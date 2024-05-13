No es famosa, pero es espectacular Cascada de Golling

Las cascadas alpinas resultan fascinantes por la mezcla de agua fresca, aire puro y magníficos bosques y vegetación. Puedes quedarte cerca de ellas, respirar y recargar las pilas.

Si quiere visitar una cascada impresionante un poco alejada de los caminos trillados, le recomendamos la cascada de Cascada de Golling en el SalzburgerLand es muy recomendable. Es una de las más altas de Austria. Las caudalosas aguas del arroyo Schwarzenbach se precipitan más de 76 metros en las profundidades, creando un espectáculo impresionante. Se puede contemplar desde varios ángulos en la escalera que lleva a la cima. Si se le dan bien los pies, no querrá perderse la extensa excursión por el bosque hasta el nacimiento del Schwarzenbach.

Sugerencia: desde el Puente del Arco Iris se disfruta de una magnífica vista de la Cascada Gollinger y del fantástico entorno natural - ducha suave incluida.