En Austria, tanto principiantes como quienes retoman el esquí disfrutan de la nieve como una verdadera aventura.

¿Esquiar? Al principio suena a rodillas temblorosas, dedos fríos y miedo a hacer el ridículo. ¡Pero justo ahí empieza la aventura! Austria es el lugar perfecto para quienes se animan a dar su primer giro, ya sean jóvenes, principiantes o quienes retoman el esquí. Sin prisa: nadie nace profesional. Y en realidad, no se trata de ser perfecto, sino de estar al aire libre, probar cosas nuevas y reírse de uno mismo, incluso con copos de nieve en la nariz.

Austria lo pone fácil y demuestra que esquiar es una experiencia para todos: llena de alegría, orgullo y la buena sensación de haberse atrevido. Quienes empiezan o vuelven después de una pausa suelen sentirse más cómodos en estaciones pequeñas y manejables que en un gran carrusel de pistas. Aquí abundan las bajadas azules donde se puede practicar y disfrutar carving sin complicaciones.

Así que: ¡valor, esquís puestos y a lanzarse! La nieve ya está esperando.