Estaciones de esquí para principiantes y retornados
De cero a hacer giros – ¡aquí la nueva generación lo da todo!
¿Esquiar? Al principio suena a rodillas temblorosas, dedos fríos y miedo a hacer el ridículo. ¡Pero justo ahí empieza la aventura! Austria es el lugar perfecto para quienes se animan a dar su primer giro, ya sean jóvenes, principiantes o quienes retoman el esquí. Sin prisa: nadie nace profesional. Y en realidad, no se trata de ser perfecto, sino de estar al aire libre, probar cosas nuevas y reírse de uno mismo, incluso con copos de nieve en la nariz.
Austria lo pone fácil y demuestra que esquiar es una experiencia para todos: llena de alegría, orgullo y la buena sensación de haberse atrevido. Quienes empiezan o vuelven después de una pausa suelen sentirse más cómodos en estaciones pequeñas y manejables que en un gran carrusel de pistas. Aquí abundan las bajadas azules donde se puede practicar y disfrutar carving sin complicaciones.
Así que: ¡valor, esquís puestos y a lanzarse! La nieve ya está esperando.
Top 10 estaciones de esquí para principiantes
Turracher Höhe
La meseta, con muchas pistas suaves, es ideal para principiantes: nieve garantizada, 43 kilómetros de pistas, 16 remontes y situada a 2.200 metros de altitud.
Semmering Hirschenkogel
En solo una hora desde Viena hasta la pista: 14 kilómetros de pistas, 2 remontes, descensos iluminados y cursos flexibles para quienes retoman el esquí.
Dachstein West
Perfecto para días de esquí variados: 160 km de pistas, 8 estaciones y 70 remontes entre Salzburgo y Alta Austria.
Almenwelt Lofer
La idílica estación de esquí en el valle de Saalach es ideal para familias, principiantes y giros en la nieve: 46 km de pistas, 10 remontes y pendientes suaves.
Radstadt-Altenmarkt
La estación compacta, familiar y con nieve garantizada es perfecta para días de esquí relajados para grandes y pequeños: 17 km de pistas, 7 remontes y descensos suaves.
Wildkogel-Arena
Ideal para giros tranquilos y días de invierno placenteros: 75 km de pistas, 20 remontes y nieve garantizada hasta 2.100 metros de altitud.
Kreischberg
Con nieve garantizada y variedad: 42 km de pistas, 13 remontes y áreas de práctica especiales para que principiantes y quienes retoman el esquí disfruten de la nieve.
Hochzeiger
Ideal para días de esquí familiares en el Pitztal: 54 km de pistas, 9 remontes y cabañas soleadas hasta 2.500 m.
St. Johann en Tirol
Un secreto para esquiadores que buscan disfrutar y quienes retoman el esquí: 40 km de pistas, 10 remontes y descensos relajados hasta 1.604 metros de altitud.
Estaciones de esquí para principiantes
Esquí en Austria
Baja Austria
Principiantes, esquiadores avanzados y familias pueden ponerse en marcha en 20 excelentes estaciones de esquí.
Alta Austria
Tanto si es un cauteloso quitanieves como un nuevo freerider: Aquí se satisfacen todas las necesidades.
SalzburgerLand
Ferrocarriles de montaña y remontes mecánicos de última generación: Todo está orientado a los deportes de invierno.
6 consejos para preparar las vacaciones de invierno
¡Sigue adelante!
Si los giros no salen al principio, no te desanimes. Se necesita algo de tiempo para familiarizarse con las pistas.
Revisar el equipo de esquí
Después de años de pausa, los esquís ya no están en su mejor estado técnico. Casi en cualquier estación de invierno se pueden alquilar los modelos más recientes.
¡Empaca el casco de esquí!
Antes se usaban gorros, hoy se recomienda casco; obligatorio para menores de 15 años.
Comenzar el entrenamiento de esquí con antelación
Fortalece piernas, abdomen y espalda, y realiza entrenamiento de resistencia antes del viaje de esquí.
Elegir una estación de esquí tranquila
Optar por pistas fáciles (azules) o como máximo intermedias (rojas).
Seguridad dentro y fuera de la pista
Comportamiento correcto en la pista
Normas claras en pistas aseguran seguridad y armonía, evitando accidentes.
4 x Lo que hay que saber
Protección del clima
El invierno y las vacaciones de esquí en los Alpes austriacos son legendarios. Para que siga siendo así, muchas cosas están cambiando. La región de esquí "Klimaberg" Katschberg está situada en el centro del "Parque de la Biosfera de la UNESCO Salzburger Lungau & Carinthian Nockberge" y ha sido galardonada con la etiqueta ecológica austriaca y el premio alemán "Green Tourism Award". En la zona de esquí Zell am See los teleféricos funcionan al 100% con electricidad procedente de fuentes de energía renovables. En la estación de esquí de Kaprun Cultivo de la nieve del glaciar. Se almacena nieve para el invierno siguiente y se cubre la superficie de hielo de la lengua del glaciar. La región de esquí de Schladming-Dachstein apuesta por un viaje respetuoso con el clima en tren y en Autobuses de esquí y estaciones de recarga electrónica in situ. En la región de esquí de Wilder Kaiser, cada huésped que llega en tren es recompensado con un traslado gratuito a su alojamiento, movilidad gratuita in situ y un descuento del 10% en el alquiler de esquís. Las Ventajas de un vistazo. En las zonas de esquí Silvretta Montafongolm y Brandnertal, los esquiadores pueden reservar en línea el Billete Verde. El billete incluye un forfait de un día, un billete para ir y volver de la estación en autobús y tren, un descuento del 10% en el alquiler de material y una cera de esquí gratis.