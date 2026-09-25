Escalade, tyrolienne, rafting, VTT… laissez l'adrénaline prendre le dessus

Ici, l'aventure ne se mesure pas en kilomètres, mais en sensations. Sauter dans le vide, grimper vers des sommets vertigineux, se laisser porter — ou emporter — par l'eau : bienvenue dans les vacances aventure façon autrichienne. Survolez les gorges en tyrolienne, lancez-vous en parachute au-dessus des panoramas alpins, ou affrontez les rapides et les lacs de montagne en rafting, canyoning ou wakeboard. Suivez votre curiosité, laissez parler votre audace.