Le top 5 des cafés viennois traditionnels à Vienne

Café Hawelka

Point de rencontre très prisé des artistes et écrivains d’hier et aujourd’hui, le Café Hawelka a conservé son charme d’antan. Fondé en 1939 par Leopold Hawelka et son épouse Josefine, et quasiment jamais rénové depuis, il a conservé sa réputation de café cosy et bohème. Véritable café d’artiste, il a accueilli dans ses murs des noms prestigieux tels que ceux d’Arthur Miller, Elias Canetti, Andy Warhol, Friedensreich Hundertwasser ou encore Ernst Fuchs. Tous ont certainement goûté un jour les fameuses Buchteln (boulettes de levure sucrées, le plus souvent fourrées aux prunes, à déguster chaudes), mais aussi les autres plats et pâtisseries à la carte.