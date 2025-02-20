Siente la magia de la sal, la naturaleza y el teatro SalzburgerLand

Los Mundos de Sal de Salzburgo son una de las atracciones para familias que inspiran según el lema: aventura sin sol. En la Casa de la Naturaleza de Salzburgo le espera una emocionante mezcla de historia natural, tecnología y estaciones prácticas. Una visita al Teatro de Marionetas de Salzburgo promete momentos mágicos con detalladas producciones de obras clásicas.

Para los amantes de la naturaleza, los Mundos del Parque Nacional de Hohe Tauern, en Mittersill, ofrecen una visión fascinante de la flora y la fauna alpinas.