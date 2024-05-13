¡Experimenta la gastronomía en Baja Austria!

La gastronomía de Baja Austria es tan diversa como la región misma: entre el Danubio, los bosques y los viñedos, crecen albaricoques, vino y amapola.

Quien navega río arriba por el Danubio o recorre la región en bicicleta se queda boquiabierto al llegar a la Wachau: playas blancas, huertos, viñedos, pueblos idílicos y bosques con castillos y monasterios hasta donde alcanza la vista. En la Wachau se aprecia el sabor de los albaricoques, que se procesan en fábricas, restaurantes y tabernas. El Waldviertel huele a hierbas, especias y aceites, mientras que los campos de amapola roja destacan entre el verde oscuro de los bosques y los estanques de carpas. El Weinviertel y el Mostviertel llevan en su nombre los productos que los caracterizan. El mosto se elabora a partir de peras, y los agricultores están especialmente orgullosos de las cornejas, a las que llaman cariñosamente "Dirndln". En medio de este paisaje fértil, se puede vivir y disfrutar. Simplemente déjate llevar, instala en tabernas y bodegas, y participa en la vida social disfrutando de comidas en los viñedos o en festivales de bodegas.

El estado de Baja Austria se divide en seis regiones, cada una con su propio carácter: Waldviertel, Weinviertel, Donau Niederösterreich con la Wachau, Mostviertel, Wienerwald y Wiener Alpen.