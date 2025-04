Le Tyrol

Les Tyroliens en sont convaincus : le bonheur réside dans les montagnes. Action, adrénaline et vitesse sont au programme avec des sports comme le snowkite, l’airboard, le snowtubing et le snowfen. En plus du ski, snowboard et ski de fond, ces nouvelles activités attirent de plus en plus. Ce n’est pas étonnant, puisque le Tyrol, entouré des Alpes et abritant une partie du Grossglockner, le plus haut sommet d’Autriche, est un véritable paradis pour les amateurs de sensations fortes.