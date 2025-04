Les habitant·e·s du Burgenland profitent du versant ensoleillé, grâce à un climat doux qui influence leur cuisine, leur vin et leur accueil chaleureux.

La cuisine du Burgenland

Quand on évoque la cuisine du Burgenland, le mot « pannonien » s’impose naturellement. Parmi les plats incontournables, la « soupe de poisson pannonienne », relevée au paprika et garnie de sandre ou de silure du lac de Neusiedl, témoigne du climat unique de cette région. La plaine pannonienne, avec son soleil généreux, ses étés chauds et secs, fait éclore des trésors : bœufs des steppes, cochons Mangalitza, oies d’élevage, mais aussi poivrons, tomates et piments. Un véritable paradis pour les chef·fe·s qui revisitent les recettes traditionnelles avec des produits de leur terroir.

Les rouges puissants, comme le Blaufränkisch, capturent l’intensité de ce soleil et brillent dans les verres, grâce au savoir-faire des vigneron·ne·s du Mittelburgenland. Dans les auberges et « Buschenschenken », les hôtes vous font découvrir les saveurs authentiques de la région. Du nord au sud, le Burgenland invite à vivre et à savourer la vie du côté ensoleillé.