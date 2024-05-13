Se ressourcer en forêt : l’appel de la nature autrichienne

Le Shinrin-yoku, ou « bain de forêt », est une méthode de soin naturelle venue du Japon. Il s’agit d’une marche consciente en forêt, qui favorise le bien-être. Les arbres libèrent des terpènes – des composés végétaux capables de renforcer le système immunitaire, de réduire le stress et d’apaiser l’esprit.



Comment pratiquer le bain de forêt ?

Respirer profondément, ressentir la nature avec tous ses sens, et laisser les pensées s’apaiser. Sans hâte, sans distraction. Écouter le vent dans les feuilles, sentir la mousse sous ses pas, observer les nuances de vert, respirer le parfum du sol. Cette immersion vivante du corps et de l’esprit aide à se régénérer et à retrouver son énergie.