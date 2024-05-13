Les bienfaits surprenants de la forêt
Marcher, respirer, se sentir revivre : les forêts d’Autriche offrent tout pour se ressourcer
On dirait que la forêt nous offre cette détente si précieuse, souvent perdue dans nos vies hyperconnectées. Les arbres absorbent le dioxyde de carbone, libèrent de l’oxygène et purifient l’air naturellement. Mais la forêt a bien d’autres pouvoirs. Parfois, les soucis s’y dissipent littéralement dans l’air – et l’on ressort revigoré par cette source d’énergie naturelle. Pourquoi un tel effet ?
Des recherches montrent que l’air forestier contient des substances végétales bénéfiques pour le corps, qui soutiennent le système immunitaire et agissent favorablement sur le cœur et la circulation. Rester deux à trois heures en forêt permettrait de renforcer les défenses du corps.
Les plus belles régions forestières d'Autriche
Saviez-vous...
...combien d'arbres poussent dans les forêts autrichiennes ?
Près de 48 % du territoire national est recouvert de forêts. Cela représente 4 millions d'hectares de forêts et 3,5 milliards d'arbres, soit 406 arbres par habitant.
...combien d'espèces d'arbres poussent dans les forêts ?
65 espèces d'arbres différentes poussent dans les forêts autrichiennes. Parmi celles-ci, 80 % sont des conifères et 20 % des feuillus. L'épicéa est l'espèce de conifère la plus répandue avec 57 %, tandis que le hêtre est le feuillu le plus répandu avec 12 %.
… qu'il existe une forêt vierge en Autriche ?
La forêt vierge Rothwald, située dans la réserve naturelle de Dürrenstein-Lassingtal en Basse-Autriche, est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle protège le plus grand vestige de forêt vierge des Alpes. L'objectif est d'étudier les processus écologiques et de sensibiliser le public à la préservation des habitats naturels.
... pourquoi le bois mort est-il important pour la forêt ?
Le bois mort fournit des nutriments, stocke l'eau et favorise le rajeunissement naturel. Il constitue un habitat et une source de nourriture pour de nombreuses espèces animales, stabilise le sol, empêche l'érosion et se transforme en humus. De plus, il stocke le carbone et contribue ainsi de manière significative à la protection du climat.
... à qui appartiennent les forêts en Autriche ?
82 % des forêts autrichiennes sont des propriétés privées (agricultures, entreprises, familles nobles). 18 % sont publiques et gérées par l'État fédéral, les Länder ou les communes, les plus grandes surfaces étant gérées par les forêts fédérales autrichiennes.
Les activités de plein air en forêt
L'Autriche propose un réseau complet de pistes VTT bien entretenues et officiellement homologuées. Ces pistes offrent une bonne orientation et une sécurité optimale.
Stimuler l'esprit, trouver la paix
Le Shinrin-yoku, ou « bain de forêt », est une méthode de soin naturelle venue du Japon. Il s’agit d’une marche consciente en forêt, qui favorise le bien-être. Les arbres libèrent des terpènes – des composés végétaux capables de renforcer le système immunitaire, de réduire le stress et d’apaiser l’esprit.
Comment pratiquer le bain de forêt ?
Respirer profondément, ressentir la nature avec tous ses sens, et laisser les pensées s’apaiser. Sans hâte, sans distraction. Écouter le vent dans les feuilles, sentir la mousse sous ses pas, observer les nuances de vert, respirer le parfum du sol. Cette immersion vivante du corps et de l’esprit aide à se régénérer et à retrouver son énergie.
Les plus beaux endroits pour pratiquer le bain de forêt
Pourquoi la forêt nous attire-t-elle autant ?
La forêt favorise l'ancrage
Nos sens sont adaptés aux environnements naturels, et non à la lumière artificielle et aux écrans numériques. C'est pourquoi de nombreuses personnes trouvent qu'un séjour en forêt est bénéfique et relaxant.
La forêt favorise le bien-être
Les arbres libèrent des substances biochimiques appelées terpènes. Elles sont absorbées par la respiration ou la peau et font l'objet de recherches dans le domaine de la régulation immunitaire et de la réduction de la pression artérielle.
La forêt rassemble
Depuis toujours, les arbres jouent un rôle important pour l'humanité : ils fournissent du bois pour se chauffer, se nourrir et s'abriter. Cette relation étroite avec la forêt nous a profondément marqués.
La forêt est vivifiante
Être à l'extérieur offre une multitude de sensations : le bruissement des feuilles, l'odeur de la résine, la douceur de la lumière. Ces stimuli naturels dans la forêt sont vivifiants et rafraîchissants.
La forêt ne connaît ni l'urgence ni la hâte
Une promenade en forêt contribue à ralentir le rythme quotidien. Le calme ambiant peut aider à réduire l'agitation intérieure et favoriser le bien-être.
La forêt comme modèle
Les arbres communiquent
Grâce à des signaux chimiques et à un réseau souterrain de champignons, les arbres échangent entre eux. Une coopération naturelle qui assure l’équilibre du milieu forestier.
Les arbres se respectent
Ils régulent leur croissance pour laisser de la place à leurs voisins – un exemple parfait d’équilibre et de durabilité.
Les arbres ont une mémoire
Ils enregistrent les conditions extérieures et s’y adaptent intelligemment, garantissant leur force et leur longévité.
Les arbres sont solidaires
Sous terre, leurs racines s’unissent pour partager nutriments et énergie – une entraide vitale pour la forêt tout entière.
La forêt apprécie les règles. La plupart des forêts autrichiennes sont des paysages culturels entretenus. Des panneaux indiquent comment contribuer à la protection de cet espace naturel.
La forêt a besoin de calme. Que ce soit pendant l'hibernation ou à d'autres saisons, les animaux de la forêt souhaitent être tranquilles, car le bruit est source de stress.
Attention au feu ! La plupart des incendies de forêt sont causés par des erreurs humaines. Il est donc strictement interdit de fumer et de faire des feux de camp dans la forêt. Des aires de barbecue et de campement spéciales sont clairement indiquées.
Restez sur les chemins. Le sol forestier est un cosmos vivant qui abrite de nombreux jeunes arbres, plantes, champignons et insectes, qui ont tous leur place dans l'écosystème. En restant sur les chemins, vous les protégez.
Veuillez tenir vos chiens en laisse. Afin de protéger la faune sauvage, les chiens doivent être tenus en laisse.
Veuillez suivre les panneaux de signalisation lorsque vous faites du vélo. Les réglementations relatives au vélo varient d'un Land à l'autre. Il est généralement interdit de faire du VTT ou du cross. Des pistes cyclables bien balisées vous indiquent le chemin à suivre.