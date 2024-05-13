Baja Austria en invierno
Vacaciones de invierno en la nieve o en las termas, en la estación de esquí o en el mercado de Adviento
La provincia más grande de Austria, con la capital St. Pölten, se encuentra en el noreste a orillas del Danubio: ¡qué rico legado cultural y qué belleza natural! Y como entre sus variados paisajes también se mezclan los Alpes Vieneses, el deporte de invierno es aquí muy popular. Desde el esquí y el esquí de travesía hasta las caminatas con raquetas de nieve y el esquí de fondo, Baja Austria ofrece muchas posibilidades deportivas para disfrutar de unas vacaciones invernales.
¿Describir el estilo de vida en Baja Austria con una sola característica? – ¡Disfrutón! Las experiencias en la nieve siempre van acompañadas de paradas culinarias. Siempre hay cerca una cabaña alpina o una de las populares tabernas con cultura gastronómica tradicional. Pero el verdadero protagonista es el vino. Los habitantes de Baja Austria lo aprecian especialmente – tanto, que celebran su noble jugo de uva incluso como una quinta estación en el llamado “otoño del vino”.
Tarjeta Baja Austria: ¡descubre 350 destinos de excursión gratis!
Arte y cultura, actividades de ocio para toda la familia, mundos de aventura: con la tarjeta Baja Austria hay mucho por descubrir.
Baja Austria desde todas las perspectivas
Lo más destacado
Visitas guiadas
Adviento en Baja Austria: mercados de Adviento y excursiones navideñas
Destinos de excursiones en Baja Austria
Regiones
Región del Danubio
Paisajes pintorescos, valiosos tesoros culturales, exquisitas delicias culinarias y vinos: la región del Danubio es una cornucopia de momentos de placer.
Alpes vieneses
Donde Rax, Schneeberg y Semmering pierden altitud, comienza el país de las 1000 colinas: el Bucklige Welt, una región encantadora.
Waldviertel
Densos bosques, místicos afloramientos rocosos, campos de amapolas y estanques forman el telón de fondo de esta región natural y virgen de la Baja Austria.
Weinviertel
Vides hasta donde alcanza la vista: la región de las tabernas de vino y los caminos de bodegas se descubre mejor en bicicleta o a pie.
Bosques de Viena
Un idílico entorno forestal y, sin embargo, a tiro de piedra de la metrópoli de Viena: la región, con sus rústicas tabernas de vino, ya inspiró a Ludwig van Beethoven.
Ciudades y lugares
St. Pölten
Joven, moderna, barroca: la capital de la provincia es una animada ciudad escolar y comercial.
Melk
El hermoso casco antiguo y el monasterio barroco con su famosa biblioteca son la puerta de entrada al Wachau.
Krems, a orillas del Danubio
La metrópoli cultural cuenta con numerosos museos y la mejor gastronomía del país.
Baden, cerca de Viena
La encantadora ciudad balneario y el casco antiguo barroco es donde la nobleza solía pasar sus vacaciones de verano.
Retz
En la famosa ciudad vinícola, con su molino de viento de cuento de hadas, el vino se siente como en casa.
Waidhofen an der Ybbs
La ciudad medieval de las siete torres tiene una historia fortificada que contar.
Zwettl
Entre dos ríos se encuentra la ciudad cervecera con su bonito casco antiguo y sus auténticas posadas.
Acontecimientos destacados
Personajes famosos
Oskar Kokoschka: pionero del expresionismo
Nacido en Pöchlarn, a orillas del Danubio, el famoso pintor expresionista siempre estuvo vinculado a su tierra natal.
Egon Schiele: Maestro del modernismo internacional
Egon Schiele, nacido en Tull, es conocido sobre todo por sus retratos, a menudo estrambóticos, y por sus paisajes.
Recetas
Wachauer Marillenknödel
Los "Wachauer Marillenknödel" son un delicioso postre tradicional de la región de Wachau en Austria, conocida por sus exquisitas albaricoques.
Alojamientos únicos
Consejos para proteger el clima
Respeta la naturaleza. Permanece en los senderos señalizados y llévate la basura.
Utiliza la movilidad sostenible. Descubre el transporte público o simplemente ve en bicicleta.
Ser respetuoso con los animales salvajes. Observa a los animales desde una distancia prudencial.
Disfruta de forma consciente (y ecológica). Elije alimentos y productos locales y sostenibles.
Reforzar la biodiversidad. Proteger y conservar la biodiversidad es crucial para el equilibrio ecológico.