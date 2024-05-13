¡Experimenta la gastronomía en Baja Austria!
¡Disfruta de la camaradería!
Quien navega río arriba por el Danubio o recorre la región en bicicleta se queda boquiabierto al llegar a la Wachau: playas blancas, huertos, viñedos, pueblos idílicos y bosques con castillos y monasterios hasta donde alcanza la vista. En la Wachau se aprecia el sabor de los albaricoques, que se procesan en fábricas, restaurantes y tabernas. El Waldviertel huele a hierbas, especias y aceites, mientras que los campos de amapola roja destacan entre el verde oscuro de los bosques y los estanques de carpas. El Weinviertel y el Mostviertel llevan en su nombre los productos que los caracterizan. El mosto se elabora a partir de peras, y los agricultores están especialmente orgullosos de las cornejas, a las que llaman cariñosamente "Dirndln". En medio de este paisaje fértil, se puede vivir y disfrutar. Simplemente déjate llevar, instala en tabernas y bodegas, y participa en la vida social disfrutando de comidas en los viñedos o en festivales de bodegas.
El estado de Baja Austria se divide en seis regiones, cada una con su propio carácter: Waldviertel, Weinviertel, Donau Niederösterreich con la Wachau, Mostviertel, Wienerwald y Wiener Alpen.
Consejos para disfrutar en las regiones
Todos los caminos en Baja Austria llevan a una taberna. Ya sea a lo largo del Danubio, en los viñedos o en los pueblos: en algún momento aparecerán letreros verdes y ovalados en los edificios con la inscripción "Wirtshauskultur". Es el momento de hacer una parada. Tres características definen una verdadera taberna: un anfitrión o anfitriona, una mesa de los habituales y el aroma de buena comida.
En barco o en bicicleta, visita elegantes casas de campo. Es un viaje gourmet a los viñedos a lo largo del Danubio, con vinos exquisitos y suaves dumplings de albaricoque. Un recorrido desde el Nibelungengau, el Patrimonio Mundial de la UNESCO Wachau, atravesando las suaves colinas del Wagram hasta la naturaleza salvaje del Parque Nacional Donau-Auen.
Los anfitriones Manuela y Christian Wildeis ofrecen cocina de Wachau en el Kirchenwirt Weißenkirchen.
En la orilla derecha del Danubio, Philipp Essl cocina de manera tradicional pero no anticuada en el Landgasthaus Essl, Rührsdorf.
El Landgasthof de la familia Engel es popular entre los ciclistas: Landgasthof "Zur schönen Wienerin", Marbach an der Donau.
El floreciente adormidero de Mohn del Waldviertel destaca en julio con su gama de colores en rojo, blanco, rosa y lila. Sus semillas, con un sabor dulce y amargo, se muelen o se prensan para obtener aceite. A los chefs les encanta por su sabor suave y a nuez. El uso del adormidero es variado: se utiliza en knödel, strudel y empanadas, o se revuelven fideos en él. Los habitantes del Waldviertel están especialmente orgullosos de sus Mohnzelten, una delicia dulce hecha con productos regionales, como papas y adormidero.
¿Te apetece un menú con adormidero? Mohnwirt Neuwiesinger en Sallingberg ofrece entradas, platos principales y postres con adormidero.
La combinación de adormidero y ciruelas es el sello distintivo del Hirsch 28 Wirtshaus: HIRSCH28 WIRTShaus & delikatESSEN en Groß Gerungs.
Legendaria: la tarta de adormidero del Waldviertel y una excelente cultura cervecera en el Gasthof "Zum Goldenen Löwen" en Maria Taferl.
En el Weinviertel, siempre puede seguir las viñas: a pie, en bicicleta o en tractor por los viñedos. Es notable que un tercio del vino de Austria lo produzcan en esta región 14.000 viticultores. En las bodegas del Weinviertel, el vino madura bajo tierra y espera a ser degustado en una taberna de vinos, mientras se cena en el Weinviertel y, por supuesto, en la taberna. Pero no sólo las vides prosperan en la vasta región de colinas al norte de Viena, entre los ríos Danubio, March y Thaya: los espárragos y la calabaza también se cuelan en los menús de las tabernas.
Harald y Sonja Pollak sirven cocina galardonada del Weinviertel: Pollak's Wirtshaus - Der Retzbacherhof, Unterretzbach
Especialidades de caza propia y vino de la histórica bodega: Gasthaus Zum Grünen Baum, Zistersdorf
Una posada popular en medio del suave Weinviertel: Gasthaus Weiler, Laa an der Thaya
En el Mostviertel, miles de perales florecen en viejas huertas alrededor de las granjas tradicionales. A lo largo de la Moststraße, tabernas y sidrerías invitan a los visitantes a degustar platos tradicionales junto con el mosto de pera (jugo de pera fermentado). Las rojas cornejas —que los habitantes del Mostviertel llaman "Dirndln"— se transforman en aguardientes finos, jugos, mermeladas y chutneys. Al sur, los desfiladeros de Ötschergräben con sus formaciones rocosas y aguas burbujeantes, así como la cordillera alrededor de Ötscher, Hochkar y Dürrenstein, modelan el paisaje. El Mostviertel es una región frutal y a la vez salvaje.
El anfitrión Hermann Froschauer transforma productos estacionales en exquisitas comidas.
Gasthof „Zur Donaubrücke“, Ardagger
La taberna de Martin Teufl ofrece, además de asado de jabalí, también platos vegetarianos.
Gasthof Teufl, Purgstall an der Erlauf
Comida casera con verduras y hierbas del jardín de la anfitriona Petra Haselsteiner.
Gasthaus zur Post, Texingtal
El Wienerwald y los Alpes Vieneses inspiraron en su día a artistas a disfrutar de largos paseos y caminatas en la naturaleza, justo a las puertas de la gran ciudad de Viena. Hoy en día, la pasión de la gente por el movimiento en el bosque y las montañas —por bien señalizados senderos y caminos para bicicletas— sigue siendo evidente. La caminata y el paseo en bicicleta se vuelven aún más placenteros cuando a lo largo del camino hay tabernas que ofrecen comida y bebida: un punto de encuentro para pausas agradables en un ambiente informal.
Caminar, degustar y disfrutar a lo largo del 1. Wiener Wasserleitungsweg: Ruta gastronómica en la región termal del Wienerwald
Comida casera acompañada de vinos de la bodega Thallern: Klostergasthof Stift Heiligenkreuz
Una taberna rústica del siglo XVII con cocina creativa: Wirtshaus Grüner Baum, Kirchberg am Wechsel
Destacados culinarios en Baja Austria
Gastronomía y cultura
Música y vino o cenas en el viñedo: en el Waldviertel, Weinviertel y Mostviertel, locales y visitantes disfrutan de festivales.
Viajes temáticos gastronómicos
Dumplings suaves, vinos exquisitos y históricas calles de bodegas: los visitantes descubren la gastronomía en las rutas seleccionadas.
Experiencias gastronómicas invernales en Baja Austria
Brunch en cabañas en el Mostviertel
Después de los primeros giros en la mañana, disfruta del brunch en la cabaña junto al cálido fuego dentro o frente a la cabaña.
Taller de cocina en el Waldviertel
La preparación de una carpa bio del Waldviertel es más exitosa si se ha observado a chefs profesionales en acción previamente.