Estaciones de esquí para principiantes y retornados
De cero a hacer giros – ¡aquí la nueva generación lo da todo!

En Austria, tanto principiantes como quienes retoman el esquí disfrutan de la nieve como una verdadera aventura.

¿Esquiar? Al principio suena a rodillas temblorosas, dedos fríos y miedo a hacer el ridículo. ¡Pero justo ahí empieza la aventura! Austria es el lugar perfecto para quienes se animan a dar su primer giro, ya sean jóvenes, principiantes o quienes retoman el esquí. Sin prisa: nadie nace profesional. Y en realidad, no se trata de ser perfecto, sino de estar al aire libre, probar cosas nuevas y reírse de uno mismo, incluso con copos de nieve en la nariz.

Austria lo pone fácil y demuestra que esquiar es una experiencia para todos: llena de alegría, orgullo y la buena sensación de haberse atrevido. Quienes empiezan o vuelven después de una pausa suelen sentirse más cómodos en estaciones pequeñas y manejables que en un gran carrusel de pistas. Aquí abundan las bajadas azules donde se puede practicar y disfrutar carving sin complicaciones.

Así que: ¡valor, esquís puestos y a lanzarse! La nieve ya está esperando.

Top 10 estaciones de esquí para principiantes

Turracher Höhe

La meseta, con muchas pistas suaves, es ideal para principiantes: nieve garantizada, 43 kilómetros de pistas, 16 remontes y situada a 2.200 metros de altitud.

Semmering Hirschenkogel

En solo una hora desde Viena hasta la pista: 14 kilómetros de pistas, 2 remontes, descensos iluminados y cursos flexibles para quienes retoman el esquí.

Dachstein West

Perfecto para días de esquí variados: 160 km de pistas, 8 estaciones y 70 remontes entre Salzburgo y Alta Austria.

Almenwelt Lofer

La idílica estación de esquí en el valle de Saalach es ideal para familias, principiantes y giros en la nieve: 46 km de pistas, 10 remontes y pendientes suaves.

Radstadt-Altenmarkt

La estación compacta, familiar y con nieve garantizada es perfecta para días de esquí relajados para grandes y pequeños: 17 km de pistas, 7 remontes y descensos suaves.

Wildkogel-Arena

Ideal para giros tranquilos y días de invierno placenteros: 75 km de pistas, 20 remontes y nieve garantizada hasta 2.100 metros de altitud.

Kreischberg

Con nieve garantizada y variedad: 42 km de pistas, 13 remontes y áreas de práctica especiales para que principiantes y quienes retoman el esquí disfruten de la nieve.

Hochzeiger

Ideal para días de esquí familiares en el Pitztal: 54 km de pistas, 9 remontes y cabañas soleadas hasta 2.500 m.

St. Johann en Tirol

Un secreto para esquiadores que buscan disfrutar y quienes retoman el esquí: 40 km de pistas, 10 remontes y descensos relajados hasta 1.604 metros de altitud.

Brandnertal

Perfecto para un inicio tranquilo en el esquí: pistas suaves, 3 descensos al valle, cinta transportadora y 15 remontes en 64 km.

Charlotte: la instructora de esquí más joven de Austria
Sumérgete en el mundo del esquí con Charlotte, la instructora de esquí más joven de Austria con solo 3 años. En su video, no solo comparte consejos importantes de esquí, sino también encantadores datos curiosos sobre el esquí, ¡incluidas recomendaciones culinarias!

Estaciones de esquí para principiantes

Burgenland

Carintia

Baja Austria

Alta Austria

SalzburgerLand

Estiria

Tirol

Vorarlberg

Esquí en Austria

Austria atrae a visitantes con estaciones de esquí ideales para principiantes y esquiadores experimentados, donde los novatos aprenden lo básico y disfrutan de sus primeros giros en pendientes suaves.

Burgenland

Ya sea "arado" como entonces o "pizza" como hoy: harás tus primeros giros. Garantizado.

Vacaciones invierno en Burgenland

Carintia

Los principiantes y los que vuelven a esquiar encontrarán aquí exactamente lo que buscan.

Vacaciones de invierno en Carintia

Baja Austria

Principiantes, esquiadores avanzados y familias pueden ponerse en marcha en 20 excelentes estaciones de esquí.

Vacaciones invierno en Baja Austria

Alta Austria

Tanto si es un cauteloso quitanieves como un nuevo freerider: Aquí se satisfacen todas las necesidades.

Vacaciones invierno en Alta Austria

SalzburgerLand

Ferrocarriles de montaña y remontes mecánicos de última generación: Todo está orientado a los deportes de invierno.

Vacaciones de invierno en Salzburgo

Estiria

Haga sus primeros pinitos en pistas perfectamente preparadas y (vuelva) a la rutina.

Vacaciones de invierno en Estiria

Tirol

Más de 80 dominios esquiables con más de 3.000 kilómetros de pistas no dejan nada que desear.

Vacaciones de invierno en Tirol

Vorarlberg

(Re)descubra su amor por los deportes de invierno en la cuna del esquí alpino.

Vacaciones invierno en Vorarlberg

6 consejos para preparar las vacaciones de invierno

¡Sigue adelante!

Si los giros no salen al principio, no te desanimes. Se necesita algo de tiempo para familiarizarse con las pistas.

Revisar el equipo de esquí

Después de años de pausa, los esquís ya no están en su mejor estado técnico. Casi en cualquier estación de invierno se pueden alquilar los modelos más recientes.

¡Empaca el casco de esquí!

Antes se usaban gorros, hoy se recomienda casco; obligatorio para menores de 15 años.

Comenzar el entrenamiento de esquí con antelación

Fortalece piernas, abdomen y espalda, y realiza entrenamiento de resistencia antes del viaje de esquí.

Elegir una estación de esquí tranquila

Optar por pistas fáciles (azules) o como máximo intermedias (rojas).

Reservar un curso de esquí o algunas clases particulares

Por qué un profesional vale la pena: ¡los instructores certificados convierten rápido a principiantes en esquiadores!

Escuelas de esquí en Austria

Seguridad dentro y fuera de la pista

Comportamiento correcto en la pista

Normas claras en pistas aseguran seguridad y armonía, evitando accidentes.

8 normas importantes en las pistas

Comportamiento consciente (también) fuera de la pista

Fuera de las pistas, es importante prestar atención a la naturaleza del terreno. Un comportamiento correcto contribuye a proteger la naturaleza y tu propia seguridad.

Conciencia sobre las avalanchas

4 x Lo que hay que saber

Desde Burgenland hasta Vorarlberg, hay numerosas estaciones de esquí en Austria que son ideales para principiantes y retornantes. En esta página encontrará una lista de las 26 estaciones de esquí que son especialmente ideales para principiantes y retornantes.

Se recomienda el uso del casco a todos los aficionados a los deportes de invierno. Incluso es obligatorio para los menores de 15 años.

  • Elige un dominio esquiable con pistas fáciles (= azules) a intermedias (= rojas).

  • Reserva un curso de esquí o unas clases.

  • Empieza a esquiar con tiempo.

  • Pon al día tu equipo.

Protección del clima

Vacaciones de invierno sostenibles

El invierno y las vacaciones de esquí en los Alpes austriacos son legendarios. Para que siga siendo así, muchas cosas están cambiando. La región de esquí "Klimaberg" Katschberg está situada en el centro del "Parque de la Biosfera de la UNESCO Salzburger Lungau & Carinthian Nockberge" y ha sido galardonada con la etiqueta ecológica austriaca y el premio alemán "Green Tourism Award". En la zona de esquí Zell am See los teleféricos funcionan al 100% con electricidad procedente de fuentes de energía renovables. En la estación de esquí de Kaprun Cultivo de la nieve del glaciar. Se almacena nieve para el invierno siguiente y se cubre la superficie de hielo de la lengua del glaciar. La región de esquí de Schladming-Dachstein apuesta por un viaje respetuoso con el clima en tren y en Autobuses de esquí y estaciones de recarga electrónica in situ. En la región de esquí de Wilder Kaiser, cada huésped que llega en tren es recompensado con un traslado gratuito a su alojamiento, movilidad gratuita in situ y un descuento del 10% en el alquiler de esquís. Las Ventajas de un vistazo. En las zonas de esquí Silvretta Montafongolm y Brandnertal, los esquiadores pueden reservar en línea el Billete Verde. El billete incluye un forfait de un día, un billete para ir y volver de la estación en autobús y tren, un descuento del 10% en el alquiler de material y una cera de esquí gratis.

Consejos vacaciones sostenibles
Llegar a la estación de esquí en tren / teleférico
Si llegas cómodamente en tren, en el destino podrás moverte fácilmente al hotel y a los lugares de interés. Comodidad desde el principio para las personas y el medio ambiente.

