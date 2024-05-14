Winterlicher Blick auf Salzburgs Altstadt mit Festung Hohensalzburg, Salzach und schneebedeckten Bergen.
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Salzburg im Winter
Mozartstadt, Christkindlmärkte und UNESCO-Weltkulturerbe

Zum Sommerurlaub
Salzburg zählt zu den bekanntesten Kulturstädten der Welt. Die Barockstadt begeistert sowohl als Kulisse als auch als Bühne für hochkarätige Kulturveranstaltungen.

Die Salzach fließt still durch die Stadt, während sich Salzburg in ein Wintermärchen verwandelt. Über den Dächern thront die Festung Hohensalzburg, von der ein wunderschöner Spaziergang zum benachbarten Mönchsberg führt. Lichterketten geben der Altstadt als UNESCO-Weltkulturerbe ihren feierlichen Glanz und die erleuchteten Fenster der Cafés sind eine Einladung für gemütliche Wärme und Begegnung. Auf dem Domplatz funkelt der Salzburger Christkindlmarkt, und irgendwo sind die Klänge des weltberühmten Weihnachtslieds „Stille Nacht! Heilige Nacht!“.

Salzburg vereint Geschichte und Gegenwart auf besondere Weise. Die Mozartstadt atmet Kultur, jede Gasse erzählt ihre eigene Geschichte. Die Stadt ist geprägt als Wirkungsstätte von Wolfgang Amadeus Mozart und seinem musikalischen Schaffen. Konzerte, Museen und das jährliche Mozartfest halten sein Erbe lebendig und machen die Stadt zu einem Highlight für Musikfans. Heute setzen viele moderne Impulse neue Akzente. So entsteht zwischen barocker Pracht und klarer Moderne ein lebendiger Mix aus Tradition und Zeitgeist. Genau das macht Salzburg zu einem unverwechselbaren Erlebnis.

Fakten zur Stadt Salzburg
Einwohner:innen:ca. 158.800 (Stand 2025)
Landeshauptstadt:des Bundeslandes SalzburgerLand
Fläche:65,68 km²
Seehöhe:424 m
Aussichtspunkt:Kapuzinerberg, Mönchsberg und Gaisberg

Die all-inclusive Salzburg Card ermöglicht Sightseeing mit Gratiseintritten zu allen Sehenswürdigkeiten und Museen, mit freier Nutzung der Verkehrsmittel und vielen Ermäßigungen.

Salzburg im Winter aus allen Perspektiven

Die Top Highlights

Stille Nacht! Heilige Nacht! Salzburg und das Friedenslied

Festung Hohensalzburg: Das Wahrzeichen der Stadt seit 1077

Die echte Mozartkugel: Handgemacht von der Konditorei Fürst

Spaziergang am Mönchsberg: Über den Dächern der Altstadt

Mozarts Geburtshaus: Weltgeschichte in Salzburg seit 1756

Klöster und Kirchen: Gotik, Barock und historische Schätze

Schloss Leopoldskron: Drehort des Films „Sound of Music“

Salzburger Nockerl: Klassiker der süßen Salzburger Küche

Romantische Gassen und Plätze: Schmucke Häuser, edle Portale

Winter-Aktivitäten in und um Salzburg

Die schönsten Touren

Advent-Touren in der Stadt Salzburg und im Salzkammergut

Spannende und machmal unerwartete Stadtführungen

Original Sound of Music Tour®

Besinnliche Salzburger Weihnachtsmarkt Tour

Ausgewählte Bustouren und Rundfahrten in und um Salzburg

Auf den Spuren der Trapp-Familie

The Sound of Music

Die Trapp-Familie ist Salzburgs untrennbarer Mythos – doch viele Fakten sind kaum bekannt. Wusstet ihr, dass sie 1933 ihr Vermögen verlor und Maria von Trapp die Bediensteten entließ, um die Familie in eine Dienstbotenwohnung zu ziehen? Ihr altes Haus wurde vermietet. Als ein Gast ihre Kinder singen hörte, schlug er ihnen vor, an einem Volksmusikwettbewerb teilzunehmen. So startete die legendäre Reise, die zu „The Sound of Music“ führte, einem der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten.

„The Sound of Music“ hat uns „Edelweiß“, „Do-Re-Mi“ und „My Favorite Things“ beschert, Klassiker, die noch immer von Generation zu Generation weitergegeben werden. Besucher:innen aus aller Welt folgen den Spuren des Films durch Salzburg – vom Rokoko-Schloss Leopoldskron bis zu den Mirabellgärten.

Ein Besuch in Salzburg wird zur Zeitreise, wenn ihr durch die Stadt schlendert und die Orte des Films erkundet. Tipp: Bucht eine „The Sound of Music“-Tour und taucht in die Geschichte der Trapp-Familie ein.

The Sound of Music

Ausflugsziele rund um das winterliche Salzburg

Historisches Zentrum

UNESCO-Welterbestätte Salzburg

Salzburg, im Herzen Europas gelegen, verdankt seinen Ruhm in aller Welt dem unvergleichlichen Zauber seiner städtebaulichen Erscheinung, der landschaftlichen Schönheit seiner Umgebung und der Fügung, dass Wolfgang Amadeus Mozart hier im Jahre 1756 geboren wurde.

Reichtum und Wohlstand sind auf den jahrhundertelangen internationalen Handel mit Salz, dem „weißen Gold“, zurückzuführen. Die Einkünfte aus dem Salzhandel ermöglichten es den Fürst-Erzbischöfen, eine Stadt zu bauen, die auf Grund ihres italienischen Charakters, ihrer zahlreichen Sakralbauten und der besonderen Atmosphäre auch „Rom des Nordens“ genannt wurde.

UNESCO-Welterbe Salzburg

Besondere Events

Salzburger Turmblasen

November – Dezember 2025
Residenzplatz, Salzburg

Wenn die Dämmerung über Salzburg fällt und drei Türme am Residenzplatz in Kerzenlicht getaucht sind, erklingt das traditionelle Turmblasen – jeden Donnerstag und Adventsamstag um 18:30 Uhr. Ein berührendes, stimmungvolles Erlebnis.

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26.11.2025 – 6.1.2026
Volksgarten, Salzburg

Silvester in Salzburg

31.12.25 und 1.1.2026
Salzburg

In Salzburg wird Silvester zum magischen Ereignis: Um Mitternacht läuten die Domglocken und ein spektakuläres Feuerwerk erleuchtet die Festung Hohensalzburg. Mit Musik und Live-Bühnen am Dom- und Residenzplatz in festlicher Stimmung.

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Mozartwoche

Salzburg

Berühmte Persönlichkeiten

Wolfgang Amadeus Mozart: Musikgenie und genius loci

Wolfgang Amadeus Mozart gehört zu den weltweit berühmtesten Komponisten. Tausende Gäste kommen jährlich nach Salzburg, um den Menschen hinter dem Genie kennenzulernen.

Wolfgang Amadeus Mozart

Joseph Mohr: Texter von „Stille Nacht“

1818 verbinden Joseph Mohr und F. X. Gruber zum ersten Mal Melodie und Text zu Stille Nacht! Heilige Nacht! Ein Lied, das Menschen über die Grenzen zueinanderführt.

Joseph Mohr und Franz Xaver Gruber

Franz Xaver Gruber: Komponist von „Stille Nacht“

Der Lehrer komponierte „Stille Nacht, heilige Nacht", das Symbol für Frieden und Verbundenheit.

Franz Xaver Gruber

Essen und Trinken in Salzburg und im SalzburgerLand

Bierlokale in Salzburg: 11 Brauereien präsentieren Braukunst

Ausgezeichnete Bierlokale wie die Weisse, der Fuxn oder der Stieglkeller sind Aushängeschilder der hohen Salzburger Braukunst.

Ausgezeichnete Bierlokale

Regionale Rezepte

Grießnockerlsuppe

Das Geheimnis dieses Rezeptes ist der grobe Nockerlgrieß und die zimmerwarme Butter. So gelingen die Grießnockerl einfach und schnell.

Grießnockerlsuppe

Forellenfilet mit Waldpilzen

Ein nach Kräuter und Pilzen duftendes Fischgericht für Feinschmecker:innen.

Forellenfilet mit Waldpilzen

Wurzelfleisch vom Bluntau-Saibling

Der Bluntau-Saibling – eine Kreuzung aus Bachsaibling und Seesaibling – wird extra für Andreas Döllerer, dem Pionier der modernen alpinen Küche, gezüchtet.

Wurzelfleisch vom Bluntau-Saibling

Salzburger Nockerl

Die Salzburger Küche ist bekannt für einfache Rezepte, die auf vielerlei Weise verfeinert werden. Eine Spezialität sind die Salzburger Nockerl.

Salzburger Nockerl

Marmorgugelhupf

Der Gugelhupf ist ein Klassiker in der österreichischen Küche. Mit diesem Rezept gelingt der Marmorgugelhupf einfach und schnell.

Marmorgugelhupf

Buchteln mit Vanillesauce

In den „Buchtelhochburgen“ wird heiß diskutiert, welche Fülle die richtige ist. Powidl oder Marille? Wie immer bei Geschmacksfragen haben alle Recht.

Buchteln mit Vanillesauce

Besondere Unterkünfte

Hotel Goldener Hirsch: 5-Sterne-Luxus in der Getreidegasse

Arthotel Blaue Gans: 4 Sterne im Design-Hideaway

Hotel Sacher: 5 Sterne mit Noblesse am Salzachufer

JUFA Hotel Salzburg City: 4-Sterne-Qualität mit Aussicht

Sheraton Grand Salzburg: 5 Sterne am Mirabellgarten

Spa Hotel Elixhauser Wirt: Romantik im 4-Sterne-Superior

Hotel Schloss Mönchstein: 5-Sterne-Luxus mit Traumblick

Klimaschutz-Info

Denkmalschutz – ein Synonym für Nachhaltigkeit 

Die Erhaltung von historischen Bauten ist eine herausragende Initiative in Österreich für den Klimaschutz. Warum? 

  • Denkmalschutz kann dazu beitragen, Ressourcen zu sparen. Bestehende Bauten bleiben erhalten, sodass keine neuen Bauprojekte auf Grünflächen realisiert werden müssen. 

  • Denkmalschutz spielt eine wichtige sozio-kulturelle Rolle, indem er zur Erhaltung historischer Bauten beiträgt. Das kann die regionale Identität stärken und das kulturelle Angebot bereichern. 

  • Viele historische Gebäude wurden ursprünglich aus natürlichen, oft in der Region gewonnenen Materialien gebaut. Bei Restaurierungen wird versucht, diese Materialien einzusetzen, um die Originalität der Gebäude zu erhalten. 

  • Der Bestand von Tier- und Pflanzenarten und ihrem Lebensraum kann geschützt werden. Auch auf ökologischer Ebene ist Denkmalschutz der goldrichtige Weg.

Nachhaltig reisen
Salzburg mobil und entspannt genießen

„Salzburg Card“

Der Schlüssel zum grenzenlosen Sightseeing: Gratis-Eintritte in alle Sehenswürdigkeiten, Nutzung der Öffis und viele Ermäßigungen bieten viel Salzburg für wenig Geld.

Mit der Salzburg Card können Besucher:innen die Stadt in vollen Zügen genießen. Neben dem kostenfreien Zutritt zu den beliebtesten Attraktionen wie der Festung Hohensalzburg, Mozarts Geburtshaus oder dem DomQuartier, bietet die Karte auch freie Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Zusätzliche Ermäßigungen auf Ausflüge, Konzerte und Freizeitaktivitäten machen sie zu einem unverzichtbaren Begleiter für jeden Salzburg-Aufenthalt. So lässt sich die Stadt bequem und kostengünstig erkunden.

Alle Vorteile auf einen Blick

FAQs

  • Festung Hohensalzburg

  • Mozarts Geburtshaus

  • Mirabellgarten

  • Dom zu Salzburg

  • Getreidegasse

  • Schloss Hellbrunn

  • Residenzplatz

  • Stiegl-Brauwelt

  • Museum der Moderne

  • Salzburger Christkindlmarkt

Salzburg bietet im Winter eine gelungene Mischung aus Outdoor-Erlebnissen, Kultur und festlicher Atmosphäre.

  • Besuch der Weihnachtsmärkte

  • Salzburger Adventsingen

  • Eislaufen

  • Rodeln

  • Winterwanderungen

  • Schloss Hellbrunn

  • Festung Hohensalzburg

  • Klassische Stadtbesichtigungen

  • Kulturelle Highlights wie Konzerte, Opern und Theateraufführungen, z. B. im Mozarteum oder im Salzburger Landestheater

Diese Adventmärkte bieten ein vielfältiges Angebot, von traditionellen Handwerkskunst bis hin zu modernen Weihnachtsprodukten, und sorgen in der Vorweihnachtszeit für eine unvergleichliche Atmosphäre.

  • Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz

  • Adventzauber Hellbrunn

  • Sternadventmarkt und Winterlounge

  • Adventmarkt am Mirabellplatz

  • Stiegl-Brauwelt Adventmarkt

Die Salzburg Card bietet Gratis-Eintritte in alle Sehenswürdigkeiten, Nutzung der Öffis und viele Ermäßigungen.

Für einen entspannten, kulturreichen Aufenthalt sind zwei bis drei Tage ideal, je nachdem, wie intensiv ihr die Sehenswürdigkeiten erleben möchtet.

Die Besichtigung der Festung Hohensalzburg dauert in der Regel 1,5 bis 2 Stunden, je nach Interesse und Tempo. Wer sich Zeit für die Details und die Geschichte der Festung nehmen möchte, kann etwas länger bleiben, insbesondere bei einer der Führungen, die zwischen 30 und 75 Minuten dauern.

Eine Übersicht über die aktuellen Veranstaltungen in Salzburg findet ihr auf der offiziellen Website von Salzburg-Info. Dort findet ihr u.a.:

  • Mozartwoche: Ein Festival rund um Mozarts Geburtstag mit Konzerten, Marionettentheater und Livemusik in Salzburg.

  • Winterfest: Modernes Circusfestival im Volksgarten, das in der Vorweihnachtszeit mit Akrobatik, Poesie und großem Rahmenprogramm verzaubert.

  • Jazz&TheCity: Vier Tage Musik in Kirchen, Bars und auf Straßen, mit internationalem Jazz, Newcomern & Improvisation – und das bei freiem Eintritt.

  • Altstadtführung „Klangvolles Salzburg“: Städteführung mit Musik, Kunst und Architektur, die Salzburgs Herz und Geschichte hörbar macht.

  • Best of Mozart Festungskonzert: Klassisches Konzert mit Mozart & Co hoch über der Stadt auf der Festung Hohensalzburg, kombiniert mit spektakulärer Aussicht und Dinneroption.

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