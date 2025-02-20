Consejos para hacer excursiones con niños cuando llueve
Cuando la lluvia cae afuera, Austria ofrece muchas actividades bajo techo para niños. Visiten un museo interactivo como la Haus der Natur en Salzburgo o el Ars Electronica en Linz. En minas subterráneas, como las Salzwelten Hallein, los pequeños aventureros pueden explorar el mundo bajo tierra. Castillos y fortalezas de cuento, como la Festung Kufstein o el Schloss Schönbrunn en Viena, prometen experiencias emocionantes para las familias. Para relajarse, los balnearios del país son ideales, desde el H2O-Therme en Estiria hasta el Therme Lutzmannsburg en Burgenland. Estos son nuestros consejos para excursiones.
Burgenland
Aunque Burgenland es famosa por sus muchas horas de sol, aquí también hay días lluviosos de vez en cuando. Afortunadamente, la región ofrece un amplio abanico de opciones para las familias. Los niños pueden retozar en los balnearios termales y los padres relajarse.
También le esperan aventuras en castillos y palacios, donde podrá sumergirse en el mundo de caballeros y princesas. Incluso un día lluvioso se convierte en una aventura para toda la familia
Sonnentherme Lutzmannsburg
En la piscina de olas, en los toboganes, en las zonas infantiles y con relajantes ofertas de bienestar, cada día se convierte en un momento culminante.
St. Martins Therme & Lodge
Disfrute del relajante calor de las piscinas termales cuando llueva y contemple el fascinante paisaje estepario.
Palacio Esterházy
La historia cobra vida en el Palacio de Esterházy Los niños viven aventuras inolvidables con emocionantes visitas guiadas, talleres creativos y experiencias mágicas.
Carintia
Carintia ofrece emocionantes destinos de excursión ¡incluso cuando llueve! Visite la mina-espectáculo Terra Mystica y sumérjase en el mundo subterráneo. Las cuevas de estalactitas de Obir le encantarán con sus impresionantes formaciones. En el Granatium de Radenthein podrá descubrir brillantes granates e incluso buscar piedras preciosas.
Para relajarse, pase un día en el balneario Kärnten Therme, que ofrece calor y diversión para toda la familia.
Mina piloto
Sumérgete en el mundo de la minería en Terra Mystica & Terra Montana, con emocionantes visitas guiadas, toboganes y sorprendentes descubrimientos.
Termas de Carintia
Relajación, acción y diversión en las Termas de Kärnten Experimente el mundo acuático con toboganes, canal de corriente y piscina termal.
Cuevas de estalactitas
Descubre el mágico mundo subterráneo de las cuevas de estalactitas de Obir, con formaciones únicas, espectáculos de luz y fascinantes historias.
Baja Austria
En la Casa de la Naturaleza de St. Pölten podrá descubrir exposiciones interactivas sobre la flora y la fauna locales. La Milla del Arte de Krems le deleitará con arte moderno y museos apasionantes. Sumérjase en el relajante mundo de las hierbas aromáticas en Sonnentor, en el Waldviertel, y viva el ambiente medieval y los impresionantes espectáculos de halcones en el castillo de Rosenburg, ¡ideal incluso con mal tiempo!
Casa de la Naturaleza
La Casa de la Naturaleza de St. Pölten le acerca a la fascinante flora y fauna de la Baja Austria. Le esperan exposiciones interactivas y apasionantes descubrimientos
Milla del Arte de Krems
La Milla del Arte de Krems ofrece experiencias creativas para familias Talleres y visitas guiadas permiten a pequeños y mayores experimentar el arte de una forma lúdica.
Sonnentor
Descubra cómo las hierbas aromáticas orgánicas se convierten en tés y especias en las visitas guiadas de Sonnentor en el Waldviertel. Disfrute de forma sostenible
Alta Austria
Sumérgete en la tecnología y la innovación en el Centro ARS Electronica de Linz. La Cueva de Hielo Gigante de Dachstein te sorprenderá con formaciones de hielo, ¡un espectáculo incluso en días lluviosos! Y en el Eurotherme Bad Schallerbach, disfruta de un ambiente tropical, toboganes y relajación para toda la familia, haciendo que los días de lluvia sean emocionantes y acogedores.
Centro ARS Electronica
En el Centro Ars Electronica de Linz, los niños exploran la tecnología y la ciencia de manera divertida, con talleres, exposiciones interactivas y el espacio profundo.
Cueva de hielo gigante de Dachstein
Descubre fascinantes figuras de hielo y misteriosos pasillos Le esperan historias apasionantes. Una aventura mágica para niños de todas las edades.
Eurotherme Bad Schallerbach
Relájese en el Eurotherme Bad Schallerbach Ambiente tropical, baños termales, sauna y el mundo de aventuras acuáticas Aquapulco ofrecen relajación y diversión para todos.
SalzburgerLand
Los Mundos de Sal de Salzburgo son una de las atracciones para familias que inspiran según el lema: aventura sin sol. En la Casa de la Naturaleza de Salzburgo le espera una emocionante mezcla de historia natural, tecnología y estaciones prácticas. Una visita al Teatro de Marionetas de Salzburgo promete momentos mágicos con detalladas producciones de obras clásicas.
Para los amantes de la naturaleza, los Mundos del Parque Nacional de Hohe Tauern, en Mittersill, ofrecen una visión fascinante de la flora y la fauna alpinas.
Salzwelten Salzburgo
"Pato minero Sally" guía a niños de entre 4 y 10 años a través de un emocionante programa sobre túneles de montaña secretos y ricos príncipes de la sal.
Casa de la Naturaleza
En la Casa de la Naturaleza de Salzburgo, los jóvenes exploradores descubren de manera divertida los secretos de la naturaleza, el ser humano y la tecnología.
Mundos del Parque Nacional
Sobrevuela los valles del parque nacional como un águila, explora la madriguera de una marmota o observa el lecho de un arroyo desde la vista de una piedra.
Estiria
Vive momentos mágicos en los mundos de sal de Altaussee y relájate en el balneario H2O de Bad Waltersdorf, con su piscina templada y tobogán acuático. Para los amantes del chocolate, el Mundo del Chocolate Zotter en Riegersburg es imprescindible: observa su elaboración y disfruta de sus deliciosas variedades. En Graz, el tobogán Schlossberg, el más largo de cristal cubierto del mundo, ofrece un subidón de adrenalina y diversión para toda la familia, ¡haciendo que la lluvia se olvide rápidamente!
Tirol
Hexenwasser, en Söll, ofrece experiencias de interior centradas en la naturaleza y el agua. En Zillertal, puedes descubrir el impresionante mundo montañoso en el centro de aventuras en la naturaleza.
Los Mundos de Cristal de Swarovski en Wattens encantan con arte centelleante y mágicos juegos de luces. La fortaleza de Kufstein seduce a los visitantes con un viaje en el tiempo a la Edad Media.
¿Llueve en el Tirol? No hay problema Aquí tienes más consejos para excursiones.
Vorarlberg
El inatura Nature Show Dornbirn es una experiencia fascinante con exposiciones interactivas y animales vivos, que te lleva por los hábitats típicos de Vorarlberg. Al final, te adentrarás en ti mismo, superando los límites de lo posible. En la Kunsthaus Bregenz, el arte moderno y la arquitectura apasionante ofrecen un espacio para el descubrimiento intuitivo y la experimentación, ideal para niños, jóvenes y familias.
¿Lluvia en Vorarlberg? No hay problema Aquí tiene más Consejos para excursiones.
Inatura Dornbirn
El museo interactivo de historia natural da vida a la naturaleza, las personas y la tecnología. Aquí podrá probar, experimentar y comprender.
Viena
Emprenda un viaje virtual a través del tiempo en Time Travel Vienna o sumérjase en el esplendor imperial del Hofburg con los Apartamentos Imperiales y el Museo Sisi. La historia cobra vida en el Palacio de Schönbrunn con RV.
A los amantes de los animales les encantará la Casa del Mar, mientras que a los aficionados a la música les encantará la interactiva Casa de la Música. La Ópera Popular ofrece espectáculos mágicos para niños, y podrá descubrir las maravillas de la naturaleza en el Museo de Historia Natural.
Viaje en el tiempo por Viena
Vive la historia de Viena de forma virtual. En la histórica Habsburgergasse, disfruta de cine 5D, la Habsburg Show y un paseo en coche de caballos.
Museo Sisi
Descubra la vida de una emperatriz fascinante Objetos originales, su dormitorio y su cuarto de baño le permitirán adentrarse en el mundo de Sisi.
Pisos imperiales en el Museo Sisi
En el Hofburg vienés podrá admirar las magníficas estancias, como el estudio de Francisco José y la sala de estar, el dormitorio y el cuarto de baño de Sisi.
Palacio de Schönbrunn VR
Sumérjase en mundos virtuales, descubra tiempos pasados y experimente la vida imperial de cerca y de forma interactiva.
Casa del mar
El fascinante mundo submarino, tiburones, peces tropicales de colores y una casa tropical con pájaros que vuelan libres harán que su visita sea inolvidable
Casa de la Música
Descubra un mundo sonoro interactivo, escuche emocionantes historias sobre compositores y sonidos y deje que sus hijos dirijan ellos mismos una orquesta
Ópera Popular
Con óperas, cuentos de hadas y aventuras musicales aptas para niños, la visita al teatro se convierte en un momento inolvidable.
Museo de Historia Natural
Descubre dinosaurios, gemas brillantes y los secretos de la naturaleza. Las estaciones interactivas hacen que la visita sea una aventura para los niños.