Ski de fond en Autriche

Les montagnes et vallées d’Autriche sont l’endroit rêvé pour pratiquer le ski de fond et savourer les splendides paysages enneigés.

Le sport d'endurance rencontre la nature

Des milliers de cristaux de glace scintillent sur la vaste étendue de neige, tandis que chaque respiration crée de petits nuages de vapeur dans l'air. Les pensées deviennent alors aussi claires et calmes que l'air hivernal que l'on respire profondément et régulièrement. Les seuls bruits sont le crissement de la neige sous les skis et le bruissement du vent dans les arbres. Les skieurs de fond glissent presque silencieusement à travers le paysage hivernal isolé, découvrant des vallées qui leur sont habituellement inaccessibles.

Ski de fond au cœur de la nature enneigée

Faire du ski de fond jusqu'au printemps ? C'est possible sur de nombreuses pistes d'altitude dans les régions alpines d'Autriche. Ces pistes, souvent situées au cœur de paysages montagneux époustouflants, ne sont qu'à quelques pas des hôtels. Prenez par exemple les pistes de ski de fond de Sportgastein, parmi les plus belles d'Autriche. Ici, vous approchez progressivement une multitude de sommets culminant à plus de 3 000 mètres. Le fond de la vallée, qui fait partie du parc national de Hohe Tauern, est recouvert d'un épais manteau de neige tout l'hiver, qui persiste jusqu'au printemps grâce à son altitude de 1 600 mètres.

Et si vous souhaitez vous accorder une journée de repos loin des pistes, vous pourrez profiter du fantastique panorama montagneux depuis les sentiers de randonnée hivernale pittoresques.