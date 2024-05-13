Plongée dans les plus beaux lacs d'Autriche
Faune abondante, mondes sous-marins mystérieux et spots de plongée insolites

Sous l’eau, un souffle de liberté : en un battement de palme, plongez dans un univers fascinant. En Autriche, des sites d’exception aux eaux limpides vous attendent.

Sous la surface, le décor est féerique : arbres submergés, nénuphars flottants, roches abruptes et épaves baignées de lumière. Turquoise ou vert émeraude selon la profondeur, l’eau semble vibrer. Chaque plongée est une pause, un instant suspendu, où la faune s’invite discrètement : un brochet glisse, une écrevisse surgit, un nuage de poissons passe.

Plonger dans les eaux autrichiennes, c’est vivre une expérience marquante. La qualité exceptionnelle des lacs offre une visibilité remarquable et un écosystème préservé. Pour les plus curieux, des aventures inattendues comme la plongée sur épave, sous glace ou de nuit viennent enrichir l’exploration.

Expériences sous-marines exceptionnelles en Autriche

Plongée en rivière dans les cascades de Gimbach

Plongée sous la glace du lac Weissensee

BMW Dixi : une épave de voilier à explorer en plongée

Plongée sous glace au lac Neufelder

Traunfall : immersion dans les eaux en mouvement

Plongée en apnée dans l'Attersee

Plongée nocturne à Vienne : le mystère en eaux troubles

Plongée dans les lacs de montagne du Tyrol

Lac Lechausee

Le lac Lechausee, dans le district de Reutte, offre aux plongeurs une visibilité de 20 mètres, des eaux peu profondes et des paysages sous-marins captivants.

Lechausee

Lac Blindsee

Une eau de source pure alimente ce lac de montagne aux reflets turquoise. Dans ses eaux, on peut observer des sandres se reposant sur des troncs immergés.

Blindsee

Lacs Fernsteinsee et Samaranger See

Parmi les joyaux des Alpes, ces deux lacs cristallins se distinguent par leur pureté rare. Ils figurent parmi les spots de plongée les plus prisés d’Autriche.

Fernsteinsee et Samaranger See

Lac Achensee

Entre les montagnes du Karwendel et du Rofan s’étend le plus vaste lac du Tyrol. Dans ses eaux fraîches, un parcours sous-marin captivant attend les explorateurs.

Achensee

Lac Plansee

C’est une plongée qui remonte le temps : au fond, une calèche, un vieux traîneau et un chariot de foin dorment dans le silence de l’eau.

Plansee

École de plongée au Tyrol

Que ce soit pour l’apprentissage, le matériel, l’entretien ou des plongées en milieu extrême, cette école bénéficie de 40 ans de savoir-faire dans le monde subaquatique.

École de plongée

Sites de plongée exceptionnels dans la région de Salzbourg

Lac Fuschlsee

À quelques pas de Salzbourg, ce lac du Salzkammergut est riche en vie aquatique, avec poissons, anguilles et crustacés. Le meilleur accès se trouve à Fuschl.

Fuschlsee

Lac Wolfgangsee

La paroi du Falkenstein plonge à pic sur 120 mètres avant de se prolonger de 90 mètres sous l’eau. Le site de plongée Franzosenschanze est le point d’entrée idéal.

Wolfgangsee

Lac Zeller See

Apprécié pour la richesse de sa faune aquatique et son panorama alpin, avec une vue imprenable sur le glacier du Kitzsteinhorn.

Zeller See

Écoles de plongée dans la région de Salzbourg

Tauchstation Wolfgangsee

Plongée et snorkeling, également accessible aux personnes en situation de handicap sur demande.

Tauchstation Wolfgangsee

Dive2 Attersee

École de plongée, location et vente de matériel.

Dive2 Attersee

École de plongée de Zell am See

Plongée sous-marine et plongées accompagnées.

Tauchschule Zell am See

Joe‘s Wassersportcenter

Baptêmes de plongée, cours de plongée avec tuba et plongées spécialisées.

Joe‘s Wassersportcenter

Plongée dans les plus beaux lacs de Carinthie

Lac Klopeiner See

Le lac le plus chaud d’Autriche est réputé pour sa forte population de silures nocturnes. Deux pirogues datant de l’époque romaine en constituent le joyau historique.

Klopeiner See

Lac Ossiacher See

Au pied du Gerlitzen, qui culmine à 1 900 mètres, le lac Ossiacher abrite une grande diversité de poissons, dont le silure, pouvant atteindre deux mètres.

Ossiacher See

Lac Wörthersee

Le plus grand lac de Carinthie abrite un monde sous-marin foisonnant, entre forêts de nénuphars, characées délicates et jungles de myriophylles.

Wörthersee

Lac Weissensee

Parmi les plus beaux spots alpins, ce site séduit par la clarté de ses eaux et sa faune variée. L’hiver, la plongée sous glace y ajoute une touche d’adrénaline.

Weissensee

Écoles de plongée en Carinthie

Tauchshop Klagenfurt

Environ 20 professionnels de la plongée, excursions pour les familles et les enfants sur tous les lacs de Carinthie.

Tauchshop Klagenfurt

PADI-Tauchschule Millstatt

Plongées encadrées et initiations, avec équipement adapté pour adultes et enfants dès 10 ans.

PADI-Tauchschule Millstatt

Diving Weissensee

Cours d’initiation, plongées pour niveaux avancés et exploration sous glace en hiver.

Diving Weissensee

Sites de plongée remarquables en Styrie

Lac Altausseer See

Ce lac pittoresque du Salzkammergut, profond de 72 mètres, abrite une vie sous-marine variée, avec notamment des characées et de vieux bateaux à rames engloutis.

Altausseer See

Lac Grundlsee

Cette région compte parmi les plus beaux sites de plongée d’Europe, alternant falaises vertigineuses et zones peu profondes riches en poissons.

Grundlsee

Sites de plongée passionnants en Haute-Autriche

Lac Traunsee

Le plus profond lac d’Autriche (191 m) séduit par ses spots de plongée singuliers : l’Île de l’Amour, la Madone Noire ou encore la paroi du Lion.

Traunsee

Lac Attersee

Avec une eau de qualité potable, jusqu’à 25 mètres de visibilité, plusieurs centres de plongée et de nombreuses épaves, ce site est un lieu prisé des plongeurs.

Attersee

Lac Mondsee

Les berges regorgent de formations rocheuses fascinantes et d’une vie aquatique riche. La plongée est strictement interdite autour des sites classés UNESCO.

Mondsee

Écoles de plongée en Haute-Autriche

Adventure Diving Traunsee

Plongée pour tous les niveaux avec des excursions dans les lacs du Salzkammergut.

Adventure Diving Traunsee

Tauchcenter Dachstein-Salzkammergut

Plongées sous-marines, plongées en bateau et excursions de plongée.

Tauchcenter Dachstein-Salzkammergut

Tauchschule Koralle Mondsee

Plongée toute l'année, cours d'initiation et brevet de plongée.

Tauchschule Koralle Mondsee

Plongée en Basse-Autriche

Lac Lunzer See

Situé au cœur d’une région boisée, ce lac de montagne dévoile un écosystème subaquatique unique, avec jusqu’à 15 mètres de visibilité et des poissons alpins.

Lunzer See

Lac Erlauf See

Des eaux limpides, une faune impressionnante avec de gros brochets et des décors aquatiques variés : la zone de plongée s’étire de la Styrie jusqu’à la Basse-Autriche.

Erlauf See

Les plus beaux lacs de baignade d'Autriche

Lac de Constance

La région du Vorarlberg, au bord du lac de Constance, unit avec finesse modernité citadine et charme naturel.

Lac de Constance

Souvenirs des profondeurs

Conseils pour réussir vos photos sous-marines

  • Jouez avec la lumière : privilégiez la lumière naturelle quand elle est suffisante ; utilisez un flash pour les plongées profondes ou en eau trouble.

  • Réglages de l’appareil : optez pour une sensibilité ISO élevée et une vitesse d’obturation rapide afin de figer les mouvements et éviter les flous.

  • Objectif grand angle : idéal pour capturer l’ensemble d’un paysage sous-marin ou s’approcher sans déranger.

  • Soignez la composition : variez les angles, travaillez vos cadrages et assurez une bonne mise au point pour des images dynamiques.

  • Respectez la faune : observez sans perturber. Gardez vos distances pour ne pas influencer le comportement des animaux.

Comment maintenir les lacs de baignade propres et sains ?

Les lacs de baignade sont des habitats précieux pour la faune et la flore.

  • Respectez les zones protégées.

  • N’utilisez que les berges autorisées pour la baignade et la plongée.

  • Ne laissez aucun déchet derrière vous.

  • N’utilisez pas le lac comme des toilettes.

  • Ne nourrissez ni les poissons ni les oiseaux aquatiques : les restes alimentaires déséquilibrent l’écosystème.

  • Laissez bien pénétrer la crème solaire avant de vous baigner : le film gras pollue la surface de l’eau.

Voyager durablement

Cela pourrait également vous intéresser

Découvrez le meilleur de l'Autriche