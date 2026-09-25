Vacances aventure
Autriche, terrain de jeu pour sensations fortes
Introduction
Ici, l'aventure ne se mesure pas en kilomètres, mais en sensations. Sauter dans le vide, grimper vers des sommets vertigineux, se laisser porter — ou emporter — par l'eau : bienvenue dans les vacances aventure façon autrichienne. Survolez les gorges en tyrolienne, lancez-vous en parachute au-dessus des panoramas alpins, ou affrontez les rapides et les lacs de montagne en rafting, canyoning ou wakeboard. Suivez votre curiosité, laissez parler votre audace.
Tyrolienne et Flying Fox
Survoler des gorges profondes, des rivières ou la canopée : ces parcours de tyrolienne à grande vitesse allient montée d'adrénaline et paysages à couper le souffle. Idéal pour les amateurs de sensations fortes qui veulent découvrir les paysages autrichiens sous un angle totalement inédit.
Roche, concentration et liberté
Aventures aquatiques : brutes, intenses et puissantes
Saut en parachute
Carinthie
Basse-Autriche
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Styrie
Tyrol