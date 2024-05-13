Plongée dans les plus beaux lacs d'Autriche
Faune abondante, mondes sous-marins mystérieux et spots de plongée insolites
Sous la surface, le décor est féerique : arbres submergés, nénuphars flottants, roches abruptes et épaves baignées de lumière. Turquoise ou vert émeraude selon la profondeur, l’eau semble vibrer. Chaque plongée est une pause, un instant suspendu, où la faune s’invite discrètement : un brochet glisse, une écrevisse surgit, un nuage de poissons passe.
Plonger dans les eaux autrichiennes, c’est vivre une expérience marquante. La qualité exceptionnelle des lacs offre une visibilité remarquable et un écosystème préservé. Pour les plus curieux, des aventures inattendues comme la plongée sur épave, sous glace ou de nuit viennent enrichir l’exploration.
Expériences sous-marines exceptionnelles en Autriche
Plongée dans les lacs de montagne du Tyrol
Lac Lechausee
Le lac Lechausee, dans le district de Reutte, offre aux plongeurs une visibilité de 20 mètres, des eaux peu profondes et des paysages sous-marins captivants.
Lac Blindsee
Une eau de source pure alimente ce lac de montagne aux reflets turquoise. Dans ses eaux, on peut observer des sandres se reposant sur des troncs immergés.
Lacs Fernsteinsee et Samaranger See
Parmi les joyaux des Alpes, ces deux lacs cristallins se distinguent par leur pureté rare. Ils figurent parmi les spots de plongée les plus prisés d’Autriche.
Lac Achensee
Entre les montagnes du Karwendel et du Rofan s’étend le plus vaste lac du Tyrol. Dans ses eaux fraîches, un parcours sous-marin captivant attend les explorateurs.
Lac Plansee
C’est une plongée qui remonte le temps : au fond, une calèche, un vieux traîneau et un chariot de foin dorment dans le silence de l’eau.
Sites de plongée exceptionnels dans la région de Salzbourg
Lac Fuschlsee
À quelques pas de Salzbourg, ce lac du Salzkammergut est riche en vie aquatique, avec poissons, anguilles et crustacés. Le meilleur accès se trouve à Fuschl.
Lac Wolfgangsee
La paroi du Falkenstein plonge à pic sur 120 mètres avant de se prolonger de 90 mètres sous l’eau. Le site de plongée Franzosenschanze est le point d’entrée idéal.
Écoles de plongée dans la région de Salzbourg
Tauchstation Wolfgangsee
Plongée et snorkeling, également accessible aux personnes en situation de handicap sur demande.
Dive2 Attersee
École de plongée, location et vente de matériel.
École de plongée de Zell am See
Plongée sous-marine et plongées accompagnées.
Joe‘s Wassersportcenter
Baptêmes de plongée, cours de plongée avec tuba et plongées spécialisées.
Plongée dans les plus beaux lacs de Carinthie
Lac Klopeiner See
Le lac le plus chaud d’Autriche est réputé pour sa forte population de silures nocturnes. Deux pirogues datant de l’époque romaine en constituent le joyau historique.
Lac Ossiacher See
Au pied du Gerlitzen, qui culmine à 1 900 mètres, le lac Ossiacher abrite une grande diversité de poissons, dont le silure, pouvant atteindre deux mètres.
Lac Wörthersee
Le plus grand lac de Carinthie abrite un monde sous-marin foisonnant, entre forêts de nénuphars, characées délicates et jungles de myriophylles.
Écoles de plongée en Carinthie
Tauchshop Klagenfurt
Environ 20 professionnels de la plongée, excursions pour les familles et les enfants sur tous les lacs de Carinthie.
PADI-Tauchschule Millstatt
Plongées encadrées et initiations, avec équipement adapté pour adultes et enfants dès 10 ans.
Diving Weissensee
Cours d’initiation, plongées pour niveaux avancés et exploration sous glace en hiver.
Sites de plongée remarquables en Styrie
Lac Altausseer See
Ce lac pittoresque du Salzkammergut, profond de 72 mètres, abrite une vie sous-marine variée, avec notamment des characées et de vieux bateaux à rames engloutis.
Sites de plongée passionnants en Haute-Autriche
Lac Traunsee
Le plus profond lac d’Autriche (191 m) séduit par ses spots de plongée singuliers : l’Île de l’Amour, la Madone Noire ou encore la paroi du Lion.
Lac Attersee
Avec une eau de qualité potable, jusqu’à 25 mètres de visibilité, plusieurs centres de plongée et de nombreuses épaves, ce site est un lieu prisé des plongeurs.
Écoles de plongée en Haute-Autriche
Adventure Diving Traunsee
Plongée pour tous les niveaux avec des excursions dans les lacs du Salzkammergut.
Tauchcenter Dachstein-Salzkammergut
Plongées sous-marines, plongées en bateau et excursions de plongée.
Tauchschule Koralle Mondsee
Plongée toute l'année, cours d'initiation et brevet de plongée.
Plongée en Basse-Autriche
Lac Lunzer See
Situé au cœur d’une région boisée, ce lac de montagne dévoile un écosystème subaquatique unique, avec jusqu’à 15 mètres de visibilité et des poissons alpins.
Les plus beaux lacs de baignade d'Autriche
Souvenirs des profondeurs
Jouez avec la lumière : privilégiez la lumière naturelle quand elle est suffisante ; utilisez un flash pour les plongées profondes ou en eau trouble.
Réglages de l’appareil : optez pour une sensibilité ISO élevée et une vitesse d’obturation rapide afin de figer les mouvements et éviter les flous.
Objectif grand angle : idéal pour capturer l’ensemble d’un paysage sous-marin ou s’approcher sans déranger.
Soignez la composition : variez les angles, travaillez vos cadrages et assurez une bonne mise au point pour des images dynamiques.
Respectez la faune : observez sans perturber. Gardez vos distances pour ne pas influencer le comportement des animaux.
Les lacs de baignade sont des habitats précieux pour la faune et la flore.
Respectez les zones protégées.
N’utilisez que les berges autorisées pour la baignade et la plongée.
Ne laissez aucun déchet derrière vous.
N’utilisez pas le lac comme des toilettes.
Ne nourrissez ni les poissons ni les oiseaux aquatiques : les restes alimentaires déséquilibrent l’écosystème.
Laissez bien pénétrer la crème solaire avant de vous baigner : le film gras pollue la surface de l’eau.