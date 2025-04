Eine Reise zu Wein und Architektur Weinkultur trifft Weinarchitektur

Die Wege zum Wein führen im Burgenland einerseits zu lauschigen Kellergassen mit traditionellen Winzerhäusern und andererseits zu moderner Weinarchitektur mit innovativen Schau- und Verkostungsräumen. Für Weinliebhaber ein Paradies. Diese Vielfalt des Ambientes spiegelt sich auch im Glas wider. Unter dem Einfluss des kontinental-heißen pannonischen Klimas wachsen im östlichsten Bundesland neben komplexen Weißweinen außergewöhnliche Süßweine und mitunter auch die körperreichsten Rotweine Österreichs. Die ursprünglichste und nicht veredelte Sorte ist der Uhudler. Diese Rebsorte reift an den Hängen des Südburgenlandes heran und ist als besonderes Kulturgut ein Markenzeichen für das Land. Sie hat ein feines Beerenaroma – ähnlich jenem von Erdbeeren oder auch Himbeeren.

Moderner Baukult bei Burgenlands Winzern

Es war die junge Generation der Weinmacher, die sich entschloss, nach Lehr- und Wanderjahren in den Weinbaugebieten der Welt hier im Burgenland Neues zu schaffen. Sie übernahmen die väterlichen Betriebe und setzten neue qualitative Maßstäbe – nicht nur in der Weinproduktion, sondern auch in der Architektur.

Einer der ersten war Leo Hillinger, der 2001 in Jois am Neusiedler See seinen futuristischen Schauraum von Architekten errichten ließ und damit unter anderem den modernen Bauboom auslöste. Sein Anliegen war damals wie heute, die Entstehungsgeschichte des Weines vom Weingarten bis in den Weinkeller transparent zu machen und Weinliebhaber:innen in fein gestalteten Verkostungsräumen dafür zu begeistern.

Mittlerweile sind einige Jahre vergangen, aber die burgenländischen Winzer verfolgen weiterhin selbstbewusst ihren Weg. Sie sorgen für ein modernes Auftreten ihrer Weingüter –mit Bekenntnis zur Tradition, aber in Verbindung mit zeitgemäßer Ästhetik.