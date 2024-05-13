Descubre Austria: Los 11 secretos imperdibles
Introduction
Si te embarcas en un viaje autoorganizado por Austria, descubrirás un lado desconocido del país. Entre los majestuosos picos de los Alpes en Vorarlberg y las suaves colinas del Burgenland, te esperan sorpresas que van más allá de los típicos destinos turísticos.
Once rincones escondidos guardan sus propias historias únicas: auténticas, intactas y muchas veces conocidas solo por los locales. Estos lugares especiales son verdaderos secretos para quienes desean explorar y conocer el corazón de Austria por su cuenta.
Villgratental
Los amantes del Villgratental en el Tirol Oriental es uno de los paisajes naturales y culturales más vírgenes de los Alpes. Magníficas casas de madera se asientan entronizadas en prados de montaña que se elevan abruptamente, pintorescos conjuntos de cabañas alpinas anidan en el paisaje. Los agricultores de montaña siguen explotando aquí sus granjas como hace siglos: con mucho trabajo manual y en armonía con la naturaleza.
Como uno de los 21 Pueblos de montaña el valle ofrece una experiencia natural especial: desde las cumbres de los montes Villgrater, la vista se extiende hasta los imponentes gigantes Großglockner y Großvenediger y hasta los Dolomitas. Ya se trate de senderismo, montañismo o esquí de travesía, aquí todavía se puede encontrar la tranquilidad y la naturaleza virgen que hace tiempo se ha perdido en otros lugares.
¿Sabía que ...
... en los alojamientos familiares y de los agricultores de montaña podrás degustar productos regionales directamente de la montaña, desde albóndigas caseras hasta sabrosos quesos alpinos.
Rattenberg: la ciudad del cristal
Callejuelas serpenteantes, encanto medieval, vistas fantásticas: Rattenberg en Tirol la ciudad más pequeña de Austria, con sólo 460 habitantes, es un auténtico joyero. Si pasea junto a las fachadas históricas, llegará automáticamente a la Fábrica de vidrio que le ha valido a Rattenberg el sobrenombre de "ciudad del vidrio". Hábiles sopladores, cortadores, pintores y grabadores de vidrio fabrican aquí objetos únicos, e incluso puede verlos trabajar. Por la noche le espera otro espectáculo cultural: el Schlossbergspiele ofrece desde hace 60 años un excelente teatro de aficionados en verano.
¿Sabía que ...
... el nombre "Rattenberg" no tiene absolutamente nada que ver con los descarados roedores? Procede de la familia bávara de los Rapton, que gobernó aquí a principios de la Edad Media.
Cascada de Golling
Las cascadas alpinas resultan fascinantes por la mezcla de agua fresca, aire puro y magníficos bosques y vegetación. Puedes quedarte cerca de ellas, respirar y recargar las pilas.
Si quiere visitar una cascada impresionante un poco alejada de los caminos trillados, le recomendamos la cascada de Cascada de Golling en el SalzburgerLand es muy recomendable. Es una de las más altas de Austria. Las caudalosas aguas del arroyo Schwarzenbach se precipitan más de 76 metros en las profundidades, creando un espectáculo impresionante. Se puede contemplar desde varios ángulos en la escalera que lleva a la cima. Si se le dan bien los pies, no querrá perderse la extensa excursión por el bosque hasta el nacimiento del Schwarzenbach.
Sugerencia: desde el Puente del Arco Iris se disfruta de una magnífica vista de la Cascada Gollinger y del fantástico entorno natural - ducha suave incluida.
¿Sabía que ...
...las cascadas tienen un efecto curativo? Los estudios demuestran que pasar tiempo cerca de una cascada puede aliviar las alergias y el asma en particular.
Artistas:centro de la ciudad de Gmünd
Una pequeña ciudad que se ha dedicado de lleno al arte: En las casas medievales de Gmünden Carintia los artistas locales mantienen abiertas las puertas de sus estudios y galerías durante todo el año. Lo mejor es seguir a un guía de arte que sabe mucho sobre la historia y la cultura de la ciudad. Y seguro que te toparás con la Galería de la Torre de la Ciudad donde se presentan regularmente exposiciones de artistas de alto nivel y renombre internacional. Turner y Matisse son sólo dos de los muchos grandes nombres. En apasionante contraste: el jardín de esculturas de Fritz Russ. No querrás perdértelo.
¿Sabía que ...
... cada agosto en Gmünd, 100 importantes artistas exponen sus obras en el mercado de arte y artesanía de dos días de duración? Un jurado de expertos da su aprobación y se asegura de que sólo se ofrezca artesanía profesional de producción propia.
Yeguada Piber Lipizzaner
Piaffe, passage, capriole - si alguna vez ha visto una demostración en la Escuela Española de Equitación en Viena estará familiarizado con las lecciones de la alta escuela de equitación clásica, perfectamente presentadas por los nobles sementales Lipizzaner. Sin embargo, antes de que los "caballos grises imperiales" comiencen su exigente entrenamiento, pasan los primeros años de su vida en Estiria Occidental. En la yeguada Yeguada Lipizzana Piber rodeados de vegetación, nacen y se preparan para las actuaciones en la Escuela Española de Equitación. Cualquiera que observe a los jóvenes animales mientras corren por los pastos ondulados de verano quedará asombrado: Su pelaje, más tarde blanco como la nieve, sigue siendo negro, gris o marrón cuando son jóvenes.
Piber es también el "hogar de retiro" de los sementales que antes entusiasmaban a miles de visitantes de la Escuela Española de Equitación de Viena.
¿Sabía que ...
... los Lipizzanos de la Yeguada Piber pueden reconocerse por una marca? la "P" del muslo izquierdo significa "Piber".
Schlögener Schlinge
Es un verdadero espectáculo de la naturaleza que el Danubio en Schlögen en Alta Austria ofrece: El río, que durante siglos esquivó el suelo granítico, formó aquí dos grandes promontorios. Hoy fluye alrededor de ellos en un gran bucle, cambiando de dirección dos veces. Este fenómeno se puede observar muy bien desde arriba: La maravillosa "Vista de Schlögen" se abre tras una corta caminata.
¿Sabías que ...
... el Schlögener Schlinge en la ruta de senderismo del Ruta de senderismo Donausteig se encuentra? La popular ruta discurre entre Passau y Grein y permite incluso a los excursionistas menos entrenados olvidar todos sus esfuerzos: Las diversas vistas del Danubio son simplemente magníficas.
Torre de la ciudad de Enns
Enns en el Danubio en Alta Austria puede presumir de ser la ciudad más antigua de Austria: obtuvo la carta puebla en 1212. Su monumento más emblemático es la Torre de la ciudad que requiere cierta resistencia para subir, pero recompensa con una vista espectacular. Desde la galería de la torre de vigilancia y alarma contra incendios, construida en el siglo XVI, disfrutarás de una vista espectacular del pintoresco centro de la ciudad. Las casas renacentistas y barrocas, cuidadosamente restauradas, lucen fachadas encantadoras y amplios patios, todo protegido por la antigua muralla medieval.
Mientras subes a la cima de la torre, no solo encontrarás el histórico mecanismo del reloj y el campanario. Si necesitas un descanso tras los primeros 71 escalones, te espera una sorpresa única: una habitación de hotel singular con una enorme cama cuadrada, ideal para relajarte en un ambiente especial.
¿Sabía que ...
... el guardián de la torre de la ciudad tenía que gritar "¡Ho!" tres veces cada cuarto de hora desde los cuatro lados de la torre? Así sabían los ciudadanos que no se veía fuego por ninguna parte.
Abadía de Altenburg
la "joya barroca del Waldviertel" es la Abadía benedictina de Altenburg en Baja Austria. No es de extrañar, ya que su impresionante fachada barroca es una verdadera joya. En el interior, numerosos frescos fueron creados por el célebre pintor barroco austríaco Paul Troger. Si bajas los escalones de piedra hasta el sótano, descubrirás un segundo complejo monástico, esta vez de la Edad Media, con una sala capitular y un claustro. Una oportunidad única para comparar de cerca dos monasterios de épocas distintas.
¿Sabías que ...
... la abadía de Altenburg cultiva viñedos en la región de Weinviertel desde hace más de 250 años? Aquí se elaboran vinos finos de las variedades blancas Grüner Veltliner y Chardonnay, así como de las variedades tintas Blauer Zweigelt y Merlot.
Iglesia de San Miguel con cripta
Es una de las iglesias más antiguas de Viena y, sin embargo, alberga muchos secretos: la Iglesia de San Miguel cuyos componentes románicos tardíos datan del siglo XIII, se asienta majestuosa en la plaza del mismo nombre junto al Palacio de Hofburg. Aquí, donde antaño vivían colonos romanos, se construyó la iglesia en 1791 Mozart la última obra de Mozart, el famoso Réquiem, se estrenó aquí en 1791 como parte de las celebraciones de su funeral.
Pero lo realmente extraordinario se esconde bajo tierra: las catacumbas de la iglesia albergan a unos 4.000 difuntos que fueron enterrados aquí entre 1631 y 1784. Aún hoy, cientos de ataúdes pintados y cadáveres momificados dan testimonio de la vida y la muerte en la antigua Viena.
¿Sabías que ...
... los muertos se momificaban de forma natural en la cripta de la iglesia de San Miguel? Gracias a la temperatura constante y a la circulación de aire en las catacumbas, algunos de los difuntos conservan sus ropas barrocas originales e incluso sus pelucas: una visión única de la moda de los siglos XVII y XVIII.
Palacio de Laxenburgo
Un maravilloso pabellón de caza, un lugar maravilloso para relajarse y desconectar: no muy lejos de Viena rodeado de extensos prados y bosques Castillo de Laxenburg. Construido en su día como castillo medieval, los gobernantes de la dinastía de los Dinastía de los Habsburgo gustaban de retirarse aquí. Incluso a la emperatriz María Teresa le gustaba pasar temporadas en Laxenburgo, en la Baja Austria. El señorial parque del palacio, con sus nudosos árboles centenarios, es uno de los jardines paisajísticos más importantes de Europa. También merece la pena visitar el enorme estanque del palacio, donde los patinadores sobre hielo se divierten en invierno cuando las temperaturas son bajo cero.
¿Sabías que ...
...el palacio de Laxenburgo fue el lugar donde el emperador Francisco José y Sisi pasaron su luna de miel? Los recién casados disfrutaron juntos de paseos en barca por el estanque del palacio y de largos paseos por el parque.
Parque Natural de Geschriebenstein-Írottkö
En el punto más alto de Burgenland los 884 metros de altura del Geschriebenstein se encuentran dos países y dos culturas. El Parque Natural de Geschriebenstein-Írottkö combina el patrimonio natural austriaco y húngaro para crear un paraíso único para el senderismo.Extensos hayedos, prados de montaña llenos de vida y páramos forestales ocultos dan forma a este paisaje, que en otoño se convierte en un vibrante mar de colores.
El emblema del parque es la imponente torre de observación del Geschriebenstein. Desde su plataforma, disfrutarás de vistas que se extienden desde las suaves colinas de Burgenland hasta las llanuras húngaras. Si decides explorar la región a pie, encontrarás senderos bien señalizados que te llevarán a través de un paisaje cultural lleno de historia: bodegas centenarias, huertos tradicionales y encantadores viñedos te esperan.
¿Sabías que ...
... el Geschriebenstein no sólo es la montaña más alta de Burgenland, sino también una de las pocas montañas de Europa con una frontera nacional a lo largo de su cima? La torre mirador se encuentra exactamente en la frontera entre Austria y Hungría, por lo que se puede pasar de un país a otro en un solo paso.