Un plongeon dans le passé Maria Alm

La commune de Maria Alm , idéalement située à 802 mètres d’altitude dans le land de Salzbourg, est encerclée par un impressionnant décor alpin. Les bâtiments des siècles passés et le clocher de l’église de pèlerinage façonnent le portrait de ce village de montagne. Dans l’imposant panorama du Hochkönig, un univers fascinant s’ouvre au vacanciers en quête de détente et d’activités sportives loin de l’agitation. Le domaine skiable du Hochkönig compte 120 kilomètres de pistes et 34 remontées mécaniques et offre ainsi un terrain varié aux amateurs de ski et de snow. Depuis les descentes larges adaptées aux familles jusqu’aux pistes exigeantes pour les plus avancés, il y en a pour tous les goûts. Le domaine fait partie de Ski amadé , le plus grand ensemble de domaines skiables d’Autriche, qui donne accès à un total de 760 kilomètres de pistes.