrunn

Wo Burgmauern Musik tragen, entsteht Live-Kultur: In der Burg Taggenbrunn werden Konzerte zu intensiven Erlebnissen zwischen Geschichte und Gegenwart.

Großes Festspielhaus

Das Große Festspielhaus ist die zentrale Bühne der Salzburger Festspiele: monumental in der Dimension, präzise im Klang und offen für große Opern- und Theatermomente.

Haus für Mozart

Hier entfalten Mozarts Werke ihre ganze Wirkung. Die intimste Spielstätte der Salzburger Festspiele verbindet musikalische Präzision mit architektonischer Eleganz.

Kunsthaus Nexus

Im Kunsthaus Nexus treffen starke Sounds auf intime Clubatmosphäre – von Jazz über Rock bis Reggae, technisch präzise und mitten in Saalfelden.

Castello

Seit 1970 steht das Castello für Live-Rock, starken Sound und lange Nächte – ein legendärer Club mit Bühne für Konzertfeeling mitten in Saalbach.

ICE CAMP Sonnendeck

Zwischen Eis-Skulpturen und Sonnenliegen entstehen am ICE CAMP Sonnendeck Musikmomente, die Naturkunst, Sound und Wintertage verbinden.

Tiroler Landestheater

Seit 1629 prägt das Tiroler Landestheater in Innsbruck die Kulturszene – heute mit modernen Spielstätten und neuen Perspektiven für Live-Kultur.

Festspielhaus Erl

Schwarze Fassade, klare Linien und alpine Kulisse: Diese Spielstätte verbindet zeitgenössische Architektur mit exzellenter Akustik für große Musikmomente.

Angelika-Kauffmann-Saal – Schwarzenberg

Wenn Holz, Licht und Klang zusammenfinden, entsteht eine Spielstätte, die bekannt ist für ihre exzellente Akustik und als zentraler Konzertsaal der Schubertiade.

Festspielhaus Bregenz

Abseits der Seebühne entstehen im Festspielhaus präzise Inszenierungen: ein Ort, an dem Technik, Raum und Musik für zeitgemäße Live-Kultur zusammenspielen.

Seebühne Bregenz

Hier wird Oper neu gedacht: Wasser, Licht und Klang verschmelzen zu einer einzigartigen Bühne. Vor bis zu 7.000 Zuschauer:innen entsteht Oper als Natur-Theater am See.

Österreichische Musiker von historischem Weltrang

Franz Joseph Haydn

Haydn wirkte 30 Jahre als Kapellmeister bei den Esterházys und prägte die Wiener Klassik mit seinen Werken.

Haydnhaus Eisenstadt

Wiener Symphoniker

Ob Konzerthaus, Prater oder Stephansdom: Die Wiener Symphoniker bringen symphonische Musik dorthin, wo Wien lebt – offen, lebendig und nahbar.

Wiener Symphoniker

Events in Österreich: Wo Musik die erste Geige spielt

In Österreich folgt Musik dem Rhythmus der Jahreszeiten: in Opernhäusern, auf Festivalbühnen, in historischen Räumen und draußen in der Natur. Diese Auswahl zeigt Highlights der Bühnenvielfalt und steht exemplarisch für die gelebte Live-Kultur im ganzen Land.

Winter: Wärme im Klang

Winter: Musik in Österreich ganz nah erleben

FAQs

Musik in Österreich ist mehr als kulturelles Erbe – sie ist Teil der Identität. Von den Werken weltberühmter Komponisten bis zur lebendigen zeitgenössischen Musikszene prägt sie den Alltag in Städten und Regionen. In Opernhäusern, Konzertsälen, historischen Spielstätten und unter freiem Himmel zeigt sich eine außergewöhnliche Bühnen Vielfalt, die Musik als selbstverständlichen Teil des Lebens begreifbar macht. Ob Klassik, Jazz, Festivals oder neue Formate: Musik verbindet Generationen, Landschaften und Epochen – und ist tief in Geschichte wie Gegenwart Österreichs verankert.

Österreich verfügt über eine außergewöhnlich dichte Opernlandschaft. Zu den bekanntesten Opernhäusern zählen die Wiener Staatsoper, die Volksoper Wien und die Oper Graz. Ergänzt wird dieses Angebot durch bedeutende Musiktheaterhäuser mit regelmäßigem Opernbetrieb, etwa das Musiktheater Linz und das Tiroler Landestheater Innsbruck. Darüber hinaus prägen Festspielhäuser, Open-Air-Bühnen und regionale Spielstätten die Bühnen Vielfalt des Landes – und zeigen, wie lebendig Musik in Österreich zwischen Tradition und Gegenwart gelebt wird.

Musik in Österreich prägt Städte und Regionen gleichermaßen. International gelten Wien und Salzburg als kulturelle Zentren mit Opernhäusern, Theatern, Konzerthäusern und weltbekannten Festivals. Gleichzeitig zeigen Städte wie Graz, Linz, Innsbruck, Klagenfurt, St. Pölten und Bregenz, wie lebendig Theater, Konzerte und Live-Kultur auch abseits der großen Metropolen gelebt wird.

Große Musikfestivals finden in ganz Österreich statt. Zu den international bedeutendsten zählen die Salzburger Festspiele sowie die Bregenzer Festspiele mit ihrer ikonischen Seebühne am Bodensee. Im Burgenland ziehen die Seefestspiele Mörbisch mit Operette unter freiem Himmel ein breites Publikum an, während in Niederösterreich das Grafenegg Festival in historischer Schlosskulisse zu den führenden Klassikfestivals Europas zählt. Dieses Angebot macht die Bühnen Vielfalt Österreichs sichtbar – zwischen Stadt und Landschaft, Tradition und Gegenwart.

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