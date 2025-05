Bureaux de poste

Avec environ 400 bureaux de poste et 1 300 partenaires postaux en Autriche, trouvez la boîte aux lettres ou le bureau de poste le plus proche et consultez les horaires d'ouverture grâce au localisateur d'agences.

En dehors des heures d'ouverture, les clients de la zone libre-service peuvent utiliser le service postal 24h/24 pour envoyer et recevoir du courrier. Les tarifs varient en fonction du format et du poids.