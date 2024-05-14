Salzburg zählt zu den bekanntesten Kulturstädten der Welt. Die Barockstadt begeistert sowohl als Kulisse als auch als Bühne für hochkarätige Kulturveranstaltungen.

Die Salzach fließt still durch die Stadt, während sich Salzburg in ein Wintermärchen verwandelt. Über den Dächern thront die Festung Hohensalzburg, von der ein wunderschöner Spaziergang zum benachbarten Mönchsberg führt. Lichterketten geben der Altstadt als UNESCO-Weltkulturerbe ihren feierlichen Glanz und die erleuchteten Fenster der Cafés sind eine Einladung für gemütliche Wärme und Begegnung. Auf dem Domplatz funkelt der Salzburger Christkindlmarkt, und irgendwo sind die Klänge des weltberühmten Weihnachtslieds „Stille Nacht! Heilige Nacht!“.

Salzburg vereint Geschichte und Gegenwart auf besondere Weise. Die Mozartstadt atmet Kultur, jede Gasse erzählt ihre eigene Geschichte. Die Stadt ist geprägt als Wirkungsstätte von Wolfgang Amadeus Mozart und seinem musikalischen Schaffen. Konzerte, Museen und das jährliche Mozartfest halten sein Erbe lebendig und machen die Stadt zu einem Highlight für Musikfans. Heute setzen viele moderne Impulse neue Akzente. So entsteht zwischen barocker Pracht und klarer Moderne ein lebendiger Mix aus Tradition und Zeitgeist. Genau das macht Salzburg zu einem unverwechselbaren Erlebnis.