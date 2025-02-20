Consejos para hacer excursiones con niños cuando llueve

Incluso cuando el sol se toma un descanso, no hay límites a lo que se puede hacer en Austria. Hay muchas alternativas emocionantes cuando llueve.

Cuando la lluvia cae afuera, Austria ofrece muchas actividades bajo techo para niños. Visiten un museo interactivo como la Haus der Natur en Salzburgo o el Ars Electronica en Linz. En minas subterráneas, como las Salzwelten Hallein, los pequeños aventureros pueden explorar el mundo bajo tierra. Castillos y fortalezas de cuento, como la Festung Kufstein o el Schloss Schönbrunn en Viena, prometen experiencias emocionantes para las familias. Para relajarse, los balnearios del país son ideales, desde el H2O-Therme en Estiria hasta el Therme Lutzmannsburg en Burgenland. Estos son nuestros consejos para excursiones.

Diversión en balnearios y aventuras en castillos.

Burgenland

Aunque Burgenland es famosa por sus muchas horas de sol, aquí también hay días lluviosos de vez en cuando. Afortunadamente, la región ofrece un amplio abanico de opciones para las familias. Los niños pueden retozar en los balnearios termales y los padres relajarse.
También le esperan aventuras en castillos y palacios, donde podrá sumergirse en el mundo de caballeros y princesas. Incluso un día lluvioso se convierte en una aventura para toda la familia

Sonnentherme Lutzmannsburg

En la piscina de olas, en los toboganes, en las zonas infantiles y con relajantes ofertas de bienestar, cada día se convierte en un momento culminante.

Sonnentherme Lutzmannsburg

St. Martins Therme & Lodge

Disfrute del relajante calor de las piscinas termales cuando llueva y contemple el fascinante paisaje estepario.

St. Martin's Spa & Lodge

Palacio Esterházy

La historia cobra vida en el Palacio de Esterházy Los niños viven aventuras inolvidables con emocionantes visitas guiadas, talleres creativos y experiencias mágicas.

Programa infantil Esterházy

Castillo de Forchtenstein

Durante la luna llena, el castillo de Forchtenstein ofrece una aventura familiar donde los niños de 8 años exploran sus misteriosos rincones.

Draculada familiar
Aventura en las minas y relax en el balneario termal

Carintia

Carintia ofrece emocionantes destinos de excursión ¡incluso cuando llueve! Visite la mina-espectáculo Terra Mystica y sumérjase en el mundo subterráneo. Las cuevas de estalactitas de Obir le encantarán con sus impresionantes formaciones. En el Granatium de Radenthein podrá descubrir brillantes granates e incluso buscar piedras preciosas.
Para relajarse, pase un día en el balneario Kärnten Therme, que ofrece calor y diversión para toda la familia.

Mina piloto

Sumérgete en el mundo de la minería en Terra Mystica & Terra Montana, con emocionantes visitas guiadas, toboganes y sorprendentes descubrimientos.

Terra Mystica y Terra Montana

Termas de Carintia

Relajación, acción y diversión en las Termas de Kärnten Experimente el mundo acuático con toboganes, canal de corriente y piscina termal.

Mundo acuático

Cuevas de estalactitas

Descubre el mágico mundo subterráneo de las cuevas de estalactitas de Obir, con formaciones únicas, espectáculos de luz y fascinantes historias.

Cuevas de estalactitas de Obir

Granatium

¡Descubre el brillante mundo de los granates en Granatium Radenthein! Disfruta de experiencias, una zona minera y exposiciones sobre las "piedras del amor".

Granatium
Sumérgete en el mundo de los animales, el arte y las hierbas

Baja Austria

En la Casa de la Naturaleza de St. Pölten podrá descubrir exposiciones interactivas sobre la flora y la fauna locales. La Milla del Arte de Krems le deleitará con arte moderno y museos apasionantes. Sumérjase en el relajante mundo de las hierbas aromáticas en Sonnentor, en el Waldviertel, y viva el ambiente medieval y los impresionantes espectáculos de halcones en el castillo de Rosenburg, ¡ideal incluso con mal tiempo!

Casa de la Naturaleza

La Casa de la Naturaleza de St. Pölten le acerca a la fascinante flora y fauna de la Baja Austria. Le esperan exposiciones interactivas y apasionantes descubrimientos

Casa de la Naturaleza

Milla del Arte de Krems

La Milla del Arte de Krems ofrece experiencias creativas para familias Talleres y visitas guiadas permiten a pequeños y mayores experimentar el arte de una forma lúdica.

Educación artística para familias

Sonnentor

Descubra cómo las hierbas aromáticas orgánicas se convierten en tés y especias en las visitas guiadas de Sonnentor en el Waldviertel. Disfrute de forma sostenible

Experiencia Sonnentor

Castillo de Rosenburg

La historia cobra vida en el castillo de Rosenburg Juegos de caballeros, cetrería y visitas guiadas para niños convierten la visita en una aventura para toda la familia.

Castillo de Rosenburg
Innovación en el museo y formaciones en cuevas de hielo

Alta Austria

Sumérgete en la tecnología y la innovación en el Centro ARS Electronica de Linz. La Cueva de Hielo Gigante de Dachstein te sorprenderá con formaciones de hielo, ¡un espectáculo incluso en días lluviosos! Y en el Eurotherme Bad Schallerbach, disfruta de un ambiente tropical, toboganes y relajación para toda la familia, haciendo que los días de lluvia sean emocionantes y acogedores.

Centro ARS Electronica

En el Centro Ars Electronica de Linz, los niños exploran la tecnología y la ciencia de manera divertida, con talleres, exposiciones interactivas y el espacio profundo.

ARS Electronica para familias

Cueva de hielo gigante de Dachstein

Descubre fascinantes figuras de hielo y misteriosos pasillos Le esperan historias apasionantes. Una aventura mágica para niños de todas las edades.

Cueva de hielo gigante de Dachstein

Eurotherme Bad Schallerbach

Relájese en el Eurotherme Bad Schallerbach Ambiente tropical, baños termales, sauna y el mundo de aventuras acuáticas Aquapulco ofrecen relajación y diversión para todos.

Baños termales de Bad Schallerbach

Mina de sal de Hallstatt

Huele a tierra fría y húmeda, nos ponemos las chaquetas protectoras blancas y los pantalones de algodón resistente. Bajamos por el tobogán que se adentra en la montaña.

Mina de sal de Hallstatt
Siente la magia de la sal, la naturaleza y el teatro

SalzburgerLand

Los Mundos de Sal de Salzburgo son una de las atracciones para familias que inspiran según el lema: aventura sin sol. En la Casa de la Naturaleza de Salzburgo le espera una emocionante mezcla de historia natural, tecnología y estaciones prácticas. Una visita al Teatro de Marionetas de Salzburgo promete momentos mágicos con detalladas producciones de obras clásicas.
Para los amantes de la naturaleza, los Mundos del Parque Nacional de Hohe Tauern, en Mittersill, ofrecen una visión fascinante de la flora y la fauna alpinas.

Salzwelten Salzburgo

"Pato minero Sally" guía a niños de entre 4 y 10 años a través de un emocionante programa sobre túneles de montaña secretos y ricos príncipes de la sal.

Visita guiada pato minero Sally

Casa de la Naturaleza

En la Casa de la Naturaleza de Salzburgo, los jóvenes exploradores descubren de manera divertida los secretos de la naturaleza, el ser humano y la tecnología.

Casa de la Naturaleza de Salzburgo

Mundos del Parque Nacional

Sobrevuela los valles del parque nacional como un águila, explora la madriguera de una marmota o observa el lecho de un arroyo desde la vista de una piedra.

Parque Nacional de Hohe Tauern

Teatro de marionetas

Disfrute de espectáculos mágicos Figuras cuidadosamente diseñadas y producciones clásicas sorprenderán a grandes y pequeños.

Teatro de marionetas de Salzburgo
Deslízate por la mina de sal, el agua y el centro histórico

Estiria

Vive momentos mágicos en los mundos de sal de Altaussee y relájate en el balneario H2O de Bad Waltersdorf, con su piscina templada y tobogán acuático. Para los amantes del chocolate, el Mundo del Chocolate Zotter en Riegersburg es imprescindible: observa su elaboración y disfruta de sus deliciosas variedades. En Graz, el tobogán Schlossberg, el más largo de cristal cubierto del mundo, ofrece un subidón de adrenalina y diversión para toda la familia, ¡haciendo que la lluvia se olvide rápidamente!

Mundos de sal Altaussee

Spa H2O

La experiencia del mundo del chocolate Zotter

Tobogán del Schlossberg

Agua de brujas, mundos de cristal y Edad Media

Tirol

Hexenwasser, en Söll, ofrece experiencias de interior centradas en la naturaleza y el agua. En Zillertal, puedes descubrir el impresionante mundo montañoso en el centro de aventuras en la naturaleza.
Los Mundos de Cristal de Swarovski en Wattens encantan con arte centelleante y mágicos juegos de luces. La fortaleza de Kufstein seduce a los visitantes con un viaje en el tiempo a la Edad Media.

¿Llueve en el Tirol? No hay problema Aquí tienes más consejos para excursiones.

Mundos de cristal Swarovski

Fortaleza de Kufstein

El agua de las brujas en Söll

Palacio de Hielo de la Naturaleza

Experimenta la naturaleza y la arquitectura interactiva

Vorarlberg

El inatura Nature Show Dornbirn es una experiencia fascinante con exposiciones interactivas y animales vivos, que te lleva por los hábitats típicos de Vorarlberg. Al final, te adentrarás en ti mismo, superando los límites de lo posible. En la Kunsthaus Bregenz, el arte moderno y la arquitectura apasionante ofrecen un espacio para el descubrimiento intuitivo y la experimentación, ideal para niños, jóvenes y familias.

¿Lluvia en Vorarlberg? No hay problema Aquí tiene más Consejos para excursiones.

Inatura Dornbirn

El museo interactivo de historia natural da vida a la naturaleza, las personas y la tecnología. Aquí podrá probar, experimentar y comprender.

Inatura

Casa del Arte de Bregenz

Las visitas interactivas, los talleres creativos como "Arte infantil" y la KUB ArtClass para jóvenes estimulan tu imaginación y te invitan a ser creativo.

Centro de educación artística
Viaje virtualmente a la época imperial y dirija una orquesta

Viena

Emprenda un viaje virtual a través del tiempo en Time Travel Vienna o sumérjase en el esplendor imperial del Hofburg con los Apartamentos Imperiales y el Museo Sisi. La historia cobra vida en el Palacio de Schönbrunn con RV.
A los amantes de los animales les encantará la Casa del Mar, mientras que a los aficionados a la música les encantará la interactiva Casa de la Música. La Ópera Popular ofrece espectáculos mágicos para niños, y podrá descubrir las maravillas de la naturaleza en el Museo de Historia Natural.

Viaje en el tiempo por Viena

Vive la historia de Viena de forma virtual. En la histórica Habsburgergasse, disfruta de cine 5D, la Habsburg Show y un paseo en coche de caballos.

Viaje en el tiempo por la historia

Museo Sisi

Descubra la vida de una emperatriz fascinante Objetos originales, su dormitorio y su cuarto de baño le permitirán adentrarse en el mundo de Sisi.

Museo Sisi

Pisos imperiales en el Museo Sisi

En el Hofburg vienés podrá admirar las magníficas estancias, como el estudio de Francisco José y la sala de estar, el dormitorio y el cuarto de baño de Sisi.

Apartamentos imperiales

Palacio de Schönbrunn VR

Sumérjase en mundos virtuales, descubra tiempos pasados y experimente la vida imperial de cerca y de forma interactiva.

Palacio de Schönbrunn VR

Casa del mar

El fascinante mundo submarino, tiburones, peces tropicales de colores y una casa tropical con pájaros que vuelan libres harán que su visita sea inolvidable

Casa del mar

Casa de la Música

Descubra un mundo sonoro interactivo, escuche emocionantes historias sobre compositores y sonidos y deje que sus hijos dirijan ellos mismos una orquesta

Casa de la música para niños

Ópera Popular

Con óperas, cuentos de hadas y aventuras musicales aptas para niños, la visita al teatro se convierte en un momento inolvidable.

La Ópera Popular - público infantil

Museo de Historia Natural

Descubre dinosaurios, gemas brillantes y los secretos de la naturaleza. Las estaciones interactivas hacen que la visita sea una aventura para los niños.

NHM para niños y familias

