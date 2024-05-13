Las vacaciones de invierno en Baja Austria destacan por su armonía: raquetas de nieve, esquí de fondo, trineo, esquí y snowboard.

La provincia más grande de Austria, con la capital St. Pölten, se encuentra en el noreste a orillas del Danubio: ¡qué rico legado cultural y qué belleza natural! Y como entre sus variados paisajes también se mezclan los Alpes Vieneses, el deporte de invierno es aquí muy popular. Desde el esquí y el esquí de travesía hasta las caminatas con raquetas de nieve y el esquí de fondo, Baja Austria ofrece muchas posibilidades deportivas para disfrutar de unas vacaciones invernales.

¿Describir el estilo de vida en Baja Austria con una sola característica? – ¡Disfrutón! Las experiencias en la nieve siempre van acompañadas de paradas culinarias. Siempre hay cerca una cabaña alpina o una de las populares tabernas con cultura gastronómica tradicional. Pero el verdadero protagonista es el vino. Los habitantes de Baja Austria lo aprecian especialmente – tanto, que celebran su noble jugo de uva incluso como una quinta estación en el llamado “otoño del vino”.