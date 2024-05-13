Baja Austria en invierno
Vacaciones de invierno en la nieve o en las termas, en la estación de esquí o en el mercado de Adviento

Las vacaciones de invierno en Baja Austria destacan por su armonía: raquetas de nieve, esquí de fondo, trineo, esquí y snowboard.

La provincia más grande de Austria, con la capital St. Pölten, se encuentra en el noreste a orillas del Danubio: ¡qué rico legado cultural y qué belleza natural! Y como entre sus variados paisajes también se mezclan los Alpes Vieneses, el deporte de invierno es aquí muy popular. Desde el esquí y el esquí de travesía hasta las caminatas con raquetas de nieve y el esquí de fondo, Baja Austria ofrece muchas posibilidades deportivas para disfrutar de unas vacaciones invernales.

¿Describir el estilo de vida en Baja Austria con una sola característica? – ¡Disfrutón! Las experiencias en la nieve siempre van acompañadas de paradas culinarias. Siempre hay cerca una cabaña alpina o una de las populares tabernas con cultura gastronómica tradicional. Pero el verdadero protagonista es el vino. Los habitantes de Baja Austria lo aprecian especialmente – tanto, que celebran su noble jugo de uva incluso como una quinta estación en el llamado “otoño del vino”.

Información sobre Baja Austria
Capital:St. Pölten
Superficie:19.180 km²
Población:aprox. 1,72 millones (en 2024)
Parques nacionales:2
Parques naturales:19
Balnearios:7

Tarjeta Baja Austria: ¡descubre 350 destinos de excursión gratis!
Arte y cultura, actividades de ocio para toda la familia, mundos de aventura: con la tarjeta Baja Austria hay mucho por descubrir.

Eventos en Baja Austria
En el calendario de eventos.

Baja Austria desde todas las perspectivas

Lo más destacado

Termas y bienestar: ¡escucha a tu cuerpo!

Senderismo con animales: Alpaca, llama, burro

Mercados de Adviento extraordinarios

Vive la naturaleza: raquetas de nieve por bosques y montañas

Schloss Hof: ¡el barroco cobra vida!

Abadía de Melk: pan de oro, estuco y mármol

Actividades en Baja Austria

Visitas guiadas

Excursiones de esquí en Schneeberg, Ötscher, Göller & co

Las mejores rutas de senderismo en invierno

Esquí de fondo

Senderismo con animales: alpaca, llama o burro

Adviento en Baja Austria: mercados de Adviento y excursiones navideñas

Navidad en Baja Austria

Destinos de excursiones en Baja Austria

Regiones

Región del Danubio

Paisajes pintorescos, valiosos tesoros culturales, exquisitas delicias culinarias y vinos: la región del Danubio es una cornucopia de momentos de placer.

Región del Danubio

Alpes vieneses

Donde Rax, Schneeberg y Semmering pierden altitud, comienza el país de las 1000 colinas: el Bucklige Welt, una región encantadora.

Alpes vieneses

Waldviertel

Densos bosques, místicos afloramientos rocosos, campos de amapolas y estanques forman el telón de fondo de esta región natural y virgen de la Baja Austria.

Waldviertel

Weinviertel

Vides hasta donde alcanza la vista: la región de las tabernas de vino y los caminos de bodegas se descubre mejor en bicicleta o a pie.

Weinviertel

Bosques de Viena

Un idílico entorno forestal y, sin embargo, a tiro de piedra de la metrópoli de Viena: la región, con sus rústicas tabernas de vino, ya inspiró a Ludwig van Beethoven.

Bosques de Viena

Mostviertel

Huertos en el norte y picos de 2000 metros como el Ötscher o el Hochkar en el sur: un contraste que promete disfrute y aventura en un suspiro.

Mostviertel

Ciudades y lugares

St. Pölten

Joven, moderna, barroca: la capital de la provincia es una animada ciudad escolar y comercial.

St. Pölten

Melk

El hermoso casco antiguo y el monasterio barroco con su famosa biblioteca son la puerta de entrada al Wachau.

Melk

Krems, a orillas del Danubio

La metrópoli cultural cuenta con numerosos museos y la mejor gastronomía del país.

Krems

Baden, cerca de Viena

La encantadora ciudad balneario y el casco antiguo barroco es donde la nobleza solía pasar sus vacaciones de verano.

Baden

Retz

En la famosa ciudad vinícola, con su molino de viento de cuento de hadas, el vino se siente como en casa.

Retz

Waidhofen an der Ybbs

La ciudad medieval de las siete torres tiene una historia fortificada que contar.

Waidhofen

Zwettl

Entre dos ríos se encuentra la ciudad cervecera con su bonito casco antiguo y sus auténticas posadas.

Zwettl

Wiener Neustadt

Tras un paseo histórico guiado por el centro de la ciudad, disfrute de la cultura de los cafés.

Wiener Neustadt

Acontecimientos destacados

Personajes famosos

Oskar Kokoschka: pionero del expresionismo

Nacido en Pöchlarn, a orillas del Danubio, el famoso pintor expresionista siempre estuvo vinculado a su tierra natal.

Oskar Kokoschka

Egon Schiele: Maestro del modernismo internacional

Egon Schiele, nacido en Tull, es conocido sobre todo por sus retratos, a menudo estrambóticos, y por sus paisajes.

Egon Schiele

Joseph Haydn: Fundador del clasicismo vienés

Joseph Haydn, nacido en el pequeño pueblo de Rohrau, revolucionó la música con su lenguaje musical en sonatas, cuartetos y sinfonías.

Joseph Haydn

Recetas

Wachauer Marillenknödel

Los "Wachauer Marillenknödel" son un delicioso postre tradicional de la región de Wachau en Austria, conocida por sus exquisitas albaricoques.

Wachauer Marillenknödel

Waldviertler Mohnnudeln

"Waldviertler Mohnnudeln" son ñoquis de papa cubiertos con semillas de amapola y azúcar, un dulce típico de la región de Waldviertel.

Waldviertler Mohnnudeln

Alojamientos únicos

LOISIUM Wine y Spa Hotel en Langenlois

Steigenberger Hotel & Spa en Krems

Naturhotel Molzbachhof en Kirchberg am Wechsel

Casa Loos en Payerbach

Gartenhotel Pfeffel en Dürnstein: spa, 4 estrellas

Therme Laa – Hotel en Laa an der Thaya: 4 estrellas superior

Naturhotel Steinschaler Dörfl en Frankenfels

Hotel Marienhof en Reichenau an der Rax

Hotel Fahrnberger en Göstling an der Ybbs: 4 estrellas

Consejos para proteger el clima

¿Qué podemos hacer para proteger la biodiversidad?

  • Respeta la naturaleza. Permanece en los senderos señalizados y llévate la basura.

  • Utiliza la movilidad sostenible. Descubre el transporte público o simplemente ve en bicicleta.

  • Ser respetuoso con los animales salvajes. Observa a los animales desde una distancia prudencial.

  • Disfruta de forma consciente (y ecológica). Elije alimentos y productos locales y sostenibles.

  • Reforzar la biodiversidad. Proteger y conservar la biodiversidad es crucial para el equilibrio ecológico.

Viajar de forma sostenible

Preguntas frecuentes

La Baja Austria ofrece una gran variedad de opciones para practicar deportes de invierno, con zonas de esquí, parques de nieve y desafiantes pistas para esquiadores experimentados. La región cuenta con modernas instalaciones de telesilla, pistas cuidadosamente acondicionadas y acogedores refugios donde hacer una parada. Hay zonas de esquí familiares para principiantes y niños, y lugares de freeride y parques de atracciones para los aficionados al esquí más experimentados.

Zona de esquí de Hochkar
Telecabinas
Área de esquí de Lackenhof-Ötscher
Wexl Arena St. Corona am Wechsel
Erlebnisalm Mönichkirchen
Área de esquí familiar de Annaberg

Baja Austria es el estado federado más grande de Austria y comprende seis regiones que se diferencian por su ubicación, cultura y economía:

  1. Weinviertel: viticultura

  2. Waldviertel: bosques densos

  3. Mostviertel: cultivo de manzanas y peras, producción de sidra

  4. Distrito industrial: corazón económico de Baja Austria con un fuerte sector industrial

  5. Entorno de Viena/Centro de la Baja Austria: Zonas de los alrededores de Viena que ofrecen espacios residenciales y recreativos

  6. Llanuras aluviales del Danubio-Marzo-Thaya: Paisajes fluviales a lo largo del Danubio y los ríos March y Thaya

El estado federado más grande de Austria, con capital federal St. Pöltenestá situado en el noreste, a orillas del Danubio - ¡qué rico patrimonio cultural, qué belleza natural! Influencias alpinas, panónicas, del norte y del sur de Europa funden todo tipo de paisajes en un idílico cuadro general. Tierras de cultivo, bosques, valles fluviales, picos montañosos: las diferencias paisajísticas confieren a la Baja Austria su especial mezcla de características. La principal región vinícola de Austria alberga acogedoras tabernas y vinotecas junto a magníficos palacios, castillos y monasterios. Y una animada escena cultural y artística añade un toque refrescante a la parte histórica.

¿Qué hace especial a la Baja Austria?

Baja Austria alberga tres sitios Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO:

  1. Ferrocarril de Semmering: Inaugurado en 1854, es el primer ferrocarril de montaña del mundo y recorre 41 kilómetros entre Gloggnitz y Mürzzuschlag. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1998.

  2. Espacio Natural de Dürrenstein-Lassingtal: Este remanente de bosque primigenio de los Alpes es un área protegida reconocida como Patrimonio de la Humanidad en 2017, que preserva ecosistemas con flora y fauna autóctona.

  3. El Wachau: Considerado uno de los valles fluviales y regiones vinícolas más bellos del mundo, ha sido un importante centro económico desde la Edad Media y se menciona en documentos desde hace más de 1200 años.

La Baja Austria tiene una rica historia y una ubicación estratégicamente importante, lo que ha propiciado la construcción de numerosos castillos y palacios a lo largo de los siglos. En el pasado, no sólo sirvieron como defensas militares, sino también como residencias, centros administrativos y lugares de representación. Muchos de los castillos y palacios se han convertido en símbolos del patrimonio cultural y la identidad de la Baja Austria.

Mencionado por primera vez en el año 996 d.C. como Ostarrîchiunos cientos de años más tarde, la Baja Austria se convirtió en el Archiducado de Austria bajo los Enns su mayor expansión. Posteriormente recibió el nombre de "Baja Austria", en contraposición a "Alta Austria", para describir la situación geográfica de ambas regiones. en 1920, la Baja Austria fue reconocida como un estado federal independiente (sin Viena).

Esto también podría interesarles

